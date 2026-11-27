শুরুতেই জাঁকিয়ে শীতের ইঙ্গিত, বৃষ্টিহীন রাজ্যের আবহে পারদ আরও নামবে
West Bengal Weather Update: নভেম্বরের শেষে রাজ্যে উত্তুরে হাওয়া বইতে শুরু করেছে ৷ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমছে ৷
Published : November 27, 2026 at 7:18 AM IST
কলকাতা, 27 নভেম্বর: অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি সময়ে রাজ্যের শীতলতম জেলার তকমা পেল বীরভূম ৷ ঠান্ডা জাঁকিয়ে বসার আগেই পারদ নেমে 14 ডিগ্রির ঘরে ৷ ইতিমধ্যে ঠান্ডার অনুভূতি যথেষ্ট ৷ ভোর এবং রাতের দিকে শীত ভালোই পড়ছে ৷ আপাতত এই পরিস্থিতিই চলবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহবিদ সৌরিশ বন্দোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার রাতে জানিয়েছেন, ফের ঘূর্ণাবর্ত ঘনীভূত হলেও তা বঙ্গ থেকে এতটাই দূরে যে বঙ্গের আবহে তার প্রভাব পড়বে না ৷ রবিবার 29 নভেম্বর নাগাদ দক্ষিণ আন্দামান সাগর সংলগ্ন এলাকায় একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তবে এই ঘূর্ণাবর্ত পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেকটাই দূরে অবস্থান করবে ৷ ফলে আগামী এক সপ্তাহে রাজ্যের আবহাওয়ার উপর এর কোনও উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নেই ৷
তাই আপাতত আগামী এক সপ্তাহে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, শুষ্ক থাকবে রাজ্যের আবহাওয়া ৷ কলকাতায় সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পারদ 17-27 ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করবে ৷ এখন নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ ৷ কলকাতায় ইতিমধ্যে শীতের আমেজ বজায় ৷ তবে, পশ্চিমের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 14-15 ডিগ্রির কাছাকাছি ৷ দক্ষিণ আন্দামান সাগরে ঘূর্ণাবর্ত তৈরির সম্ভাবনা থাকলেও বাংলায় আপাতত কোনও প্রভাব পড়বে না ৷
এদিকে রাজ্যজুড়েই শীতের আমেজ ক্রমশ বাড়ছে ৷ তবে আগামী এক সপ্তাহ পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ায় বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই ৷ উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গ, সর্বত্রই প্রধানত শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকবে ৷
আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও জানিয়েছেন, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের জন্য উল্লেখযোগ্য কোনও সিস্টেম সক্রিয় নেই ৷ তাপমাত্রার ক্ষেত্রেও বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই ৷ রাজ্যের অধিকাংশ জায়গায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি রয়েছে ৷ কিছু এলাকায় তা স্বাভাবিকের তুলনায় সামান্য কম ৷ অন্যদিকে, দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা অনেক জায়গাতেই স্বাভাবিকের তুলনায় বেশ কিছুটা কম রয়েছে ৷
কলকাতা ও তার আশপাশের অঞ্চলে আগামী এক সপ্তাহে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 17-18 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা ৷ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করতে পারে 26-27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে ৷ নভেম্বরের শেষের দিকে তাপমাত্রা সাময়িকভাবে এক থেকে দুই ডিগ্রি বাড়তে পারে ৷ তবে সামগ্রিকভাবে আবহাওয়ার বিশেষ কোনও পরিবর্তন হবে না ৷
পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে অবশ্য শীতের প্রভাব তুলনামূলক বেশি অনুভূত হচ্ছে ৷ গত 24 ঘণ্টার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বীরভূমে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল প্রায় 14 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদেও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 14-15 ডিগ্রির মধ্যে রেকর্ড করা হয়েছে ৷ আগামী এক সপ্তাহ এই জেলাগুলিতেও তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই ৷ নভেম্বরের শেষ দিকে সাময়িকভাবে এক থেকে দুই ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়তে পারে ৷
সবমিলিয়ে আগামী এক সপ্তাহে দিনে তুলনামূলক কম তাপমাত্রা এবং রাতের দিকে হালকা শীতের আমেজ বজায় থাকবে বলেই পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের ৷ শুক্রবার দিনের আকাশ পরিষ্কার থাকবে ৷ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 26 ডিগ্রি এবং 17 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ৷
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 26.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 17.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.6 ডিগ্রি কম ৷ অনেক দিন পরে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা একসঙ্গে স্বাভাবিকের চেয়ে নীচে ছিল । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 98 এবং সর্বনিম্ন 59 শতাংশ ।