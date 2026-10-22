আপাতত বৃষ্টির দেখা নেই, শুষ্ক আবহাওয়ায় ত্বকে টান
West Bengal Weather: রাজ্যজুড়ে এখন শুষ্ক আবহাওয়া এবং ঠান্ডার হালকা রেশ । হেমন্ত কালের পরিচিত ছবি ।
Published : October 22, 2026 at 7:26 AM IST
কলকাতা, 22 অক্টোবর: দুর্গাপুজো শেষ । হাওয়ায় এখন হালকা ঠান্ডা ভাব রয়েছে । ত্বকে টান ধরছে । সূর্যাস্তের পরে মনোরম আবহাওয়া বিরাজ করছে । তবে সারাদিনই আবহাওয়া থাকছে শুষ্ক ৷ বেলার দিকে কলকাতা সংলগ্ন এলাকায় বৃহস্পতিবার হালকা অস্বস্তি থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ।
রাজ্যজুড়ে এখন শুষ্ক আবহাওয়া এবং ঠান্ডার হালকা রেশ । হেমন্ত কালের পরিচিত ছবি । দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শুরু হয়েছে রিটার্ন মনশুন । কর্ণাটক, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাডুতে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাব রয়েছে । যদিও বঙ্গোপসাগরে এই মুহূর্তে কোনও ঘূর্ণাবর্ত বা নিম্নচাপের পূর্বাভাস নেই ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া
দক্ষিণবঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই পরিষ্কার আকাশ । সকাল এবং সন্ধ্যায় মনোরম আবহাওয়া থাকছে । অস্বস্তির সম্ভাবনা ক্রমশ কমবে । দ্বাদশী পর্যন্ত
দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে প্রধানত শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা । পরিষ্কার আকাশ থাকবে সব জেলাতেই । কলকাতা ও সংলগ্ন জেলায় বেলার দিকে জলীয় বাষ্পের কারণে হালকা অস্বস্তি হতে পারে । পশ্চিমের জেলাগুলিতে সকাল এবং সন্ধের পর মনোরম আবহাওয়া । কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তুলনায় পশ্চিমের জেলাগুলোতে তাপমাত্রা তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে থাকবে ।
উত্তরবঙ্গের হাল-হকিকৎ
উত্তরবঙ্গেও মূলত শুষ্ক আবহাওয়া। সকাল এবং সন্ধ্যায় থাকবে মনোরম আবহাওয়া । আজ একাদশী পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে প্রধানত শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা । এই শুষ্ক আবহাওয়াই দীর্ঘায়িত হবে । যা একপ্রকার শীতের আগমনী ।
কলকাতার আবহাওয়া
রাজ্যের অন্য জেলার মতো কলকাতাতেও শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । মূলত পরিষ্কার আকাশ । কখনও সামান্য সময়ের জন্য আংশিক মেঘলা আকাশ । আজ একাদশীতেও প্রধানত পরিষ্কার আকাশ, বিকেলের দিকে আংশিক মেঘলা হবে ।
তাপমাত্রার ওঠানামা
বুধবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31 দশমিক 09 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে শূন্য দশমিক 05 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 23 দশমিক 03 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে শূন্য দশমিক 09 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 96 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 58 শতাংশ । আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 ডিগ্রি এবং 23 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।