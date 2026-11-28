বেসরকারি স্কুলের ফি বৃদ্ধিতে লাগাম, 1 ডিসেম্বর থেকে জোড়া পোর্টাল চালু করছে রাজ্য
Private Schools fee hikes:1 ডিসেম্বর থেকেই অভিভাবক ও স্কুল কর্তৃপক্ষের অভাব-অভিযোগ জানাতে দু’টি পৃথক পোর্টাল চালু করতে চলেছে স্কুল শিক্ষা দফতর।
Published : November 28, 2026 at 12:30 AM IST
কলকাতা, 28 নভেম্বর: বেসরকারি স্কুলগুলির লাগামছাড়া ফি বৃদ্ধিতে এবার রাশ টানল রাজ্য সরকার। বার্ষিক 5 শতাংশের বেশি ফি কোনওভাবেই বাড়ানো যাবে না বলে সাফ জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
পাশাপাশি, চলতি শিক্ষাবর্ষে যেসব স্কুল ইতিমধ্যেই বাড়তি ফি নিয়ে ফেলেছে, তাদের সেই টাকা পরবর্তী সেমিস্টার বা ভর্তির সময়ের হিসেব করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। প্রয়োজনে বাড়তি টাকা অভিভাবকদের ফেরত দিতে হবে। আগামী 1 ডিসেম্বর থেকেই অভিভাবক ও স্কুল কর্তৃপক্ষের অভাব-অভিযোগ জানাতে দু’টি পৃথক পোর্টাল চালু করতে চলেছে স্কুল শিক্ষা দফতর।
শুক্রবার নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে রাজ্যের প্রথম সারির বেসরকারি স্কুলগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন, প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী, মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্ত এবং স্কুল শিক্ষা দফতরের প্রধান সচিব। প্রায় 360 জন স্কুল প্রতিনিধিকে এই বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সব স্কুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ না-থাকলেও কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 9, 12 এমনকি 15 শতাংশ পর্যন্ত ফি বাড়িয়েছে। আবার বহু স্কুল ফি বাড়ায়নি।
বৈঠকে কলকাতার কয়েকটি নামী স্কুল বার্ষিক 9 শতাংশ হারে ফি বাড়ানোর প্রস্তাব দেয়। উন্নত শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত, সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যকলাপ, মানসম্মত টিফিন এবং পরিবহণ ব্যবস্থার যুক্তি দেখিয়ে তারা এই দাবি তোলে। তবে রাজ্য সরকার সেই প্রস্তাবে সায় দেয়নি। বিষয়টি শিক্ষা দফতর আলাদাভাবে খতিয়ে দেখবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ।
সাংবাদিকদের সামনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ভারতবর্ষের সাতটা রাজ্যে আইন আছে প্রাইভেট স্কুলের ফিস নিয়ন্ত্রণের। এখানেও আপনারা আমাদের আনতে বাধ্য করবেন না।" বিহারে বার্ষিক সর্বোচ্চ 7 শতাংশ ফি বৃদ্ধির নিয়ম থাকলেও, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের আয় ও আর্থসামাজিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে 5 শতাংশের ঊর্ধ্বসীমাই চূড়ান্ত করতে চাইছে নবান্ন। তাঁর কথায়, "আমরা এখন বলেছি যে, যদি বাড়তি ফি নিয়ে থাকেন এ বছর, তাহলে আপনারা পরের যে কামিং সেমিস্টার বা অ্যাডমিশনের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে দিন, নইলে ফেরত দিয়ে দিন।"
অভিভাবকদের স্বার্থরক্ষার পাশাপাশি বেসরকারি স্কুলগুলির প্রশাসনিক সমস্যার সমাধানেও উদ্যোগী হয়েছে প্রশাসন। বহু স্কুল কর্তৃপক্ষ এনওসি (NOC) এবং পুর-কর সংক্রান্ত জটিলতার কথা বৈঠকে তুলে ধরেন। আগের জমানায় টাকা না দিলে এনওসি মিলত না বলে অভিযোগ ওঠে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, বর্তমান জমানায় এমন কোনও অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না। শিক্ষামন্ত্রী ও তাঁর দল সাত দিনের মধ্যেই স্কুলগুলির পদ্ধতিগত সমস্যা মিটিয়ে দেবেন।
অভিভাবক ও স্কুলগুলির মধ্যে সেতুবন্ধন গড়তে আগামী 1 ডিসেম্বর দু’টি পোর্টাল আনছে শিক্ষা দফতর। একটি পোর্টালে বেসরকারি স্কুলগুলি তাদের সমস্যার কথা সরাসরি দফতরে জানাতে পারবে। অন্য পোর্টালটি থাকছে অভিভাবকদের জন্য। সেখানে অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা চাপানো হলে অভিভাবকরা অভিযোগ জানাতে পারবেন এবং তাঁদের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে।
বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তিন-চারটি দফতরকে নিয়ে একটি বিশেষ কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী 28 ফেব্রুয়ারির মধ্যে ওই কমিটি শিক্ষামন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট জমা দেবে। এরপর শিক্ষামন্ত্রী একটি নোট পাঠাবেন মুখ্যসচিবের কাছে। স্কুলের গেটের সামনে যানজট সামলাতে ট্রাফিক পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন এবং পুর-কর সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে একাধিক দফতরের সমন্বয়ে একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) তৈরি করা হবে।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং কেন্দ্রীয় বোর্ডের পরীক্ষাগুলি মিটে যাওয়ার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান হবে এবং কঠোর আইন আনার প্রয়োজন পড়বে না। তবে প্রয়োজনে বিধানসভায় বিল আনতেও যে সরকার পিছপা হবে না, তা-ও এদিন বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি। আপাতত রাজ্যের এই প্রস্তাবে অধিকাংশ স্কুলই সম্মতি জানিয়েছে বলে দাবি প্রশাসনের।