অর্ণবের পরোক্ষ প্রভাবে বৃষ্টি চললেও সপ্তাহান্তে শুষ্ক আবহাওয়া
West Bengal Weather Update: আজ অর্ণব শক্তি হারিয়ে নিম্নচাপে পরিণত হবে । তবে এর প্রভাবে এদিনও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ।
Published : October 29, 2026 at 8:23 AM IST
কলকাতা, 29 অক্টোবর: অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'-এর ধাক্কায় অন্ধ্রপ্রদেশ বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । যদিও পশ্চিমবঙ্গে সেভাবে প্রভাব পড়েনি । মৌসম ভবন জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার অর্ণব শক্তি হারিয়ে নিম্নচাপে পরিণত হবে । ভোর আড়াইটে নাগাদ প্রকাশিত বুলেটিন অনুযায়ী, বিগত 6 ঘণ্টায় অর্ণব 15 কিমি প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে উত্তর দিকে এগিয়েছে । পরবর্তী 48 ঘণ্টায় অর্ণব উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে ।
এর প্রভাবে গত 24 ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের অনেক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে । উত্তরবঙ্গে শুকনো আবহাওয়া থাকবে । গতকাল মেদিনীপুর (পশ্চিম মেদিনীপুর) 50, পূর্ব মেদিনীপুর 50, ফুলবেরিয়া (পুরুলিয়া) 40 , লালগড় (ঝাড়গ্রাম) 40 , ডিপি ঘাট (ঝাড়গ্রাম) 40 , কাঁথি 30 , আলিপুর (কলকাতা) 20 , সাগর 20 , ডায়মন্ড হারবার 2 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে ।
আপাতত রাজ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলেই জানিয়েছে হাওয়া অফিস । তবে আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ প্রধানত মেঘলাই থাকবে । হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 30 এবং 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
ধীরে ধীরে শুকনো আবহাওয়া ফিরবে সমতল থেকে পাহাড়ে । আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস বাংলার 7 দিনের পূর্বাভাসে জানিয়েছেন, আপাতত বৃষ্টি চললেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । ধীরে ধীরে আবহাওয়া শুষ্ক হবে রাজ্যে ।
আজ বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে । দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমানে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সঙ্গে 30-50 কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ।
শুক্রবার পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ায় অনেক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । শনিবার থেকে মঙ্গলবার মূলত শুষ্ক আবহাওয়াই থাকবে ।
আজ উত্তরবঙ্গের সব জেলার বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে । দার্জিলিং, জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা । শুক্রবারও সব জেলায় বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে । দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা । পার্বত্য এলাকায় ধস নামার আশঙ্কা রয়েছে ।
বুধবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.2 কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.4 সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে 3.8 সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ 98 এবং সর্বনিম্ন 68 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল 19.01 মিলিমিটার ।