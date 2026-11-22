আকভানের হাত ধরেই দুয়ারে শীত ! আগামী সপ্তাহে নামবে পারদ
West Bengal Weather Update: ঘূর্ণিঝড় আকভান এখন নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে ৷ এদিকে বঙ্গের দুয়ারে শীত ৷ তাপমাত্রা কমার পূর্বাভাস দিল হাওয়া অফিস ৷
Published : November 22, 2026 at 8:06 AM IST
কলকাতা, 22 নভেম্বর: ঘূর্ণিঝড় আকভানের হাত ধরেই কি দুয়ারে শীত ? সময়ের একটু আগেই বঙ্গে ঠান্ডা বাতাস প্রবেশ করতে চলেছে ৷ শীতের আগমনের দিনক্ষণ বর্ষার মতো নির্দিষ্ট কিছু নেই ৷ তবে, অগ্রহায়ণের শুরুতে বঙ্গের বাতাসের শীতের আগমনী বার্তা ৷
আগামী সপ্তাহে মঙ্গলবার থেকে কলকাতা এবং তার আশেপাশের অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 20 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে চলে যাবে ৷ পশ্চিমের জেলাগুলিতে তা 15 ডিগ্রির নীচে থাকবে । ফলে ঠান্ডার শিরশিরানি ভালোভাবেই অনুভূত হবে ৷
আজ, রবিবার কলকাতা ও তার আশপাশের অঞ্চলে দিনের আকাশ প্রধানত মেঘলাই থাকবে । কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 28 এবং 22 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
আলিপুরে আবহাওয়া দফতরের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড় আকভানের অবশিষ্টাংশ বর্তমানে উত্তর ছত্তিশগড় ও সংলগ্ন এলাকার উপর নিম্নচাপ এলাকায় পরিণত হয়েছে ৷ দ্রুত শক্তি ক্ষয় করায় এর প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রায় শেষ ৷ বাংলায় এর জেরে কিছু মেঘ চলে এসেছে ৷ তার প্রভাবেই বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে এবং সেটাও কমে শুষ্ক শীতল আবহাওয়া দুয়ারে ৷
রবি ও সোমবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলারই দু-এক জায়গায় হালকা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে । মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকতে পারে ৷ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে আজ রবিবার ও আগামিকাল সোমবার দু'এক জায়গায় হালকা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ৷ মঙ্গলবার থেকে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
আজ কলকাতায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে ৷ আগামিকাল থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কম ৷ স্থানীয়ভাবে হালকা বৃষ্টির খুব সামান্য সম্ভাবনা রয়েছে ৷ সোমবার থেকে আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে ৷ দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে ৷
সোমবার থেকে রাতের তাপমাত্রা বা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 2-3 ডিগ্রি সেলসিয়াস কমবে ৷ আগামী সপ্তাহের মধ্যে কলকাতার তাপমাত্রা 18 ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যেতে পারে ৷
শনিবার কলকাতা এবং তার আশেপাশের অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 25.2 সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 4.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 22.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে 4.4 ডিগ্রি বেশি ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 98 ও সর্বনিম্ন 92 শতাংশ ৷