বিশ্ববিদ্যালয় বিল নিয়ে স্বাধিকার বনাম সরকারি হস্তক্ষেপের প্রশ্ন, আশঙ্কায় সরব শিক্ষক মহল

বিশ্ববিদ্যালয় বিল নিয়ে স্বাধিকার বনাম সরকারি হস্তক্ষেপের প্রশ্ন, আশঙ্কায় সরব শিক্ষক মহল
Inter University Transfer Bill: কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন এবং নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সংশোধনী বিল নিয়ে শিক্ষক সংগঠনগুলি সরকারি হস্তক্ষেপের আশঙ্কা প্রকাশ করেছে ৷ সৌমিতা ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন ৷
Published : September 10, 2026 at 8:08 PM IST
কলকাতা, 10 সেপ্টেম্বর: বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের প্রশাসন এবং নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সংশোধনী বিল বিধানসভায় পাশ হয়েছে বৃহস্পতিবার ৷ ইতিমধ্যে এই বিল নিয়ে তীব্র মতপার্থক্য সামনে এসেছে ৷ শিক্ষক সংগঠনগুলির একাংশের দাবি, এই বিল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসন ও অ্যাকাডেমিক স্বাধীনতার উপর সরাসরি প্রভাব ফেলবে ৷ অন্যদিকে, সরকারের সমর্থক শিক্ষক ও কর্মচারী সংগঠনগুলির বক্তব্য, কোনও প্রতিষ্ঠান স্বাধিকারকে কাজে লাগিয়ে যদি পিছিয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে নির্বাচিত সরকারের হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয় ৷
এদিন বিল পাশের সময় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভায় বলেন, "এই আইন শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ৷ যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সরকারি অর্থ পায়, তাদের ক্ষেত্রে সরকারের কিছু নিয়ন্ত্রণ থাকা স্বাভাবিক ৷"
বিলের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে গিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্যের শেষে বলেন, "এটা কেন করতে হয়েছে, তার কারণ আপনারা জানেন ৷ সমঝদারো কে লিয়ে ইশারা হি কাফি হ্যায় ৷"
শিক্ষক সংগঠন আবুটার বক্তব্য
তবে এই যুক্তি মানতে নারাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংগঠন আবুটা (অল বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন) ৷ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক গৌতম মাইতির বক্তব্য, "পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বিধিবদ্ধ নিয়োগ ব্যবস্থার বাইরে গিয়ে কর্মরত শিক্ষকদের বদলি ও অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন ও অ্যাকাডেমিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে ৷"
সংগঠনের প্রশ্ন, "শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীরা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পদে নিযুক্ত এবং কোনও রাজ্যব্যাপী বদলি-যোগ্য ক্যাডারের অন্তর্ভুক্ত নন ৷ নিয়োগের সময় যে শর্তে একজন শিক্ষক বা কর্মী চাকরিতে যোগ দিয়েছেন, নিয়োগের পরবর্তীকালে সেই শর্তে মৌলিক পরিবর্তন আনা যায় কি না, সেই প্রশ্নও অনিবার্য ৷"
বদলির প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে আবুটা ৷ তাদের বক্তব্য, "প্রশাসনিক প্রয়োজন, মানবসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং শিক্ষার গুণমান বৃদ্ধির যুক্তিতে বদলির ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ কিন্তু এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষক সরিয়ে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠালে সামগ্রিক শিক্ষক-সঙ্কট আরও বাড়বে ৷ তাই প্রশ্ন ওঠে— কোন নির্দিষ্ট প্রশাসনিক প্রয়োজন এই বদলি-ব্যবস্থাকে অপরিহার্য করে তুলেছে ?"
বিলের বিরোধিতায় জুটা
যাদবপুরের শিক্ষক সংগঠন জুটার বক্তব্যেও উঠে এসেছে একই আশঙ্কা ৷ সংগঠনের দাবি, "প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আইন ও পরিচালনবিধি নির্দিষ্ট ৷ নিয়োগ প্রক্রিয়াও সেই ভিত্তিতেই হয়ে থাকে ৷ তাকে উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ নতুন শর্তে কাজ করাতে বাধ্য করার নীতি স্বাভাবিক আইনের পরিপন্থী ৷"
গবেষণার ক্ষেত্রেও বদলির প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে জুটা ৷ তাদের বক্তব্য, "রিসার্চ প্রজেক্টে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি আসে, সেগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকে ৷ গবেষক ছাত্র নথিভুক্ত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ৷ অথচ রিসার্চ প্রজেক্ট এবং গবেষক ছাত্রের তত্ত্বাবধান— এই দুই ক্ষেত্রেই অধ্যাপকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, যা তাঁর অনুপস্থিতিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে ৷" সংগঠনের আরও বক্তব্য, "সরকার যেভাবে পুরো ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করতে চাইছে, তা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসনের ভিত্তিকে দুর্বল করবে, যা ইউজিসির মৌলিক নীতির পরিপন্থী ৷"
বিলের বিরোধিতা করেছে সর্বভারতীয় ডিএসও-ও ৷ সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায়ের বক্তব্য, "এই বিল আইনে পরিণত হওয়ার পরে রাজ্য সরকার পুরোপুরি ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দলতন্ত্র কায়েম করবে ৷" অন্যদিকে, গবেষক ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ নিয়ে উদ্বেগের কোনও কারণ নেই বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর বক্তব্য, "গবেষক ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার দায়িত্বটা রাজ্য সরকারের ৷ এটা নিয়ে কারও চিন্তার কোনও কারণ নেই ৷"
সরকারের যুক্তি
আইনের সাংবিধানিক বৈধতা ব্যাখ্যা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "শিক্ষা ভারতের সংবিধানের যুগ্ম তালিকায় রয়েছে ৷ তাই রাজ্য বিধানসভার এই বিষয়ে আইন প্রণয়নের সম্পূর্ণ সাংবিধানিক ক্ষমতা রয়েছে ৷" উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, "আমরা নতুন কিছুই করিনি ৷ ইতিমধ্যে বহু রাজ্যে তা রয়েছে ৷"
তবে বিল নিয়ে আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক ৷ তাঁর বক্তব্য, "বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী পদ শূন্য পড়ে রয়েছে ৷ সেখানে কিছু বিশ্ববিদ্যালয় মান ধরে রাখতে চাইছে ৷ কিন্তু এর ফলে সেটাও আর হবে না ৷" যাদবপুরের এক শিক্ষকের প্রশ্ন, "এটা পরিষ্কারই হল না যে সম্মতি নিয়ে এই বদলি করা হবে কি না ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে স্বাধিকার রয়েছে, সেটা প্রশ্নের মুখে পড়ে গেল ৷"
বিধানসভায় বিরোধীদের প্রশ্ন প্রধানত একই জায়গায়— বিলটি নির্দিষ্ট কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে না তো ? যদিও সরকারের সমর্থনে মত দিয়েছে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ (উচ্চ শিক্ষা) ৷
সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক বিপুল সরকারের বক্তব্য, "স্বাধিকার ততক্ষণই ভাল, যখন সেটা উন্নতির পথে নিয়ে যায় ৷ কিন্তু যদি স্বাধিকার কখনও কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মানের অবনমন করে, তখন নির্বাচিত সরকারের দায়বদ্ধতা থাকে, তাকে উদ্ধার করার ৷ সেক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ কখনওই সমাজের ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক নয়, বরঞ্চ প্রয়োজনীয় ৷"
সরকারের পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সংঘের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সুশান্ত মজুমদার ৷ তাঁর বক্তব্য, "উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাই ৷ আগে থেকে আতঙ্কের কিছু নেই ৷ সরকারের উপরে ভরসা রয়েছে ৷ সরকার সকলের ভালর জন্য এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ৷"