ফেব্রুয়ারির শুরুতে চড়বে পারদ, তাপমাত্রার ওঠানামাতেই বঙ্গে শীত বিদায়ের বার্তা

ফেব্রুয়ারির শুরুতে চড়বে পারদ, তাপমাত্রার ওঠানামাতেই বঙ্গে শীত বিদায়ের বার্তা
দক্ষিণবঙ্গে এখন দিনের বেলায় শীতের অনুভূতি প্রায় নেই বললেই চলে। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন ফের কি জাঁকিয়ে শীত পড়বে ? তা জানাল আবহাওয়া দফতর।
Published : February 2, 2026 at 8:16 AM IST
কলকাতা, 2 ফেব্রুয়ারি: হালকা কুয়াশা দক্ষিণবঙ্গে এখন নিত্যসঙ্গী । কুয়াশার উপস্থিতি শীতের জানান দিচ্ছে মাত্র । বেলা বাড়লে পরিষ্কার আকাশ । দিনের বেলায় শীতের অনুভূতি প্রায় নেই বললেই চলে । এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন ফের কি জাঁকিয়ে শীত পড়বে ? সেই জল্পনায় আপাতত জল ঢেলে দিল আবহাওয়া দফতর ।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, তাপমাত্রার ওঠানামার মধ্যেই ফেব্রুয়ারির শুরুতে ফের চড়বে পারদ । স্বাভাবিক বা তার উপরে থাকবে দিন ও রাতের তাপমাত্রা । শুধুমাত্র ভোরেই হালকা কুয়াশার দেখা মিলবে । আগামী সাতদিন দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । দিনের বেলায় শীত উধাও । সকালে আর সন্ধ্যায় শীতের হালকা অনুভূতি । আগামী পাঁচ থেকে সাত দিনে তাপমাত্রার ওঠানামা চলবে । তবে 2 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যেই থাকবে এই ওঠানামা ৷
কুয়াশার সম্ভাবনা একটু বেশি থাকবে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর, এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় । দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়া শুষ্ক ও পরিষ্কার থাকবে ৷ বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । আজ সোমবার দিনের আকাশ পরিষ্কার হলেও ভোরে কুয়াশার দাপট ছিল । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 26 এবং 15 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ।
কলকাতার তাপমাত্রা 15 থেকে 17 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে । শীতের আমেজ ক্রমশ কমছে ধীরে ধীরে । আগামী কয়েকদিন উপকূল ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে 15 থেকে 18 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে । পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রার থাকতে পারে 11 থেকে 15 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে । সামগ্রিকভাবে শীত বিদায়ের মেজাজে দক্ষিণবঙ্গ ।
2 ফেব্রুয়ারি সোমবার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সকালের দিকে কুয়াশা থাকতে পারে এবং দিনভর আবহাওয়া ঠান্ডা থেকে মাঝারি থাকবে । পাহাড়ি অঞ্চলে কিছুটা শীতের অনুভূতি বেশি থাকতে পারে । উত্তরবঙ্গে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার কোনও হেরফের নেই আগামী 4-5 দিন । দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় 4 থেকে 6 ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা । উত্তরবঙ্গের উপরের দিকে জেলায় 10 থেকে 14 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে । নীচের দিকের জেলাগুলিতে 14 থেকে 17 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৷
রবিবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে 15.2 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ছিল সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.4 ডিগ্রি নীচে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 25.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.4 ডিগ্রি নীচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 87 ও সর্বনিম্ন 47 শতাংশ ।
