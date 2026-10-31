অর্ণবের প্রভাবে বৃষ্টি এবার উত্তরবঙ্গে, বঙ্গোপসাগরে ফের ঘনাচ্ছে নিম্নচাপ
West Bengal Weather Update: ঘূর্ণিঝড় অর্ণব এখন নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে । এর জেরে রাজ্যের উত্তরে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । কলকাতার আকাশ মেঘলাই থাকবে ।
Published : October 31, 2026 at 8:24 AM IST
কলকাতা, 31 অক্টোবর: ঘূর্ণিঝড় অর্ণব বিদায় নিলেও তার পরোক্ষ প্রভাবে উত্তরবঙ্গে এখন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। এদিকে ফের নজরে বঙ্গোপসাগরের নয়া নিম্নচাপ । ঘূর্ণিঝড় ‘অর্ণব’-এর অবশিষ্টাংশের প্রভাবে তৈরি নিম্নচাপটি বর্তমানে উত্তর ছত্তিশগড় ও সংলগ্ন মধ্যপ্রদেশের পূর্বাংশের উপর অবস্থান করছে । হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, এর প্রভাবে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং হিমালয়ের নীচের দিকে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টিপাত হতে পারে ।
গতকাল শুক্রবার অর্ণব-এর প্রভাবে এই নিম্নচাপের অবস্থান ছিল উত্তর ছত্তিশগড় ও তৎসংলগ্ন এলাকায় । এর প্রভাবে উত্তরবঙ্গে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে । ফলে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বিচ্ছিন্নভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।
বঙ্গোপসাগরে নয়া নিম্নচাপ
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, দক্ষিণ আন্দামান সাগর ও তার আশপাশের অঞ্চলে তৈরি নিম্নচাপটি পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে । আজ, 31 অক্টোবরের মধ্যে নিম্নচাপটি দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও তার আশপাশের আন্দামান সাগরের উপর ঘনীভূত হয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে ।
পরের দু’দিনে সেটি অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের দিকে এগোনোর সম্ভাবনা রয়েছে । এই নিম্নচাপের পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন হাবিবুর।
শনিবার আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে এবং হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে । উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে । অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতাও জারি হয়েছে কিছু অংশে । তবে, বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে দক্ষিণবঙ্গে । বিভিন্ন জেলায় একদিকে শুষ্ক আবহাওয়া এবং বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে ।
দক্ষিণবঙ্গের পূর্বাভাস
আজ 31 অক্টোবর থেকে 5 নভেম্বর পর্যন্ত দুই-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে । বাকি এলাকায় শুষ্ক আবহাওয়াই থাকবে । আগামী সপ্তাহে বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে । মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার ফের বৃষ্টি হতে পারে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া
আজ শনিবার উপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে ঝোড়ো হাওয়া বইবে, সঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে ।
1-5 নভেম্বর পর্যন্ত প্রধানত আংশিক মেঘলা আকাশ এবং কিছু এলাকায় শুষ্ক আবহাওয়াই থাকবে । তবে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দু-এক পশলা বৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে ।
এদিন কলকাতার আকাশ আংশিক মেঘলাই থাকবে । কখনও সামান্য সময়ের জন্য মেঘলা আকাশ । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কয়েক পশলা হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । আগামী সপ্তাহে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে । কলকাতা এবং তার আশেপাশের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 31 এবং 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
শুক্রবার কলকাতা এবং তার আশেপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.7 ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 95 এবং সর্বনিম্ন 69 শতাংশ ।