স্কুল পড়ুয়াদের হাতে ইউনিফর্ম তুলে দিতে তৎপরতা, সময়সীমা বেঁধে দিল শিক্ষা দফতর

স্কুল পড়ুয়াদের হাতে ইউনিফর্ম তুলে দিতে তৎপরতা, সময়সীমা বেঁধে দিল শিক্ষা দফতর
নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগেই সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের হাতে ইউনিফর্ম তুলে দিতে তৎপর হল রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দফতর।
Published : July 13, 2026 at 10:36 AM IST
কলকাতা, 13 জুলাই: স্কুলের নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগেই সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের হাতে ইউনিফর্ম তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে তৎপর হল রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দফতর। 2026 সালের ‘স্কুল ইউনিফর্ম প্রজেক্ট’-এর কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে সব জেলার স্কুল পরিদর্শকদের নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আগামী 18 জুলাইয়ের মধ্যে প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
শিক্ষা দফতরের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, 2026 সালের ইউনিফর্ম প্রকল্পের ‘ফাইনাল ওয়ার্ক অর্ডার’ 18 জুলাইয়ের মধ্যে সম্পন্ন করে রাজ্য সরকারের ‘বাংলার শিক্ষা’ পোর্টালে আপলোড করতে হবে। স্কুল শিক্ষা দফতর জানিয়েছে, চূড়ান্ত ওয়ার্ক অর্ডার জমা না পড়া পর্যন্ত পোর্টালে পড়ুয়াদের ইউনিফর্মের মাপ বা ‘মেজারমেন্ট এন্ট্রি’-র ব্যবস্থা চালু হবে না। ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই কাজ শেষ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
এর পাশাপাশি, 2027 শিক্ষাবর্ষের ইউনিফর্ম পরিকল্পনার প্রস্তুতিও শুরু করেছে শিক্ষা দফতর। সেই লক্ষ্যে এর আগেই সব জেলার স্কুল পরিদর্শকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, 2022 সালের আগে সংশ্লিষ্ট স্কুলে কী রঙের ও কী ধরনের ইউনিফর্ম প্রচলিত ছিল, তার তথ্য সংগ্রহ করতে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই আগামী শিক্ষাবর্ষে কোন স্কুলে কী রঙের কাপড় প্রয়োজন হবে, তার জেলাভিত্তিক সমীক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, জেলার আওতাধীন সমস্ত সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি তা যাচাইও করতে হবে। এরপর সমীক্ষার ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ জেলা রিপোর্ট শিক্ষা দফতরে জমা দিতে হবে। এই কাজের জন্য আগে 15 দিনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। এবার সেই সময়সীমার মধ্যেই, অর্থাৎ 18 জুলাইয়ের মধ্যে সমীক্ষা, তথ্য যাচাই এবং প্রয়োজনীয় রিপোর্ট জমা দেওয়ার কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা দফতরের মতে, এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেই 2026 সালের ইউনিফর্ম বিতরণ এবং 2027 সালের পরিকল্পনা— দুই ক্ষেত্রেই কাজ আরও দ্রুত এগোবে।