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অর্ণবের পরোক্ষ প্রভাবে বৃষ্টি চললেও সপ্তাহান্তে শুষ্ক আবহাওয়া

West Bengal Weather Update: আজ অর্ণব শক্তি হারিয়ে নিম্নচাপে পরিণত হবে । তবে এর প্রভাবে এদিনও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ।

A man rides a motorcycle along the damaged Uppada Beach Road as rough sea conditions prevail along the coast amid Cyclone Arnab in Kakinada district of Andhra Pradesh, on Wednesday, October 28, 2026. (IANS)
অর্ণবের তাণ্ডবের পর অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়া জেলার সমুদ্র উপকূল (ছবি আইএএনএস)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 29, 2026 at 8:23 AM IST

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কলকাতা, 29 অক্টোবর: অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'-এর ধাক্কায় অন্ধ্রপ্রদেশ বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । যদিও পশ্চিমবঙ্গে সেভাবে প্রভাব পড়েনি । মৌসম ভবন জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার অর্ণব শক্তি হারিয়ে নিম্নচাপে পরিণত হবে । ভোর আড়াইটে নাগাদ প্রকাশিত বুলেটিন অনুযায়ী, বিগত 6 ঘণ্টায় অর্ণব 15 কিমি প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে উত্তর দিকে এগিয়েছে । পরবর্তী 48 ঘণ্টায় অর্ণব উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে ।

এর প্রভাবে গত 24 ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের অনেক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে । উত্তরবঙ্গে শুকনো আবহাওয়া থাকবে । গতকাল মেদিনীপুর (পশ্চিম মেদিনীপুর) 50, পূর্ব মেদিনীপুর 50, ফুলবেরিয়া (পুরুলিয়া) 40 , লালগড় (ঝাড়গ্রাম) 40 , ডিপি ঘাট (ঝাড়গ্রাম) 40 , কাঁথি 30 , আলিপুর (কলকাতা) 20 , সাগর 20 , ডায়মন্ড হারবার 2 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে ।

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস (ইটিভি ভারত)

আপাতত রাজ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলেই জানিয়েছে হাওয়া অফিস । তবে আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ প্রধানত মেঘলাই থাকবে । হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 30 এবং 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।

ধীরে ধীরে শুকনো আবহাওয়া ফিরবে সমতল থেকে পাহাড়ে । আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস বাংলার 7 দিনের পূর্বাভাসে জানিয়েছেন, আপাতত বৃষ্টি চললেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । ধীরে ধীরে আবহাওয়া শুষ্ক হবে রাজ্যে ।

আজ বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে । দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমানে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সঙ্গে 30-50 কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ।

শুক্রবার পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ায় অনেক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । শনিবার থেকে মঙ্গলবার মূলত শুষ্ক আবহাওয়াই থাকবে ।

আজ উত্তরবঙ্গের সব জেলার বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে । দার্জিলিং, জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা । শুক্রবারও সব জেলায় বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে । দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা । পার্বত্য এলাকায় ধস নামার আশঙ্কা রয়েছে ।

বুধবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.2 কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.4 সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে 3.8 সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ 98 এবং সর্বনিম্ন 68 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল 19.01 মিলিমিটার ।

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ঘূর্ণিঝড় অর্ণব নিম্নচাপে পরিণত
অর্ণবের প্রভাবে রাজ্যে বৃষ্টি
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