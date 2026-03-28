আজ সারাদিন জেলায় জেলায় বৃষ্টি, আরও বাড়বে রবিবার থেকে

আজ সারাদিন জেলায় জেলায় বৃষ্টি, আরও বাড়বে রবিবার থেকে
বৃষ্টির সঙ্গে বইতে পারে দমকা হাওয়া ৷ হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটারের মধ্যে থাকবে বলে জানা গিয়েছে। বৃষ্টির হাত ধরে নামছে তাপমাত্রা ৷
Published : March 28, 2026 at 8:43 AM IST
কলকাতা, 28 মার্চ: ঝড়-বৃষ্টির হাত থেকে এখনই রেহাই মিলছে না ৷ শুক্রবার রাতে প্রবল বৃষ্টি হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ৷ শনিবারও পরিস্থিতি খুব একটা বদলাবে না বলেই মনে করছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ রবিরার থেকে আরও বাড়বে বৃষ্টির পরিমাণ ৷ বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গে ৷
এর আগে চৈত্র মাসের চড়া রোদ ধীরে ধীরে দাপট দেখাতে শুরু করেছিল ৷ পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৷ আচমকা ঝড়-বৃষ্টি সেই পরিস্থিতির হাত থেকে মক্তি দিয়েছে ৷ এক লাফে বেশ খানিকটা কমেছে তাপমাত্রা ৷ আগামী কয়েকদিনও তাপমাত্রা কম থাকতে চলেছে ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, গাঙ্গেয় বঙ্গের দক্ষিণে অবস্থান করা একটি ঘূর্ণাবর্তের কারণে আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিম দিকের জেলাগুলোতে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা অনেকটাই বেশি। উত্তরবঙ্গেও ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।
কলকাতা, হুগলি, হাওড়া, দুই চব্বিশ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর এবং পূর্ব বর্ধমানে বেশি বৃষ্টি হবে বলে মনে করছে মৌসম ভবন । সঙ্গে দমকা হাওয়া বইবে ৷ হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটারের মধ্যে থাকতে পারে। উত্তরবঙ্গের উপরের দুটো জেলাতেও বৃষ্টির জেরে তাপমাত্রার পারদের বৃদ্ধিতে রাশ পড়েছে। এর আগে ঝড়বৃষ্টির দাপটের কারণে এখানে লাল সতর্কতা জারি করেছিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আপাতত সেই পরিস্থিতে সামান্য বদল এলেও আমূল পরিবর্তন হবে না ৷
এমনিতে গত কয়েকদিন ধরে বাড়ছে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা এখন 35 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছে থাকছে। তবে ঝড়বৃষ্টির কারণে আগামী কয়েকদিন গরম আর ততটা বাড়তে পারবে না বলে মনে করছেন আবহবিদরা। ঘূর্ণাবর্তের কারণে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প বাংলার বাতাসে প্রবেশ করছে। সেটাই বৃষ্টির অন্যতম বড় কারণ ৷
শনিবার উত্তরবঙ্গজুড়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। রবিবার উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। সোমবার উপরের পাঁচ জেলা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের এক-দু’টি জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। বাকি জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া ।
শনিবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই অনেক জায়গায় ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। এর আহে শুক্রবার প্রায় সারারাত ঝড়বৃষ্টি হয়েছে একাধিক জেলায়। রবিবার দক্ষিণবঙ্গের কিছু জায়গায় বৃষ্টির পরিমাণ আরও খানিকটা বাড়তে পারে। সোমবার দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া ও নদিয়া জেলায় এক-দু’টি জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। অন্য জেলাগুলিতে শুষ্ক আবহাওয়া। এরপর থেকে আবহাওয়ার উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছে হাওয়া অফিস।
শুক্রবার কলকাতা এবং তার আশাপশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিক। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 1.02 ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ 95 শতাংশ । সর্বনিম্ন 40 শতাংশ।