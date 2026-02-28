ETV Bharat / state

বঙ্গে আজই SIR-এর চূড়ান্ত তালিকা, সংশয়ে 58 লাখ ভোটারের ভবিষ্যৎ

জানা গিয়েছে, খসড়া তালিকায় থাকা 7 কোটি 8 লক্ষ নামই আপডেট করা তালিকায় 'অনুমোদিত', 'ডিলিটেড' অথবা 'বিচারাধীন/বিবেচনাধীন' হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হবে।

বাংলার এসআইআর (ফাইল ছবি, এএনআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 28, 2026 at 9:57 AM IST

2 Min Read
কলকাতা, 28 ফেব্রুয়ারি: আজই প্রকাশিত হবে বাংলার SIR-এর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ৷ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে গত বছরের 8 নভেম্বর থেকে বুথ লেভেল এজেন্টরা (বিএলও) বাড়ি বাড়ি পৌঁছে এনুমারেশন ফর্ম দেওয়া শুরু করেছিলেন ৷ এরপর নানা প্রক্রিয়া, মামলাা, রাজনৈতিক জল্পনা পেরিয়ে শনিবার প্রকাশিত হতে চলেছে এসআইআরের চূড়ান্ত তালিকা ৷

জানা গিয়েছে, খসড়া তালিকায় থাকা 7.08 কোটি নামই আপডেট করা তালিকায় 'অনুমোদিত', 'ডিলিটেড' অথবা 'বিচারাধীন/বিবেচনাধীন' হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হবে। নামগুলি eci.gov.in, ceowestbengal.wb.gov.in এবং ECI নেট অ্যাপের মাধ্যমে দেখা যাবে ৷

2002 সালের পর প্রথম রাজ্যব্যাপী বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক একটি বড় নির্বাচনের আগে একটি আইনগত পরিচ্ছন্নতা হিসাবে ধরা হয়েছিল। 16 ডিসেম্বর প্রকাশিত খসড়া তালিকায় দেখা গিয়েছে যে, ভোটার সংখ্যা 7 কোটি 66 লক্ষ থেকে কমে 7 কোটি 8 লক্ষতে এসে দাঁড়িয়েছে ৷ মৃত্যু, অভিবাসন, অনুলিপি (ডুপ্লিকেট ভোটার) এবং খুঁজে না পাওয়ার কারণে রাজ্যের 58 লক্ষেরও বেশি নাম বাদ পড়েছে।

রাজ্যব্যাপী সংশোধনী নিয়ে কয়েক মাস ধরে যাচাই-বাছাই, শুনানি এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের পর এই চূড়ান্ত তালিকাটি প্রকাশিত হয়েছে ৷ 2002 সালের পর এই প্রথম এই ধরনের অনুশীলন হচ্ছে। বিচারাধীন মামলার বিচার অব্যাহত থাকায় পর্যায়ক্রমে সম্পূরক তালিকা জারি করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷ তালিকাগুলি জেলা ও মহকুমা অফিস, ভোটকেন্দ্র এবং কমিশনের ওয়েবসাইটে উপলব্ধ করা হবে ।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে শুধু মোট ভোটার সংখ্যা নয়, এদিনের তালিকায় থাকবে খুঁটিনাটি পরিসংখ্যানও ৷ বিষয়টি আগেই জানিয়ে দেওয়া হয় কমিশনের তরফে ৷ কমিশন জানিয়েছে, কত জনের নাম সংযুক্ত করা হয়েছে, কত জনের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে এবং কতগুলি আবেদন এখনও ‘অ্যাডজুডিকেশন’-এ রয়েছে, তা পুঙ্খানপুঙ্খভাবে তালিকায় প্রকাশ করা হবে । পাশাপাশি, এসআইআর শুনানিতে কত জন অনুপস্থিত ছিলেন, কত জন ভোটারকে খুঁজে পাওয়া যায়নি এবং কত জন সঠিক তথ্য না দেওয়ায় তাঁদের নাম বাদের তালিকায় রাখা হয়েছে সেই বিষয়টিও এদিন স্পষ্টভাবে জানানো হবে ।

তবে, আদালতের মাধ্যমে কত সংখ্যক নাম এখনও নিষ্পত্তি হয়েছে কিংবা বাদ গিয়েছে সেই সংখ্যাটি এদিনের তালিকায় থাকবে না বলে কমিশন সূত্রের খবর ৷ সেই তথ্য আপলোড করার জন্য ড্যাশবোর্ড তৈরি করতে কিছুটা সময় লাগবে । সেক্ষেত্রে পরবর্তীকালে সংযোজিত তালিকায় এই তথ্য থাকবে ৷

