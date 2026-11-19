আগামিকাল অন্ধ্রপ্রদেশে আছড়ে পড়বে প্রবল ঘূর্ণিঝড় আকভান, আজ থেকেই বৃষ্টি শুরু বঙ্গে
West Bengal Weather Forecast: প্রবল ঘূর্ণিঝড় আকভানের সরাসরি প্রভাব বঙ্গে পড়বে না ৷ কিন্তু পরোক্ষ প্রভাবে হেমন্তে ভিজবে বঙ্গের কয়েকটি জেলা ৷
Published : November 19, 2026 at 7:51 AM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: আগামিকাল দুপুরের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশের নারসাপুর ও ওড়িশার পুরীর মধ্যবর্তী উপকূল দিয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করতে পারে প্রবল ঘূর্ণিঝড় আকভান । এখন সেটি ক্রমশ উত্তর-উত্তরপশ্চিম দিকে এগোচ্ছে ৷ আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থান রাজ্যের উপকূল থেকে বহুদূরে ৷ ফলে এর সরাসরি প্রভাব বঙ্গে পড়বে না ৷ তবে পরোক্ষ প্রভাবে বৃষ্টি হবে হেমন্তের আবহে ৷
বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশের নারসাপুর থেকে 480 কিমি দক্ষিণ-পূর্বে, কলিঙ্গপত্তনম থেকে 510 কিমি দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্বে, ওড়িশার গোপালপুর থেকে 600 কিমি দক্ষিণে, পুরীর 660 কিমি দক্ষিণে এবং চেন্নাইয়ের 560 কিমি পূর্বে অবস্থান করছে আকভান ৷
আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, আগামী 20 নভেম্বর দুপুরের উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ, ইয়ানাম ও দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলে আছড়ে পড়ার সময় ঝড়ের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় 90-100 কিমি হতে পারে ৷ দমকা হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় 100 কিমি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে ৷
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া
আজ বৃহস্পতিবার কলকাতা-সহ আশপাশের এলাকায় দিনের আকাশ মেঘলাই থাকবে । সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 28 ডিগ্রি এবং 22 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ৷
বৃহস্পতিবার উত্তর 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলায় এক বা দুই জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা ৷ দক্ষিণ 24 পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় এক বা দুই জায়গায় বজ্রঝড়, বজ্রপাত ও দমকা হাওয়ার গতিবেগ 40-50 কিমি প্রতি ঘণ্টা হতে পারে ৷ বাকি জেলাগুলিতে এক বা দুই জায়গায় বজ্রপাত ও দমকা হাওয়ার গতিবেগ 30-40 কিমি প্রতি ঘণ্টা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
শুক্রবার উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি ও বাঁকুড়া জেলার বেশিরভাগ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে ৷ দুই
মেদিনীপুর জেলার এক বা দুই জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা ৷ দক্ষিণ 24 পরগনা, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া ও হাওড়া জেলায় এক বা দুই জায়গায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে ৷
দক্ষিণ 24 পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় এক বা দুই জায়গায় বজ্রপাত ও দমকা হাওয়ার গতিবেগ 40-50 কিমি প্রতি ঘণ্টা ও বাকি জেলাতে এক বা দুই জায়গায় বজ্রঝড়, বজ্রপাত ও দমকা হাওয়ার গতিবেগ 30-40 কিমি প্রতি ঘণ্টা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
শনিবার সব জেলারই অধিকাংশ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । পুরুলিয়া জেলায় এক বা দুই জায়গায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা আছে । বাকি জেলাগুলিতে এক বা দুই জায়গায় বজ্রপাত ও দমকা হাওয়ার গতিবেগ 30-40 কিমি প্রতি ঘণ্টা হওয়ার সম্ভাবনা ৷
রবিবার সব জেলায় কয়েকটি জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। সোমবার সব জেলায় এক বা দুই জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। মঙ্গলবার থেকে সব জেলায় শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনা।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া
আজও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে শুষ্ক আবহাওয়াই থাকবে । শুক্রবার মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় এক বা দুই জায়গায় হালকা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে । শনিবার মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুরের কয়েকটি জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে । বাকি জেলাগুলিতে আবহাওয়া প্রধানত শুষ্কই থাকবে ৷ রবিবার উত্তরবঙ্গের সব জেলারই দু-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ সোমবার থেকে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই শুষ্ক আবহাওয়া ফিরতে পারে ৷
মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কতা
মৎস্যজীবীদের আগামিকাল, 20 নভেম্বর, শুক্রবার পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরের দিকে গভীর সমুদ্রে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । যে সব মৎস্যজীবীরা গভীর সমুদ্রে গিয়েছেন, তাঁদের উপকূলে ফিরে আসার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ৷
বুধবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 27.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস নীচে ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 22.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে 2.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ 92 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 49 শতাংশ ৷