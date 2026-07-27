অতি গভীরে পরিণত নিম্নচাপ, বিকেল থেকে ঝাঁপাবে বৃষ্টি-বইবে ঝোড়ো হাওয়া

অতি গভীরে পরিণত নিম্নচাপ, বিকেল থেকে ঝাঁপাবে বৃষ্টি-বইবে ঝোড়ো হাওয়া
সমুদ্রে শক্তি বাড়িয়ে নিম্নচাপ আরও গভীরে পরিণত হয়েছে ৷ বালেশ্বর ও ক্যানিংয়ের মধ্যবর্তী উপকূলীয় অঞ্চলকে সম্ভাব্য স্থলভাগে প্রবেশের এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেছে আলিপুর ৷
Published : July 27, 2026 at 2:21 PM IST
কলকাতা, 27 জুলাই: সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ । বইছে জোলো হাওয়া । গতকাল রাত থেকেই দফায় দফায় হালকা বা ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। ইতিমধ্যেই বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট গভীর নিম্নচাপের প্রভাবে কোথাও দফায় দফায় তো কোথাও ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়ে চলেছে বঙ্গজুড়ে ৷
বেলা সাড়ে বারোটার পূর্বাভাসে আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ-উত্তর ওড়িশা উপকূলের উপর অবস্থানরত নিম্নচাপটি আরও শক্তি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে । যা সোমবার উপকূলের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাবে ৷ এর জেরে দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে ৷ আজ সকাল সাড়ে আটটায় গভীর নিম্নচাপের অবস্থান ছিল সাগরদ্বীপের প্রায় 30 কিলোমিটার দক্ষিণে ।
গত ক'য়েক ঘণ্টায় প্রায় 3 কিলোমিটার বেগে উত্তর দিকে অতি ধীর গতিতে অগ্রসর হয়ে নিম্নচাপটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। সম্ভাব্য স্থলভাগে প্রবেশের এলাকা হিসেবে বালেশ্বর ও ক্যানিংয়ের মধ্যবর্তী উপকূলীয় অঞ্চলকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই সোমবার বিকেলের মধ্যে ওই উপকূল এলাকা দিয়ে গভীর নিম্নচাপ অতিক্রম করতে পারে।
গভীর নিম্নচাপের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের বেশ ক'য়েকটি জেলায় বৃষ্টি বাড়তে পারে । উপকূলবর্তী জেলা এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । কোথাও কোথাও অতি ভারী বৃষ্টিও হতে পারে বলে পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে ।
- দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই আজ হালকা থেকে মাঝারি ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় এক বা দুই জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি (7 থেকে 20 সেমি) হতে পারে।
- এছাড়া কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর 24 পরগনা, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার কিছু এলাকায় ভারী বৃষ্টির (7 থেকে 11 সেমি) সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷
- উপকূলবর্তী পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ 24 পরগনায় ঘণ্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।
- কলকাতা, উত্তর 24 পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
এদিকে, মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে না-যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর । গভীর নিম্নচাপের কারণে ঝোড়ো হাওয়া ও সমুদ্র উত্তাল হওয়ার সম্ভাবনা । প্রশাসনের তরফে মৎস্যজীবী ও উপকূলবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। গভীর নিম্নচাপের প্রভাবে 28 জুলাই, অর্থাৎ মঙ্গলবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পরিস্থিতি বজায় থাকতে পারে ।