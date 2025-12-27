ETV Bharat / state

আরও নামবে পারদ ! নতুন বছরের আগে শীতে কাবু রাজ্য

পরিস্থিতি যা তাতে 2026 সাল শুরু হবে কনকনে শীতের হাত ধরেই ৷ কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যেই নামবে তাপমাত্রার পারদ ৷

WEST BENGAL WEATHER FORECAST
কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যেই নামবে তাপমাত্রার পারদ (ছবি : পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 27, 2025 at 7:13 AM IST

3 Min Read
কলকাতা, 27 ডিসেম্বর: গত কয়েকদিনে বেশ খানিকটা নেমেছে তাপমাত্রার পারদ ৷ বড়দিনে শহর কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 13 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। 24 ঘণ্টার মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আরও একটু নেমে আসে 12 ডিগ্রির ঘরে। যা ছিল এ মরশুমের শীতলতম। এবার আরও কমতে চলেছে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৷ হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, নতুন বছরের আসার আগে আগামী দু’দিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ 1 থেকে 2 ডিগ্রি নামতে পারে। তার পরের তিন দিন আবার তাপমাত্রায় বড় কোনও হেরফের হবে না। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী সাত দিনে তাপমাত্রার তেমন পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে বীরভূমের শ্রীনিকেতনে তাপমাত্রার পারদ নেমেছিল 8 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এক দার্জিলিং ছাড়া রাজ্যের কোথাও তাপমাত্রা এতটা কমেনি ৷ পরিস্থিতি যা তাতে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি অঞ্চলের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে দক্ষিনবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি জেলা। দক্ষিনবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কার্যত "শৈত্যপ্রবাহ" চলছে।

শুক্রবারের শীত

বর্ধমানের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 8.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ কল্যাণীতে ছিল 9 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ সিউড়িতে 9 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ বাঁকুড়ায় ছিল 9.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ পুরুলিয়ায় 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ ব্যারাকপুরে 10.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ আসানসোলে 10.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ পানাগড়ে 10.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ বসিরহাটে 11.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ ক্যানিংয়ে 11 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ বহরমপুরে 11 ডিগ্রি সেলসিয়াস, মেদিনীপুরে 11.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস, দিঘায়11.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ উলুবেড়িয়ায় 11.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ দমদমে 12.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ কাঁথিতে 12 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সল্টলেকে 13.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে আলিপুরদুয়ারের তাপমাত্রা ছিল 8 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ কালিম্পঙের তাপমাত্রা ছিল 10.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ রায়গঞ্জের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস। কোচবিহারের পারদ নেমেছিল 12.1 ডিগ্রিতে ।

কী হবে ?

নতুন বছরের আর বেশিদিন নেই। হাওয়া অফিস বলছে শীতের দাপট আরও বাড়বে। ফলে নতুন বছর যে এবার শীতের চাদর নিয়েই আসবে সেকথা বলাই যায়। শুক্রবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 12.09 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 1.9 ডিগ্রি কম। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 21.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 4.4 ডিগ্রি কম। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ 93 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 54 শতাংশ।

কুয়াশার প্রভাব কৃষিকাজে

একটানা শীতের সঙ্গী ঘন কুয়াশা ৷ দুয়ের জেরে পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিভিন্ন ব্লকে কৃষকদের মাথায় হাত। আলু ও শীতকালীন শাকসবজি চাষ করতে গিয়ে প্রবল ক্ষতির মুখে পড়েছেন হাজার হাজার কৃষক। অজয় ও দামোদর তীরবর্তী কৃষি সমৃদ্ধ এলাকায় আলু ও শীতকালীন বিভিন্ন শাক সবজি গাছ কুয়াশার জেরে মরতে বসেছে। বিভিন্ন রাসায়নিক তরল ছড়ানোর করার কারণেও চাষের খরচ বাড়েছে ৷ এত করেও গাছ বাঁচাতে ব্যর্থ কৃষক কুল।

সম্পাদকের পছন্দ

