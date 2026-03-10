ভোটের মাঝেই শিক্ষক নিয়োগে গতি, নবম–দশমে তথ্যযাচাই শুরু 23 মার্চ

ভোটের মাঝেই শিক্ষক নিয়োগে গতি, নবম–দশমে তথ্যযাচাই শুরু 23 মার্চ
Published : March 10, 2026 at 7:57 PM IST
কলকাতা, 10 মার্চ: অবশেষে নবম–দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে চলেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। শিক্ষক পদপ্রার্থীদের তথ্যযাচাই ও ইন্টারভিউয়ের প্রক্রিয়া শুরু করার কথা ঘোষণা করেছে কমিশন ৷ আগামী 23 মার্চ থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হবে ৷ চলবে 23 মে পর্যন্ত ৷ অর্থাৎ ভোটের আবহে রাজ্যজুড়ে শিক্ষক নিয়োগের পরবর্তী ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন ৷
এসএসসি-র তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, একাধিক বিষয়ের নবম–দশম শ্রেণির শিক্ষক পদপ্রার্থীদের নথিযাচাই করে ইন্টারভিউ নেওয়া হবে ৷ এই তথ্যযাচাই ও সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়া হবে জেলাভিত্তিক আঞ্চলিক দফতরগুলিতে । কোন দিনে কোন বিষয়ের প্রার্থীদের তথ্যযাচাই ও ইন্টারভিউ নেওয়া হবে, তা পরবর্তী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে জানানো হবে কমিশনের তরফে ৷
এসএসসি সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা এই নিয়োগ প্রক্রিয়াকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷ নথি যাচাইয়ের পর প্রার্থীদের ইন্টারভিউ নেওয়া হবে এবং তার ভিত্তিতেই পরবর্তী পর্যায়ে সুপারিশের পথ খুলবে ৷
অন্যদিকে, নবম–দশমের পাশাপাশি একাদশ–দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াতেও গতি আনতে উদ্যোগী হয়েছে কমিশন ৷ জানানো হয়েছে, আগামী 24 মার্চ থেকে শুরু হবে একাদশ–দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক পদপ্রার্থীদের পরবর্তী পর্যায়ের কাউন্সেলিং ও সুপারিশপত্র প্রদান ৷ এই প্রক্রিয়া চলবে 8 মে পর্যন্ত। একাদশ–দ্বাদশ শ্রেণির কাউন্সেলিং কেন্দ্রীয়ভাবে কলকাতার আচার্য সদনে অনুষ্ঠিত হবে ৷
কমিশন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই সাতটি বিষয়ের মোট 182 জন প্রার্থীর তথ্যযাচাই সম্পন্ন হয়েছে ৷ ফলে বাকি প্রার্থীদের তথ্যযাচাই ও কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়াকে দ্রুত সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নিয়েই এগোচ্ছে কমিশন ৷ দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষায় থাকা চাকরিপ্রার্থীদের কাছে এই ঘোষণা স্বস্তির বার্তা বলে মনে করা হচ্ছে ৷ যদিও ভোটের আবহে এই প্রক্রিয়া কতটা দ্রুত ও স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করা যায়, সেদিকেই এখন নজর থাকছে শিক্ষামহলের।