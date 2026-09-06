ঝুলন্ত তারের দিন শেষ, রাজ্যের ছ’টি শহরে ভূগর্ভস্থ কেবল বসানোর উদ্যোগ
মাথার উপর ঝুলন্ত তার অনেক সময় বিপদ ডেকে আনে ৷ এবার এই তারের জাল সরানোর উদ্যোগ নিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা (ডাব্লুবিএসইডিসিএল) ৷
Published : September 6, 2026 at 4:05 PM IST
কলকাতা, 6 সেপ্টেম্বর: মাথার উপর মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে থাকা বিদ্যুতের তার এবার অতীত হতে চলেছে ৷ শহরকে দৃশ্যদূষণ মুক্ত করতে এবং নাগরিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পদক্ষেপ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার (ডাব্লুবিএসইডিসিএল) ৷
রাজ্যের ছ’টি শহরে ওভারহেড বিদ্যুতের তার সম্পূর্ণ সরিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড বা ভূগর্ভস্থ কেবল বসানোর কাজ শুরু হতে চলেছে ৷ এর ফলে একদিকে যেমন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার মতো দুর্ঘটনা কমবে, তেমনই ঝড়-বৃষ্টিতে দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ার চিরাচরিত সমস্যা থেকেও মুক্তি মিলবে ৷
ডাব্লুবিএসইডিসিএল-এর প্রজেক্ট-3 বিভাগ ইতিমধ্যে পরিকাঠামো আধুনিকীকরণের এই কাজ শুরু করে দিয়েছে ৷ মেগা প্রকল্পের প্রথম ধাপে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মোট ছ’টি শহরকে বেছে নেওয়া হয়েছে ৷ এই তালিকায় রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জোড়া শহর কাঁথি ও এগরা এবং বীরভূমের সদর শহর সিউড়ি ৷ পাশাপাশি, উত্তরবঙ্গের তিন গুরুত্বপূর্ণ শহর জলপাইগুড়ি, বালুরঘাট এবং আলিপুরদুয়ারকেও এই ভূগর্ভস্থ কেবল ব্যবস্থার আওতায় আনা হচ্ছে ৷ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট শহরগুলির জন্য আলাদা আলাদা ই-টেন্ডার ডাকার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে বণ্টন সংস্থার ওই নির্দিষ্ট বিভাগ ৷
পরিকাঠামো উন্নয়নের এই বিশাল কর্মকাণ্ডের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেছে প্রশাসন ৷ শুধু পূর্ব মেদিনীপুরের জনবহুল এগরা শহরেই ওভারহেড তার সরানোর কাজে 99 কোটি টাকা খরচ করা হবে ৷ দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন পুর এলাকায় মাথার উপর বিপজ্জনকভাবে বিদ্যুতের তার ঝুলে থাকতে দেখা যায় ৷ শহরের ঘিঞ্জি রাস্তাগুলিতে এই তারের জট যে কোনও মুহূর্তে বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায় ৷ বর্ষার মরশুম বা গ্রীষ্মের কালবৈশাখীতে বড় গাছের ডাল ভেঙে তার ছিঁড়ে যাওয়ার ঘটনা প্রায়ই ঘটে ৷ এর জেরে বিস্তীর্ণ এলাকায় দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে ৷ পাশাপাশি, রাস্তায় ছিঁড়ে পড়া তার থেকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার আশঙ্কাও থাকে ৷
ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ চালু হলে এই সমস্ত সমস্যার পাকাপাকি সমাধান মিলবে ৷ মাথার উপরের হিজিবিজি তারের স্তূপ সরে গেলে শর্ট সার্কিটের ঝুঁকি যেমন একেবারে শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে, তেমনই প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিনেও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা পাবেন গ্রাহকরা ৷ দৃশ্যদূষণ কমার পাশাপাশি এগরা-সহ অন্য পুর এলাকার রাস্তাঘাট দেখতে অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন, সুবিন্যস্ত ও আধুনিক হয়ে উঠবে ৷
বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার এই সিদ্ধান্তে স্বভাবতই খুশি সংশ্লিষ্ট এলাকার সাধারণ মানুষ ৷ নতুন এই পরিকাঠামো নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে আলিপুরদুয়ারের নাগরিকদের একাংশ বলেন, "যত্রতত্র আর বিদ্যুতের তার ঝুলে থাকবে না ৷ মাটির নীচ দিয়ে বিদ্যুতের তার গেলে বিদ্যুতের তারে দুর্ঘটনার ঝুঁকিও কমবে ৷" একই সুর শোনা গিয়েছে এগরার বাসিন্দাদের গলাতেও ৷ বিপজ্জনক ঝুলন্ত তার সরে গেলে রাস্তাঘাটের সামগ্রিক চেহারা বদলাবে এবং দীর্ঘদিনের এই প্রাণঘাতী ভোগান্তি চিরতরে দূর হবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ৷