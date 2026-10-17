সপ্তমীতেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি ! পুজোর বাকি দিনগুলিতে কেমন থাকবে আবহাওয়া
West Bengal Weather Forecast: শনিবার দক্ষিণ 24 পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে কয়েকটি জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি/বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷
Published : October 17, 2026 at 7:24 AM IST
কলকাতা, 17 অক্টোবর: আজ মহাসপ্তমী । আর পুজোর শুরুতেই মন ভালো করা খবর দিল হাওয়া অফিস ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, পুজোয় শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে দক্ষিণবঙ্গে । তবে আজ, শনিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে উপকূল ও তৎসংলগ্ন জেলাগুলিতে । তবে সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত মোটের উপর শুষ্ক আবহাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে । বৃষ্টির সম্ভাবনা বিশেষ নেই । ফলে বৃষ্টি অসুর পুজোর আনন্দে প্রতিবন্ধক হতে পারবে না বলেই আশা করা হচ্ছে ।
উত্তরবঙ্গেও মূলত পরিষ্কার আকাশ, শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । আগামিকাল, রবিবার পর্যন্ত উপরের দুই-এক জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে । আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, "দেশ থেকে বর্ষা বিদায় নিয়েছে । দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে উত্তরপূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে মৌসুমী বায়ুর প্রত্যাবর্তন শুরু হয়েছে । কোমোরিন এলাকা থেকে অক্ষরেখা ওড়িশা উপকূলের উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত । অক্ষরেখাটি দক্ষিণ পশ্চিম ও পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে বিস্তৃত ।"
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া
আজ, শনিবার দক্ষিণ 24 পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে কয়েকটি জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি/বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে দু-একটি জায়গায় হালকা অথবা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । তবে সপ্তমী থেকে একাদশী পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে প্রধানত শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া
শুক্রবারের পর আজ, শনিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পং-এ দু-একটি জায়গায় হালকা বৃষ্টি বা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তবে উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে প্রধানত শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা । রবিবারও দার্জিলিং ও কালিম্পং-এ এক-দুটি জায়গায় হালকা বৃষ্টি বা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর ৷ তবে উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে প্রধানত শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা । হাওয়া অফিস জানিয়েছে, অষ্টমী থেকে একাদশী পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে প্রধানত শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ।
কলকাতার আবহাওয়া
আজ, শনিবারও শহরে থাকবে আংশিক মেঘলা আকাশ ৷ বিকেলের দিকে হালকা বৃষ্টি বা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । তবে সপ্তমী থেকে একাদশী মূলত পরিষ্কার আকাশ থাকবে বলে আশ্বাস আবহাওয়া দফতরের ৷ বিকেলের দিকে আকাশ আংশিক মেঘলা হবে ।
শুক্রবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে শূন্য দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে শূন্য আট ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 95 শতাংশ ও সর্বনিম্ন 60 শতাংশ ।
আজ শনিবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 33 ডিগ্রি এবং 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে থাকবে ৷