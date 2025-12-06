আজ মরশুমের শীতলতম দিন, রাজ্যজুড়ে জাঁকিয়ে শীতের পূর্বাভাস

আজ মরশুমের শীতলতম দিন, রাজ্যজুড়ে জাঁকিয়ে শীতের পূর্বাভাস
ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই শীতের কামড় বঙ্গের বাতাসে । আজ মরশুমের শীতলতম দিন ৷ আগামী দু'দিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ আরও 2 ডিগ্রি নামার পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের।
Published : December 6, 2025 at 7:52 AM IST
কলকাতা, 6 ডিসেম্বর: আজ, শনিবার মরশুমের শীতলতম দিন ৷ কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পারদ নামল 14 ডিগ্রির ঘরে ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতরের হিসেব অনুযায়ী সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 14. 5 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের থেকে 2.1 ডিগ্রি কম ।
চলতি সপ্তাহে মঙ্গলবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 15.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা ছিল মরশুমে বঙ্গের সবচেয়ে কম তাপমাত্রা ৷ শনিবার সেই সীমা পেরিয়ে পারদ আরও নীচে নামল ৷ গতকাল অর্থাৎ শুক্রবারের থেকে একধাক্কায় পারদ পতন হল 3 ডিগ্রি ৷ শুক্রবার কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ছিল 17 ডিগ্রির ঘরে ৷ তাই বলাই যায় অগ্রহায়ণ মাসের শেষ সপ্তাহে মারকুটে ব্যাটিং শুরু করেছে শীত । জেলায় পারদ আরও পড়েছে । সবমিলিয়ে বঙ্গে শীত জমজমাট ৷
আলিপুরে আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস আগামিকাল অর্থাৎ রবিবারের মধ্যে কলকাতার তাপমাত্রা 14 ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামতে পারে। কিন্তু শনিবারই পারদ 14 ডিগ্রির ঘরে ঢুকল ৷ অর্থাৎ ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই শীতের কামড় বঙ্গের বাতাসে । আগামী দু'দিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ আরও 2 ডিগ্রি নামার পূর্বাভাস রয়েছে।
ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপের ইঙ্গিত আপাতত নেই । ফলে পশ্চিমের শীতল হাওয়ার এখন অবাধ প্রবেশ ঘটছে । তাপমাত্রা কমেছে ইতিমধ্যেই । আরও তাপমাত্রা কমতে পারে । কিছু কিছু জায়গায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ 2 ডিগ্রি কমার ইঙ্গিত ৷ ফলে বাড়বে শীতের আমেজ ৷ আবহাওয়া অফিস বলছে, আগামী 7 দিন শুষ্কই থাকবে আবহাওয়া ৷ বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই ৷
সকালে শিশির ও কুয়াশা থাকছে । ভোরের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার জেরে দৃশ্যমানতা কমতে পারে। উপকূলের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বাংলাদেশ-অসম-মেঘালয়ের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে । দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগর ও সংলগ্ন লাক্ষাদ্বীপ এলাকায় রয়েছে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত। উত্তর-পশ্চিম ভারতে একের পর এক পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকছে । সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে উত্তর-পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ ও ত্রিপুরাতে। শুক্রবার নতুন করে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকেছে ৷
শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গে শীতলতম স্থান ছিল শ্রীনিকেতন ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 10.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস । উত্তরবঙ্গের সমতল অঞ্চলে শীতলতম স্থান আলিপুরদুয়ার ৷ তাপমাত্রা ছিল 12 ডিগ্রি সেলসিয়াস। ওপরের পাঁচটি জেলার মধ্যে দার্জিলিংয়ে পারদ নেমেছে 4.5 পাঁচ ডিগ্রিতে ৷ আগামী 7 দিনে উত্তরবঙ্গে তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তন নেই ৷
শুক্রবার কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 17 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.4 ডিগ্রি বেশি ৷ আর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 16.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে 1.4 ডিগ্রি কম । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 80 শতাংশ ও সর্বনিম্ন শতাংশ।