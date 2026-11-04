জরুরি প্রয়োজনে বেতন থেকে নেওয়া যাবে অগ্রিম, সরকারি কর্মচারীদের জন্য ঘোষণা

জরুরি প্রয়োজনে বেতন থেকে নেওয়া যাবে অগ্রিম, সরকারি কর্মচারীদের জন্য ঘোষণা
West Bengal Salary Advance Scheme: ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল স্যালারি অ্যাডভান্স স্কিম’-এর অধীনে এই অগ্রিম নিতে পারবেন সরকারি কর্মচারীরা ৷ সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ।
Published : November 4, 2026 at 8:57 PM IST
কলকাতা, 4 নভেম্বর: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য বড় স্বস্তির খবর দিল নবান্ন । চিকিৎসার খরচ, সন্তানের পড়াশোনা কিংবা পারিবারিক আকস্মিক আর্থিক টানাটানি মেটাতে এবার সরাসরি বেতন থেকেই আগেভাগে টাকা তোলার সুযোগ মিলবে । মঙ্গলবার অর্থ দফতরের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল স্যালারি অ্যাডভান্স স্কিম’ ঘোষণা করা হয়েছে ।
প্রশাসনের স্থায়ী কর্মীরাই মূলত এই নতুন কাঠামোর আওতায় আসছেন । গ্রুপ এ থেকে গ্রুপ ডি —সমতুল সবস্তরের আধিকারিক ও কর্মীরাই নিয়মানুযায়ী এই সুবিধার জন্য আবেদন জানাতে পারবেন । পুরো প্রক্রিয়াটি অর্থ দফতরের ই-গভর্ন্যান্স গ্রুপের মাধ্যমে পরিচালিত হবে । অর্থ দফতরের নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রকল্পটিকে মূলত দু’টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে । প্রথমটি স্বল্পমেয়াদী বা ‘শর্ট-টার্ম অ্যাডভান্স’ এবং দ্বিতীয়টি দীর্ঘমেয়াদী বা ‘মাল্টি-মান্থ অ্যাডভান্স’ ।
শর্ট-টার্ম অ্যাডভান্স
হঠাৎ জরুরি প্রয়োজনে নগদ টাকার সংস্থান করতে স্বল্পমেয়াদি অগ্রিম নেওয়া যাবে । এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মাসের মোট প্রাপ্য বেতনের সর্বোচ্চ 50 শতাংশ পর্যন্ত টাকা অগ্রিম হিসেবে পাওয়ার সুযোগ রয়েছে । তবে তা সর্বোচ্চ 60 দিন কিংবা পরবর্তী বেতন চক্রের মধ্যেই মিটিয়ে দিতে হবে । নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে টাকা শোধ করলে কোনও সুদ লাগবে না। কাটা যাবে না কোনও প্রসেসিং ফি, প্ল্যাটফর্ম ফি কিংবা কনভেনিয়েন্স ফি-ও । তবে কর্মীদের ভুলে নির্ধারিত সময়ের পর দেরিতে তথ্য দেওয়ার কারণে সর্বোচ্চ এক শতাংশ নামমাত্র ট্রানজ্যাকশন ফি ধার্য হতে পারে । সরকারি দফতর বা ডিডিও-র কারণে দেরি হলে কোনও বাড়তি ফি নেওয়া যাবে না ।
মাল্টি-মান্থ অ্যাডভান্স
অন্যদিকে, বড় বা পরিকল্পিত খরচের জন্য রয়েছে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থায় অগ্রিম নেওয়া অর্থ দু’মাস থেকে সর্বোচ্চ 60 মাস পর্যন্ত কিস্তিতে টাকা মেটানোর সুযোগ মিলবে । তবে কর্মরতদের ক্ষেত্রে এই মেয়াদ কোনোভাবেই অবসরের সময়সীমা পেরোতে পারবে না । ঋণদাতার ঝুঁকি মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ম মেনে এই সীমা ঠিক হবে, যা কর্মীর মাসিক মোট বেতনের সর্বোচ্চ 30 গুণ পর্যন্ত হতে পারে । তবে প্রতি মাসে ইএমআই যাতে মোট বেতনের 50 শতাংশের গণ্ডি না পেরোয়, সে বিষয়ে স্পষ্ট শর্ত রয়েছে ।
এই ব্যবস্থার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ডিজিটাল লেন্ডিং নির্দেশিকা মেনে ‘কি ফ্যাক্ট স্টেটমেন্ট’-এর মাধ্যমে কর্মীদের সমস্ত সুদের হার ও চার্জ আগাম জানিয়ে দেওয়া হবে । পাশাপাশি মেয়াদের মাঝে কেউ পুরো টাকা আগে শোধ করে দিলে কোনও ফোরক্লোজার বা প্রি-পেমেন্ট চার্জ লাগবে না । তবে একই সঙ্গে একজন কর্মী একটির বেশি অগ্রিম সুবিধা চালু রাখতে পারবেন না । পুরনো বকেয়া সম্পূর্ণ মিটিয়ে দিলেই তবে নতুন করে আবেদন করা যাবে । গোটা প্রক্রিয়াটি ডব্লিউবিআইএফএমএস এবং এইচআরএমএস পোর্টালের সঙ্গে যুক্ত থাকবে । কর্মীর ডিজিটাল সম্মতির ভিত্তিতে বেতন থেকেই সরাসরি কিস্তির টাকা কেটে নেওয়া হবে । চাকরি ছেড়ে দিলে বা অবসর নিলে চূড়ান্ত পাওনা থেকে বাকি টাকা সমন্বয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ।
অর্থ দফতরের এক শীর্ষ আধিকারিক এই প্রকল্পের লক্ষ্য স্পষ্ট করে বলেন, “কর্মীদের আপৎকালীন অর্থের চাহিদা মেটাতে এবং বাইরে থেকে চড়া সুদে ঋণ নেওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে এই প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা চালু করা হল ।” সম্পূর্ণ বিষয়টি যাতে ডিজিটালি দ্রুত ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে রূপায়িত হয়, সে দিকেই নজর রাখছে রাজ্য প্রশাসন ।
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