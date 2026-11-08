হেমন্তের হিমেল হাওয়ায় শীতের ছোঁয়া, সোম থেকে বৃষ্টির পূর্বাভাস; চলবে ক'দিন ?
Today Weather Update of Bengal: উৎসবের মরসুমে বেশ কিছু জেলায় বৃষ্টির ভ্রুকুটি ৷ কমবে তাপমাত্রাও ৷ যদিও বড় কোনও দুর্যোগের সম্ভাবনা এখন নেই।
Published : November 8, 2026 at 7:42 AM IST
কলকাতা, 8 নভেম্বর: হেমন্তের হিমেল হাওয়ায় আলোর উৎসবে শীতের আমেজ। তবে আবহাওয়া দফতর এই হাওয়া বদলে শীতের আগমনী দেখছে না। বরং বলছে, নভেম্বরে এটাই স্বাভাবিক। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস যাই বলুক না কেন বাংলা বলছে, হাওয়ায় শীতের ছোঁয়া। ইতিমধ্যে তাপমাত্রা নিম্নমুখী...
পশ্চিমের জেলাগুলিতে হালকা শীতের আমেজ। স্বাভাবিকের থেকে দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমেছে। কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 21 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পুরুলিয়ায় 18 ডিগ্রি সেলসিয়াস।
শীত কি দুয়ারে ?
আলিপুর হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, শুষ্ক, এবং ঠান্ডার শিরশিরে অনুভূতির আবহ নয় ৷ আগামী 24 ঘণ্টা একই রকম আবহাওয়া থাকবে। আজ দিনের আকাশ পরিষ্কার। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 30 ডিগ্রি এবং 21 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে। তবে আগামিকাল, সোমবার থেকে আবহাওয়ায় পরিবর্তন হবে বলে পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গে এবং বুধবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে।
কেন এই পরিবর্তন ? ফের কি কোনও নিম্নচাপ বা ঘূর্ণাবর্ত ঘনীভূত সাগরে ?
সৌরিশ বলছেন, "বঙ্গোপসাগরে এই মুহূর্তে কোনও সিস্টেম নেই। তবে উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশে নতুন করে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে।তার প্রভাবে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প ঢুকছে।"
দক্ষিণবঙ্গ
- অনেকটাই নেমেছে পারদ। কলকাতায় 21 ডিগ্রি ও পুরুলিয়ায় 18 ডিগ্রির ঘরে। সবমিলিয়ে মনোরম আবহাওয়া। আজ পর্যন্ত শুষ্ক ও মনোরম আবহাওয়া থাকবে। কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশ, বেশিরভাগ-ই পরিষ্কার আকাশ থাকবে ৷ বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।
- সোমবার আবহাওয়ার পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা, হাওড়া, দুই 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদে। উপকূলের কাছাকাছি 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে।
- মঙ্গলবার বৃষ্টির ব্যাপকতা বাড়বে সব জেলায়। কলকাতা, দুই 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে।
- বুধবার অর্থাৎ ভাইফোঁটার দিন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে ৷ সঙ্গে কোথাও কোথাও 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে।
- বৃহস্পতিবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে, বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।
উত্তরবঙ্গ
- আজ পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়া উত্তরবঙ্গের সব জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা কার্যত নেই। আজ শনিবারের মধ্যে তাপমাত্রা দুই থেকে চার ডিগ্রি কমতে পারে।
- সোমবার বৃষ্টির সম্ভাবনা মালদা এবং দুই দিনাজপুরে। সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দমকা বাতাস বইবে। দার্জিলিং-সহ উপরের পাঁচ জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ৷
- মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও দু'এক জায়গায় দমকা বাতাস থাকতে পারে।
- বুধবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উপরের জেলায়। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে ৷
- বৃহস্পতিবার থেকে ফের আবহাওয়ার পরিবর্তন, বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।
কলকাতা
- কলকাতায় স্বাভাবিক তাপমাত্রা। আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সপ্তাহ শেষে কমতে পারে তাপমাত্রা ৷ মনোরম আবহাওয়ার পরিবেশ তৈরি হতে পারে।
শনিবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 21.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিক। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 98 ও সর্বনিম্ন 49 শতাংশ।