ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ারে ফিরল পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন, খুশির হাওয়া ব্যবসায়ী মহলে

ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ারে ফিরল পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন, খুশির হাওয়া ব্যবসায়ী মহলে
টিটিএফে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন স্থলের আগের অনুপস্থিতি ঘিরে নানা প্রশ্ন উঠেছে ৷ সামনে এসেছে বিগত তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর অভিযোগ ৷
Published : July 11, 2026 at 6:14 PM IST
কলকাতা, 11 জুলাই: প্রায় চার থেকে পাঁচ বছর পর কলকাতায় ভ্রমণ ও পর্যটন মেলায় ফিরল পশ্চিমবঙ্গের স্টল ৷ খুশির হাওয়া পর্যটন ব্যবসায়ী মহলে ৷ সরকার পরিবর্তনের পর কি বদলাচ্ছে রাজ্যের পর্যটন নীতির ছবিও? কলকাতার ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ার (টিটিএফ)-এ পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দফতরের প্রত্যাবর্তন ঘিরে উঠছে সেই প্রশ্নই ।
তিনদিনব্যাপী ভ্রমণ ও পর্যটন মেলা
কলকাতায় শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে তিনদিনব্যাপী ভ্রমণ ও পর্যটন মেলা ৷ রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ নিজে হাতে এই মেলার উদ্বোধন করেছেন ৷ দেশের অন্যতম বৃহৎ পর্যটন মেলা টিটিএফ ৷ সেখানে রাজ্যের অংশগ্রহণকে স্বাগত জানাতে গিয়েই আগের তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে একের পর এক রাজনৈতিক অভিযোগ তুললেন টিটিএফ-এর আয়োজক সংস্থা ফেয়ারফেস্ট মিডিয়ার চেয়ারম্যান ও সিইও সঞ্জীব আগরওয়াল । তাঁর দাবি, রাজনৈতিক কারণেই এতদিন টিটিএফ-সহ দেশের বিভিন্ন পর্যটন মেলায় অংশ নেয়নি পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন । যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে প্রাক্তন সরকারের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি ।
পর্যটন মেলায় অংশগ্রহণকারী
কলকাতায় এবারের পর্যটন মেলায় 500-রও বেশি অংশগ্রহণকারী রয়েছে । দেশের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ-সব প্রান্তের পর্যটন সংস্থা, ট্রাভেল অপারেটর ও হোটেল শিল্পের প্রতিনিধিরা উপস্থিত । পাশাপাশি থাইল্যান্ড ও নেপালের মতো প্রতিবেশী দেশ থেকেও অংশগ্রহণ রয়েছে । পুজোর মরশুমের আগে দেশীয় ও আঞ্চলিক পর্যটনের বাজারকে আরও শক্তিশালী করাই এই মেলার মূল উদ্দেশ্য । প্রথম দু'দিন শুধুমাত্র ট্রাভেল ট্রেডের জন্য থাকলেও শেষ দিন সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্যও মেলা খোলা থাকবে ।
বিগত সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ
মেলার ফাঁকেই ইটিভি ভারতকে সঞ্জীব আগরওয়াল বলেন, "কলকাতা থেকেই প্রায় 35 বছর আগে টিটিএফ-এর পথচলা শুরু হয়েছিল । সেই সময় থেকে দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন এই মেলার নিয়মিত অংশীদার ছিল । কিন্তু গত কয়েক বছরে সেই অংশগ্রহণ বন্ধ হয়ে যায় ।" তাঁর অভিযোগ, তৎকালীন সরকারের রাজনৈতিক অবস্থানের কারণেই শুধু কলকাতার টিটিএফ নয়, আহমেদাবাদ, মুম্বই-সহ দেশের অন্যান্য বড় পর্যটন মেলাতেও পশ্চিমবঙ্গ অংশ নেয়নি । এর ফলে রাজ্যের পর্যটন শিল্পেরই ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি তাঁর ।
শুধু অংশগ্রহণ না-করাই নয়, টিটিএফ আয়োজনের ক্ষেত্রেও নানা বাধার মুখে পড়তে হয়েছে বলে অভিযোগ সঞ্জীব আগরওয়ালের । তাঁর কথায়, "বিহারের পর্যটনমন্ত্রীকে কলকাতার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বাধা দেওয়ার হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল । পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে শেষ পর্যন্ত কূটনৈতিকভাবে ওই অতিথিকে না আসার অনুরোধ জানাতে হয়েছিল ।" যদিও এই অভিযোগের পক্ষে কোনও প্রমাণ প্রকাশ করেননি তিনি ।
তবে নিজের বক্তব্যের শেষে সঞ্জীব আগরওয়াল স্পষ্ট করেন, তাঁদের সংস্থা সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক । তাঁর দাবি, রাজ্যের নতুন পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ দায়িত্ব নেওয়ার পর সরকারের তরফে ইতিবাচক সাড়া মেলায় এবার আবার টিটিএফ-এ অংশ নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন ।
পর্যটনমহলের প্রতিক্রিয়া
পর্যটন শিল্পের প্রতিনিধিদের একাংশও এই প্রত্যাবর্তনকে ইতিবাচক বলেই মনে করছেন । ট্রাভেল সংস্থার প্রতিনিধি সুচেতা বসুর কথায়, "এতদিন পশ্চিমবঙ্গের ট্রাভেল এজেন্টদের কোনও সরকারি প্ল্যাটফর্ম ছিল না । এবার পর্যটন দফতরের প্যাভিলিয়ন থাকায় রাজ্যের পর্যটন সম্ভাবনাকে দেশ-বিদেশের বাজারে আরও জোরালোভাবে তুলে ধরার সুযোগ তৈরি হয়েছে । আমরা খুব খুশি বেশ কিছু বছর পর ফের এই মেলায় পশ্চিমবঙ্গের স্টল দেখে ৷"
উত্তরবঙ্গের ব্যবসায়ী সৌভিক ঘোষও বলেন, "পাহাড়, সমুদ্র, জঙ্গল ও নদীর মতো বৈচিত্র্যময় পর্যটন সম্পদ থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের নিয়মিত উপস্থিতি জরুরি ছিল । সেই অভাব এবার কিছুটা হলেও পূরণ হয়েছে । আরও ভালো করে পশ্চিমবঙ্গে পর্যটনকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে হবে ৷ টিটিএফ আরও বড় হবে ৷"
শাসকদলের বক্তব্য
ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজাও ৷ তৃণমূলের প্রতিক্রিয়া পাওয়া না-গেলেও বিজেপির প্রধান মুখপাত্র তথা আইনজীবী দেবজিৎ সরকার বলেন, "পর্যটন মেলা নিয়ে যা বলার মন্ত্রী ও যাঁরা আয়োজন করেছেন, তাঁরা বলবেন ৷ সরকার এই মেলার উদ্যোক্তা ৷ তারা সবকিছু করবে দলের পক্ষ থেকে কিছু বলার নেই ৷ তবে আমরা চাই পর্যটন ক্ষেত্রেও রাজ্যে কর্মসংস্থান হোক ৷ পরিকাঠামো ভালো করা হোক ৷ বিভিন্নরকমভাবে রাজ্যের পর্যটনের উন্নয়ন হোক ৷ রাজ্যের পর্যটনক্ষেত্রগুলিকে তুলে ধরার দায়িত্ব সরকারের ৷ তার জন্য পরিকাঠামো তৈরির দায়িত্বও রাজ্যের ৷ সেটা যদি না-হয় আগের সরকারের আমলে এটা আমাদেরই ক্ষতি ৷ পশ্চিমবঙ্গে হিমাচল থেকে সমুদ্র সব আছে ৷ আমাদের সরকারের পাশে আছে দল ৷"