কাশির সিরাপ বিপণনকারী সংস্থাগুলির উপর নজরদারি, বণ্টনে রাজ্যে জারি নতুন নির্দেশ
বিশেষজ্ঞদের মতে, রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপে বাজারে নিম্নমানের বা অননুমোদিত কাশির সিরাপ বিক্রি অনেকটাই রোখা যাবে এবং রোগীর নিরাপত্তাও নিশ্চিত হবে।
Published : October 15, 2025 at 10:21 PM IST
কলকাতা, 15 অক্টোবর: রাজ্যের কাশির সিরাপ বিপণনকারী সংস্থাগুলির উপর নজরদারি আরও জোরদার করল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ড্রাগ নিয়ন্ত্রণ দফতর। নিয়ম অনুযায়ী, কোনও বিক্রেতা অন্য কোনও সংস্থার তৈরি ওষুধ নিজের নামে বিক্রি বা বিতরণ করতে পারবে না, যদি না সেই প্রস্তুতকারকের সঙ্গে লিখিত চুক্তিপত্র থাকে। এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে 84ডি ধারা অনুযায়ী বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই 84ই ধারায় বলা হয়েছে— ওষুধ বিপণনকারী সংস্থা পণ্যের গুণমান ও সবধরনের নিয়ন্ত্রক দায়িত্বে নির্মাতার পাশাপাশি সমানভাবে দায়বদ্ধ থাকবে।
নির্দেশিকা অনুযায়ী রাজ্যের সব কাশির সিরাপ বিপণনকারী সংস্থা, যারা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে তাদের পণ্য তৈরি করাচ্ছে, তাদের আগামী 15 দিনের মধ্যে সেই চুক্তির অনুলিপি রাজ্য ড্রাগ নিয়ন্ত্রণ দফতরের লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে বলা হয়েছে। নির্ধারিত ইমেল ঠিকানা tellddcwb@gmail.com-এ পাঠাতে হবে চুক্তির কপি, যা পর্যালোচনা করবে দফতর। এছাড়াও, সংস্থাগুলিকে 'Drug Alert' পোর্টাল নিয়মিত অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে ওষুধের নিরাপত্তা ও মান সংক্রান্ত নতুন তথ্য ও সতর্কবার্তা সম্পর্কে তারা আপডেট থাকে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পদক্ষেপের ফলে বাজারে নিম্নমানের বা অননুমোদিত কাশির সিরাপ বিক্রি অনেকটাই রোখা যাবে এবং উপভোক্তার নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। কিছুদিন আগে নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্র স্বাস্থ্য মন্ত্রক। সেখানে প্রধানত শিশুদের কাশি-সর্দির ওষুধ ব্যবহারে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রক।
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের ওই নির্দেশে জানানো হয়েছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিশুদের কাশি নিজে থেকেই সেরে যায় ৷ তাই অকারণে ওষুধ প্রয়োগ এড়ানো উচিত। পরামর্শ অনুযায়ী, দুই বছরের নিচে কোনওভাবেই কাশি-সর্দির ওষুধ দেওয়া যাবে না। পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রেও তা সাধারণত বারণ। পাঁচ বছরের ঊর্ধ্বে চিকিৎসকের পরামর্শে, সঠিক ডোজ ও সীমিত সময়ের জন্য ওষুধ দেওয়া যাবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলেছে, শিশুদের কাশি-সর্দির ক্ষেত্রে প্রথম সারির চিকিৎসা হওয়া উচিত জলপান, বিশ্রাম ও সহায়ক যত্ন।
প্রসঙ্গত, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে শিশুদের মৃত্যুর ঘটনার পর দেশজুড়ে কাশির সিরাপ নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে নজরদারি, নিয়মের কড়াকড়ি বেড়ে গিয়েছে ৷ তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমে মেসার্স শ্রীসান ফার্মার তৈরি কোল্ডরিফ কাশির সিরাপে অনুমোদিত সীমার বাইরে ডাইথিলিন গ্লাইকল (DEG) পাওয়া গেয়েছে। স্বাস্থ্যকর্তারা জানিয়েছেন, ডাইথিলিন গ্লাইকল বা ইথিলিন গ্লাইকল (EG) রাসায়নিক কিডনির গুরুতর ক্ষতির অন্যতম কারণ হিসাবে পরিচিত। তাই নতুন করে বিপর্যয় এড়াতে বঙ্গেও কাশির সিরাপ বিপণনকারী সংস্থাগুলির উপর নজরদারি বাড়িয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ড্রাগ নিয়ন্ত্রণ দফতর।