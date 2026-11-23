আজ কয়েক পশলাতেই সমাপ্ত বৃ্ষ্টি, তারপরই তাপমাত্রা 15 ডিগ্রিতে !
West Bengal Weather Update: আগামিকাল থেকে রাজ্যজুড়ে রাতের তাপমাত্রা 3-4 ডিগ্রি কমার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে শীতের অনুভূতি আরও বাড়বে ৷
Published : November 23, 2026 at 8:06 AM IST
কলকাতা, 23 নভেম্বর: ঘূর্ণিঝড় আকভানের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল ৷ তবে, তা আর থাকবে না। ইতিমধ্যে গত দু'দিনে বৃষ্টি কার্যত আর হয়নি, রোদ ঝলমলে আকাশেরও দেখা মিলেছে ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ভোরে কুয়াশায় ঢাকবে চারপাশ ৷ থাকবে ঠান্ডার শিরশিরানি ৷
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহবিদ অন্বেষা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, আজ (সোমবার) থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হবে। বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও এবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ধীরে ধীরে নামবে। ফলে শীতের আমেজ একটু করে বাড়তে থাকবে ৷ আজ দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 28 এবং 22 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ৷
আগামিকাল থেকে পুরোপুরি শুষ্ক আবহাওয়া ৷ ফিরবে শীতের আমেজ। মঙ্গলবার থেকে শুক্রবারের মধ্যে তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমবে রাজ্যের সব জেলাতেই।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া
- আজও দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় এক বা দুই জায়গায় হালকা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আংশিক মেঘলা আকাশ কোথাও রোদের দেখা মিলতে পারে।
- মঙ্গলবার থেকে সব জেলায় শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনা। একইসঙ্গে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ক্রমশ কমবে। বাড়বে দিনের তাপমাত্রা। শীতের আমেজ বাড়বে পশ্চিমের জেলাগুলিতে।
- মঙ্গলবার থেকে শুক্রবারের মধ্যে 3 থেকে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমতে পারে। পশ্চিমের জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 15 ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামার পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া
- আজ উত্তরবঙ্গের সব জেলায় হালকা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ক্রমশ আবহাওয়ার উন্নতি হবে। কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা।
- মঙ্গলবার থেকে সব জেলায় শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনা। আকাশ থাকবে পরিষ্কার ৷ তাপমাত্রাও কমবে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মঙ্গলবার থেকে শুক্রবারের মধ্যে 3 থেকে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে।
কলকাতায় কেমন থাকবে আবহাওয়া
আজ বৃ্ষ্টি, মেঘলা আকাশ কাটিয়ে ক্রমশ শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া কলকাতায়। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমবে, সর্বোচ্চ সামান্য বাড়বে। মঙ্গলবার থেকে তাপমাত্রা ক্রমশ কমবে।
কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 27.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 22.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 4.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 98 ও সর্বনিম্ন 83 শতাংশ।