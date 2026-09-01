পর্যাপ্ত EVM নেই, পুরনির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তায় হাইকোর্টে জরুরি শুনানির আর্জি কমিশনের

পর্যাপ্ত EVM নেই, পুরনির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তায় হাইকোর্টে জরুরি শুনানির আর্জি কমিশনের
পুজোর পর রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভায় নির্বাচনের কথা হয়েছে ৷ এদিকে এর জন্য প্রয়োজনীয় ইভিএম কমিশনের কাছে নেই ৷ আদালতের শরণাপন্ন কমিশন ৷
Published : September 1, 2026 at 2:10 PM IST
কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: পুজোর পরেই বিভিন্ন পুরসভায় নির্বাচন করাতে চায় কমিশন ৷ কিন্তু পর্যাপ্ত ইভিএম-এর অভাব রয়েছে ৷ তাই আগেভাগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্যের নির্বাচন কমিশন ৷ মঙ্গলবার সেই মামলার জরুরি শুনানির আবেদন করা হয়েছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি অতরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চের কাছে ৷ আগামী সপ্তাহে মামলার শুনানি করা হতে পারে বলে আশ্বাস দিয়েছে হাইকোর্ট ৷
কলকাতা হাইকোর্টে একাধিক ইলেকশন পিটিশন সংক্রান্ত মামলা বিচারাধীন রয়েছে ৷ সেই সমস্ত মামলায় নির্বাচন কমিশনকে বিভিন্ন কেন্দ্রের ইভিএম মেশিন, ভিভিপ্যাট-সহ অন্যান্য সামগ্রী সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেওয়া রয়েছে আদালতের পক্ষ থেকে ৷ তাই ইভিএম-এর অভাবে পুরনির্বাচন ঘোষণা করতে দেরি হয়ে যেতে পারে ৷
কলকাতা হাইকোর্টে মামলাগুলি বিচারাধীন থাকায় জেলায় জেলায় ইভিএম মেশিন সংরক্ষিত আছে ৷ নির্বাচনের নির্ঘণ্ট স্থির করা যাচ্ছে না ৷ তাই মামলার দ্রুত শুনানির প্রয়োজন বলে এদিন কমিশনের আইনজীবী ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে আর্জি জানিয়েছেন ৷ আগামী মঙ্গলবার মামলার শুনানি করা হতে পারে বলে জানিয়েছে বেঞ্চ ৷
উল্লেখ্য, শেষ বার হাওড়া পুরসভার নির্বাচন হয়েছিল 2013 সালে ৷ এরপর 13 বছর কেটে গেলেও ভোট হয়নি ৷ এনিয়ে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে ৷ আদালত নির্বাচন করানোর নির্দেশ দিলেও প্রশাসনিক নানা সমস্যার কারণে নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি ৷ অন্যদিকে কলকাতা পুরনিগম-সহ অন্যান্য পুরসভাগুলিতেও রাজ্যে পালাবদলের পর স্থিতিশীলতা না-থাকায় নির্বাচন করা প্রয়োজন ৷ এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের হাতে পর্যাপ্ত ইভিএম মেশিন না-থাকায় সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে বলে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে কমিশন ৷
গত 23 জুন বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুরের ফলাফল চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে ইলেকশন পিটিশন দায়ের করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই মামলার শুনানি চলছে বিচারপতি গৌরঙ্গ কান্তের বেঞ্চে ৷
এই মামলায় বিচারপতি নির্বাচন কমিশনের রির্টানিং অফিসারকে গত 4 মে অর্থাৎ ফল ঘোষণার দিনের সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের কাউন্টিং সেন্টার (সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল)-এর ভিভিপ্যাট, ইভিএম মেশিন, সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন ৷