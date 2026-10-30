শক্তি হারিয়েছে অর্ণব, তবে বঙ্গে বৃষ্টি চলবে; দুয়ারে নয়া নিম্নচাপ

শক্তি হারিয়েছে অর্ণব, তবে বঙ্গে বৃষ্টি চলবে; দুয়ারে নয়া নিম্নচাপ
West Bengal Weather Forecast: ঘূর্ণিঝড় অর্ণব এখন দুর্বল হয়ে একটি নিম্নচাপ অঞ্চলে অবস্থান করছে । কিন্তু এর ভাবে উত্তর থেকে দক্ষিণে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
Published : October 30, 2026 at 7:40 AM IST
কলকাতা, 30 অক্টোবর: ঘূর্ণিঝড় অর্ণব এখন শক্তি হারিয়ে অনেকটাই দুর্বল । তবে এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা হাওয়া অফিসের । উত্তরবঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কাও রয়েছে ।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস বৃহস্পতিবার রাতে জানিয়েছেন, "ঘূর্ণিঝড় অর্ণব-এর প্রভাবে রাজ্যের একাধিক জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ঘূর্ণিঝড়ের অবশিষ্ট অংশটি মধ্য ছত্তিশগড় ও সংলগ্ন ওড়িশার উপর অবস্থান করছিল । এখন সেই ঘূর্ণিঝড় শক্তি হারিয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে । শুক্রবার তা উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে সরে উত্তর-পূর্ব ছত্তিশগড় ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে আরও দুর্বল হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে ।"
এর পাশাপাশি হাবিবুর রহমান বিশ্বাস আরও বলেন, "দক্ষিণ আন্দামান সাগর ও তার আশপাশের অঞ্চলে আরও একটি নিম্নচাপ অঞ্চল অবস্থান করছে । নিম্নচাপটি পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে সরে 31 অক্টোবর শনিবার দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন আন্দামান সাগরের উপর ঘূর্ণাবর্ত থেকে নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে । পরবর্তী দু’দিনে সেটি আরও শক্তিশালী হয়ে ফের অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের দিকে এগোনোর সম্ভাবনা রয়েছে । এই নিম্নচাপটির গতিপ্রকৃতির উপর নজর রাখা হচ্ছে ।"
শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । বিশেষ করে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং দক্ষিণ 24 পরগনার এক-দু’টি জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে । দক্ষিণ 24 পরগনা এবং দুই মেদিনীপুরে ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । শনিবার দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি । আগামী 5 নভেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্ত হালকা বৃষ্টি হতে পারে ।
উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির দাপট বজায় থাকবে । এদিন দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পঙের এক-দু’টি জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে । কাল শনিবার দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে 7-20 সেন্টিমিটার পর্যন্ত অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে । কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে । উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । আগামী 5 নভেম্বর পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্ত হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 28.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 3.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ 98 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 86 শতাংশ ।