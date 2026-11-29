আগামী দু'দিন চড়বে পারদ, সমুদ্রে ঘনীভূত ঘূর্ণাবর্তের প্রভাব নেই বঙ্গে
West Bengal Weather in Winter: মাঝে তাপমাত্রা কিছুটা কমলেও সপ্তাহের প্রথমে ফের ঊর্ধ্বমুখী হবে ৷ ঠান্ডার আমেজ ফিরবে মাঝামাঝি সময়ে ৷
Published : November 29, 2026 at 7:30 AM IST
কলকাতা, 29 নভেম্বর: দক্ষিণ আন্দামান সাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হলেও তার প্রভাব এই রাজ্যের উপর নেই ৷ ফলে অগ্রহায়ণ মাসে ঠান্ডার যে শিরশিরানি মিলছে, তা অব্যাহত থাকবে ৷ ঘূর্ণাবর্তের কারণে সমুদ্র উত্তাল হলেও বঙ্গজুড়ে আগামী সাতদিন আবহাওয়া শুষ্কই থাকবে । বৃষ্টির কোনও ইঙ্গিত নেই ৷
রবিবার ভোরে আন্দামান সাগরে তৈরি হবে চলতি মরশুমের চতুর্থ ঘূর্ণাবর্ত ৷ প্রথমে ঘূর্ণাবর্ত এবং তারপর নিম্নচাপ ৷ তারপর অতি গভীর নিম্নচাপের রূপ নেবে এই সিস্টেম ৷ ঘূর্ণাবর্তটি পরবর্তী সময় আরও শক্তি বৃদ্ধি করে কান্নি নামের একটি মধ্যম শক্তির ঘূর্ণিঝড় তৈরি করতে পারে ৷
বাংলায় এই ঘূর্ণাবর্তের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও প্রভাব পড়বে না, বলে জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহবিদ সৌরিশ বন্দোপাধ্যায় ৷ তবে রবিবার থেকে দু'দিনের জন্য দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 2-3 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বেড়ে অনেকটাই নষ্ট করবে শীতের আমেজ ৷ কলকাতার রাতের তাপমাত্রা 17 থেকে পৌঁছে যেতে পারে 19-20 ডিগ্রির ঘরে ৷ কলকাতায় দিনের তাপমাত্রা 26 থেকে বেড়ে 28-29 ডিগ্রি হতে পারে ৷
দক্ষিণবঙ্গে ফের পারদ নামবে ডিসেম্বরের 3 তারিখ থেকে ৷ মাঝে কয়েকদিনের বৃদ্ধি পাওয়া দিন ও রাতের তাপমাত্রা ফের যেভাবে বেড়েছিল সেইভাবেই কমে আসবে ৷ ফের 4 তারিখ থেকে শীতের আমেজ ফিরবে ৷ আজ রবিবার, দিনের আকাশ পরিষ্কারই থাকবে ৷ ভোরে কুয়াশা ৷ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 28 ডিগ্রি এবং 19 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ৷
উত্তরবঙ্গে তুলনামূলকভাবে শীতের আমেজ বেশি থাকবে ৷ পশ্চিমি ঝঞ্ঝার কোনও বাধা না-থাকায় আপাতত সাত দিন উত্তরে বইবে শীতল হাওয়া ৷ শনিবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 27.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 20.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে 2.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পরিমাণ যথাক্রমে 91 শতাংশ ও 60 শতাংশ ৷