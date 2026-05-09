রবি থেকে শুরু, আগমী সপ্তাহে রাজ্যে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা
কলকাতায় আগামিকাল থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে শুরু করবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ উত্তরবঙ্গেও আগামী কয়েকদিন বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হবে ৷
Published : May 9, 2026 at 8:41 AM IST
কলকাতা, 9 মে: বাংলার নতুন সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে বাধা হবে না বৃষ্টি ৷ শনিবার কলকাতা-সহ রাজ্য়ের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও যা হওয়ার তা হবে বিকেলের পর ৷ সকালের দিকে বৃষ্টির তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই ৷ এদিকে, আগামিকাল থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে শুরু করবে রাজ্যের প্রায় সব জেলায় ৷
হাওয়া অফিস জানিয়েছে, শনিবার ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং দুই বর্ধমানের অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কোথাও কোথাও ঘণ্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে। কলকাতা-সহ বাকি জেলাগুলিতেও বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রপাতসহ ঝড়বৃষ্টি হতে পারে ৷ সঙ্গে ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত থাকা অক্ষরেখা এবং উত্তরপ্রদেশ ও তার আশপাশের অঞ্চলে থাকা ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে রাজ্যে ঝড়বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি গত কয়েকদিন ধরেই তৈরি হয়েছে। বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করায় বজ্রপাত সহ ঝড়ের সম্ভাবনাও বাড়ছে। আর তাই আলিপুর আবহাওয়া দফতর মনে করছে আগামিকাল, রবিবার রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল ও গাঙ্গেয় বঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। সোমবার এবং মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার কয়েকটি জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার ও বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ আরও কিছুটা বাড়তে পারে।
উত্তরবঙ্গেও ঝড়বৃষ্টির পরিস্থিতি চলবে আগামী কয়েকদিন। শনিবার সব জেলারই বেশিরভাগ জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পরবর্তী দু'দিন বৃষ্টির পরিমাণ একটু কমবে। তবে একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে তা ভাবার কোনও কারণ নেই ৷ মঙ্গলবার থেকে ফের বৃষ্টির দাপট বাড়বে। বিশেষ করে উপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে ৷ এই পাঁচ জেলায় বুধবার ও বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে। ওই জেলাগুলিতে 7 থেকে 11 সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। সঙ্গে ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।
শুক্রবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের থেকে 3.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 20.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 6.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 98 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 66 শতাংশ।