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এসি বাস-ট্রামে পুজো থেকে বিজয়া- একগুচ্ছ ব্যবস্থা পরিববণ দফতরের

Durga Puja 2026: এসি ট্রাম থেকে বাস অথবা জলযান- তিনভাবে কলকাতা থেকে শুরু করে আশপাশের বিভিন্ন পুজো মণ্ডপ ঘুরিয়ে দেখাবে পরিববণ দফতর ।

Puja parikrama
পরিবহণ দফতরের পুজো প্রস্তুতি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 25, 2026 at 7:40 AM IST

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কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: ক্ষমতায় আসার প্রথম পুজোকে স্মরণীয় করে রাখতে যাবতীয় ব্যবস্থা করেছে রাজ্যের বিজেপি সরকার । মহালয়ায় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিশেষ অনুষ্ঠান দিয়ে শুরু উৎসবের । প্রশাসনের তৎপরতার সেই ছবিটাই ধরা পড়ল পরিবহণ দফতরের পুজো-প্রস্তুতিতেও ।

প্রতিবারের মতো এবার এসি বাসের পাশপাশি এসি ট্রামেও ঠাকুর দেখাবে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম । জলপথে পুজো দেখানোর ব্যবস্থাও থাকছে । কলকাতার জনপ্রিয় পুজোর পাশাপাশি বনেদি বাড়ি এবং গ্রামের পুজোর সঙ্গেই থাকছে বিসর্জন দেখানোর বিশেষ ব্যবস্থা ।

পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং জানিয়েছেন, দর্শনার্থীরা যাতে নিরাপদে, স্বাচ্ছন্দে এবং আরামদায়কভাবে কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলের প্রতিমা দর্শন করতে পারেন তার জন্য এ বছর বিশেষ বাস, এসি বাস, ট্রাম এবং জলপথে পুজো পরিক্রমার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এসি ট্রামে পুজো

বিগত সরকার ট্রামে পুজো দেখার ব্যবস্থা করলেও তা চালু ছিল মাত্র একবছর । তারপর এই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। এ বছর আবারও ফিরছে এসি ট্রামে পুজো পরিক্রমা। এসি ট্রামে কলকাতার পুজোগুলি ঘুরে দেখানো দেখার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। এসপ্ল্যানেড থেকে শ্যামবাজার এবং এসপ্ল্যানেড থেকে গড়িয়াহাটের মধ্যে ট্রামগুলি যাতায়াত করবে। সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী- প্রতিদিন সকাল দশটায় ছাড়বে ট্রাম। যাত্রা শেষে আবারও এসপ্ল্যানেড ট্রাম ডিপোয় ফিরে আসবে। উত্তর কলকাতার কাশি বোস লেন, হাতিবাগান সর্বজনীন, নলিনি সরকার স্ট্রিট, দক্ষিণের একডালিয়া এবং সিঙ্গি পার্কের পুজো দেখানো হবে। ভাড়া টাকা 800 টাকা । চা বা কফির সঙ্গে শুকনো খাবার পরিবেশন করা হবে।

জলপথে পুজো পরিক্রমা

জলপথে উত্তর কলকাতার কয়েকটি বিশিষ্ট পুজো ঘুরিয়ে দেখানো হবে। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই তিন দিন মিলেনিয়াম পার্ক থেকে লঞ্চ ছাড়বে সকাল 11টায় । তারপর হাওড়া জেটি ঘুরে পৌছবে আহেরিটোলা ঘাটে । সেখানে অপেক্ষমান এসি বাসে নিয়ে যাওয়া হবে বিশিষ্ট পুজো পান্ডেলগুলিতে। দেখানো হবে শোভাবাজার রাজবাড়ির পুজো, কুমোরটুলি পার্ক ও সার্বজনীনের পুজো এবং জগৎ মুখার্জি পার্কের পুজো । তারপর নিয়ে যাওয়া হবে বলরাম মন্দির ও শ্রী শ্রী মায়ের বাড়ি। শেষে বাগবাজার সর্বজনীন পুজো মণ্ডপ দেখে দর্শনার্থীদের বাগবাজার স্টিমার ঘাটে নিয়ে এসে আবার লঞ্চে তুলে দেওয়া হবে । হাওড়া হয়ে মিলেনিয়াম পার্কে এসে যাত্রা শেষ হবে। আনুমানিক 5 ঘন্টা সময় ধরে পরিক্রমা করানো হবে। দর্শনার্থীদের জন্য লঞ্চেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। ভাড়া 800 টাকা।

দূর গাঁয়ের দুর্গা

কলকাতা থেকে ৭৫ কিলোমিটার দূরে বসিরহাট সংলগ্ন দুটি সম্পন্ন গ্রাম যেমন ধান্যকুড়িয়া ও আরবালিয়ার বোনাদি বাড়ির পুজোগুলি দেখানো হবে। এছাড়াও জয়রামবাটি ও কামারপুকুরের পুজো ঘুরিয়ে দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, এই বছর গঙ্গাবক্ষে বিসর্জন দেখার সুবিধাও দিচ্ছে wbtc। দশমীর দিন সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত কলকাতা ও হাওড়ার বিভিন্ন ঘাটে গঙ্গা বক্ষে বিসর্জন দর্শন করানো হবে। এই জন্য মাথা পিছু 800 টাকা ভাড়া লাগবে । স্ন্যাকসের সঙ্গে চা বা কফি ও রাতের খাবার পরিবেশন করা হবে।

TAGGED:

DURGA PUJA 2026
DURGA PUJA VIBES
পুজো পরিক্রমা
ঠাকুর দেখর বিশেষ ব্যবস্থা
PUJA PARIKRAMA 2026

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