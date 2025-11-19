নিম্নচাপ অঞ্চলের দোসর ঘূর্ণাবর্ত, কেমন থাকবে বঙ্গের আবহাওয়া ?

নিম্নচাপ অঞ্চলের দোসর ঘূর্ণাবর্ত, কেমন থাকবে বঙ্গের আবহাওয়া ?
শনিবার দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের উপরে তৈরি হতে চলেছে আরও একটি নিম্নচাপ অঞ্চল । যা আগামী 48 ঘণ্টায় আরও সুস্পষ্ট হবে ।
Published : November 19, 2025 at 7:41 AM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: কার্তিকে হেমন্তের হিমের পরশ পাওয়া গেলেও অগ্রহায়ণে সেই ছবি একটু হলেও ধাক্কা খেয়েছে । অন্তত ঠান্ডার পরশ মেখে অগ্রহায়ণের শুরুটা হল না বঙ্গবাসীর। দিনের বেলার রোদের তাপ যথেষ্ট গায়ে লাগছে ৷ যা কয়েকদিন আগেও অনুভূত হয়নি ৷ আজ, বুধবার দিনের আকাশ মূলত পরিষ্কার হলেও ভোরে কুয়াশার দাপট থাকবে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 29 ডিগ্রি ও 19 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ৷
এই পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যায় হাওয়া অফিস জানিয়েছে, শ্রীলঙ্কা উপকূলের কাছে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপরে যে নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হয়েছে তার দোসর একটি ঘূর্ণাবর্ত। যদিও তার সরাসরি প্রভাব এই রাজ্যের উপর নেই । কারণ হাওয়া অফিস জানিয়েছে, শ্রীলঙ্কা উপকূলের কাছে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপরে যে নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হয়েছে, সেটি আগামী 24 ঘণ্টায় পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোতে থাকবে।
তবে সমুদ্রের এই আবহে আগামী শনিবার নাগাদ দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের উপরে তৈরি হতে চলেছে আরও একটি নিম্নচাপ অঞ্চল । যা আগামী 48 ঘণ্টায় আরও সুস্পষ্ট হবে । তারপর তার অভিমুখ সুস্পষ্ট হবে।
তবে আপাতত রাজ্যের কোনও জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। দক্ষিণ এবং উত্তরবঙ্গের সব জেলায় আগামী তিন দিন রাতের তাপমাত্রা 2 থেকে 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে ৷ ইতিমধ্যে তা অনুভূত হচ্ছে । পরবর্তী চার দিনেও তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না। কলকাতার আকাশ আপাতত পরিষ্কার থাকবে। কারণ কলকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে কুয়াশার দাপট একটু কমবে।
গত কয়েকদিন স্বাভাবিকের নীচে রয়েছে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় 30 ডিগ্রির ঘর ছুঁতে চলেছে । যদিও বলা হচ্ছে মাসটা যেহেতু অগ্রহায়ণ, তাই আগের মত গরম ফিরবে না বঙ্গে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 20 ডিগ্রির আশেপাশেই থাকবে। এই ভাবেই ঠান্ডা-গরমে মিলেমিশে বঙ্গে শীতের আগমন হওয়ার পূর্বাভাস।
মঙ্গলবার কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস । স্বাভাবিকের চেয়ে 0.7 ডিগ্রি নীচে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 18.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.5 ডিগ্রি কম ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 91 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 41 শতাংশ।