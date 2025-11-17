দিনভর অবস্থান নতুন SSC চাকরিপ্রার্থীদের, টেনে হিঁচড়ে আন্দোলনকারীদের সরিয়ে দিল পুলিশ

দিনভর অবস্থান নতুন SSC চাকরিপ্রার্থীদের, টেনে হিঁচড়ে আন্দোলনকারীদের সরিয়ে দিল পুলিশ
Published : November 17, 2025 at 10:35 PM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: সকাল থেকে টানা অবস্থানের পর অবশেষে সাড়ে ছটার পর অবস্থান সরিয়ে দিল বিধান নগর পুলিশ। বেলা দেড়টা থেকে সেন্ট্রাল পার্কের সামনে অবস্থানে ছিলেন এসএসসির নতুন চাকরি প্রার্থীরা। একাধিকবার তাদের পুলিশ সরে যাবার কথা বললেও, সেখানে অবস্থানে অনড় ছিলেন নতুন চাকরিপ্রার্থীরা। অবশেষে সেন্ট্রাল পার্ক থেকে ধাক্কা দিয়ে, টেনে হিঁচড়ে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় পুলিশ। তারপর নতুন চাকরিপ্রার্থীদের মেট্রো স্টেশনে তুলে দিয়ে অবস্থানের ওই জায়গা খালি করে দেয় বিধান নগর পুলিশ। পাশাপাশি নতুন SSC চাকরিপ্রার্থীদের অবস্থানে অবরুদ্ধ ওই রাস্তাও খুলে দেয় পুলিশ।
পুলিশের তরফে একাধিকবার অবস্থানরত নতুন চাকরিপ্রার্থীদের উঠে যাওয়ার বার্তা দেওয়া হচ্ছিল। রাস্তা অবরোধ-মুক্ত করতে তাদের তিন ঘণ্টা সময়ও বেঁধে দেওয়া হয় ৷ কিন্তু তার পরেও নতুন এসএসসি চাকরিপ্রার্থীরা সেই সময় রাস্তা ছাড়েননি। উপরন্তু নতুন এসএসসি চাকরিপ্রার্থীরা সারা রাত ওই স্থানে অবস্থান বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিলেন। সেখানেই পুলিশ তাদের প্রথমে মৌখিকভাবে উঠে যাওয়ার কথা বলে। কিন্তু, তারপরও সেন্ট্রাল পার্কের সামনে অবস্থানে বসে থাকেন এসএসসি নতুন চাকরিপ্রার্থীরা। তারপরে পুলিশ ধাক্কা দিয়ে সেন্ট্রাল পার্ক থেকে করুণাময়ীর দিকে তাদের সরিয়ে দেন।
একজন বিক্ষোভকারীর অভিযোগ, "নির্মমভাবে আমাদের গায়ে ধাক্কা দিয়ে। টেনে হিঁচড়ে তুলে দিলেন একজন মহিলা পুলিশ। একজনের হাত মুচকে দেওয়া হয়েছে। কতটা অমানবিক হলে এই ধরনের ঘটনা ঘটে।" আরও এক মহিলা বিক্ষোভকারীর অভিযোগ, "কতটা বৈষম্যের শিকার হতে হচ্ছে আমাদের।" আরেক বিক্ষোভকারী চাকরিপ্রার্থী বলেন, "আমরা আর কত বছর অপেক্ষা করবো। দশ বছরের বেশি হয়ে গিয়েছে আমরা অপেক্ষা করছি। আমাদের কথা সরকার ভাবছে না। এইভাবে মানুষ বাঁচতে পারে না।"
যদিও এই অবস্থানের প্রসঙ্গে বিধান নগর ডিসি অনিক সরকার বলেন, "আমরা ওনাদের একাধিকবার অনুরোধ করেছিলাম রাস্তা ছেড়ে দেওয়ার। রাস্তায় অবরোধ করে কোন আন্দোলন হয় না। আমাদের হাইকোর্টের নিয়ম আছে টিফিন না করে থাকতে, আইনশৃঙ্খলার কোন বিঘ্ন না ঘটে। সেটা আমরা আমাদেরকে দেখিয়েছি। আজকে ওনাদের কর্মসূচি কোন অনুমতি ছিল না। আমারা ওনাদের বলেছি যথাযথ অনুমতি নিয়ে এখানে এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলুন।"