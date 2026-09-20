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গঙ্গায় প্রমোদতরীতে পর্তুগিজ-ফরাসি-ওলন্দাজ-ব্রিটিশদের স্থাপত্য-দর্শন, বঙ্গীয় পর্যটনে চমক

গঙ্গায় প্রমোদতরীতে ভাসতে ভাসতেই বাংলার বুকে ইউরোপের ঔপনিবেশিক ইতিহাস প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাবেন পর্যকটরা ৷ এমনই এক অভিনব পর্যটন পরিকল্পনার পথে রাজ্য সরকার।

Bengal River Tourism
গঙ্গায় প্রমোদতরীতে ভ্রমণ (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 20, 2026 at 3:04 PM IST

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কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: গঙ্গার রূপোলি জলপথে ভাসতে ভাসতেই চোখের সামনে ভেসে উঠবে ইউরোপের ইতিহাস। আর সেই নদী সফরের সঙ্গে যদি জুড়ে যায় রাজকীয় যাত্রা, তবে কেমন হয়? এমনই এক অভিনব পর্যটন সার্কিট তৈরির পথে হাঁটতে চলেছে রাজ্য সরকার। জলপথ এবং রেলপথকে মিলিয়ে একটি বহুমুখী বা ‘মাল্টিমোডাল’ পর্যটন মানচিত্র গড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের পর্যটন দফতর ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে ভারতীয় রেলের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা শুরু করেছে।

খুব দ্রুত বাংলার পর্যটন মানচিত্রে বড়সড় বদল আসতে চলেছে। পর্যটন দফতর সূত্রে খবর, রাজ্যের নদীভিত্তিক পর্যটনকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। এর জন্য বিদেশ থেকে চারটি নতুন অত্যাধুনিক জলযান বা ভেসেল কেনার পরিকল্পনা করেছে রাজ্য। এই ভেসেলগুলি গঙ্গা বক্ষে পর্যটকদের বিশ্বমানের পরিষেবা দেবে। তবে শুধু জলপথ নয়। রেলের সঙ্গে পর্যটনকে মেলাতে রাজস্থানের বিখ্যাত ‘প্যালেস অন হুইলস’-এর ধাঁচে এ রাজ্যেও বিলাসবহুল পর্যটন পরিষেবা চালুর ভাবনা রয়েছে। এই বহুমুখী পর্যটন ব্যবস্থায় মূলত জলপথ, রেলপথ এবং রাজ্যের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলিকে এক সুতোয় গাঁথা হবে।

Bengal Tourism
পর্তুগিজ-ফরাসি-ওলন্দাজ-ব্রিটিশদের স্থাপত্য-দর্শন, বঙ্গীয় পর্যটনে চমক (ইটিভি ভারত)

নতুন এই পর্যটন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হতে চলেছে গঙ্গা-হুগলি নদীর তীরের ইউরোপীয় ঐতিহ্য। পর্তুগিজদের ব্যান্ডেল, ফরাসিদের চন্দননগর, ওলন্দাজদের চুঁচুড়া, দিনেমারদের শ্রীরামপুর এবং ব্রিটিশদের কলকাতা— সব মিলিয়ে গঙ্গার পাড় যেন আস্ত একটা ইউরোপ। এই প্রাচীন কলোনিগুলিকে কেন্দ্র করেই তৈরি হবে নতুন হেরিটেজ করিডর। হুগলি নদী বক্ষ থেকে সরাসরি এই ইতিহাস চাক্ষুষ করার সুযোগ পাবেন দেশ-বিদেশের পর্যটকরা।

ঐতিহ্য সংরক্ষণের কাজে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করা হয়েছে। চন্দননগরে ধূমধাম করে শুরু হয়েছে ‘ফরাসি উৎসব’। পাশাপাশি, রাজ্য সরকার এবং ফ্রান্সের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মউ বা চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির আওতায় চন্দননগরের 150 বছরের পুরনো ঐতিহাসিক রেজিস্ট্রি ভবনটিকে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হবে। এখানেই শেষ নয়। মূল ভবনের পাশাপাশি আরও 99টি ইন্দো-ফরাসি স্থাপত্যের সংস্কার করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

ফরাসি স্থাপত্যের পাশাপাশি শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া এবং ব্যান্ডেলের ঐতিহাসিক স্থাপত্যগুলিকেও আগামী দিনে এই সংরক্ষণের আওতায় আনার কথা ভাবা হচ্ছে। সব কটি জায়গাকে জুড়ে গঙ্গার বুকে একটি আস্ত ইউরোপীয় সার্কিট গড়ার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি হচ্ছে। গোটা পরিকল্পনাটি নিয়ে পর্যটন দফতরের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, "নদীপথ এবং রেলপথকে জুড়ে আমরা রাজ্যে একটি মাল্টিমোডাল পর্যটন নেটওয়ার্ক গড়তে চাইছি। এর জন্য চারটি বিদেশি ভেসেল কেনা হচ্ছে। ফরাসি চুক্তির মাধ্যমে চন্দননগরের একশোটি স্থাপত্য সংরক্ষণের কাজও হবে। ব্যান্ডেল থেকে কলকাতা পর্যন্ত গঙ্গার তীরের যে অমূল্য ইউরোপীয় ঐতিহ্য রয়েছে, তাকে ঘিরেই ‘ইউরোপ অন দ্য গঙ্গা’ রিভার সার্কিট তৈরি করা আমাদের লক্ষ্য।"

আধিকারিকদের আশা, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাংলার পর্যটন শিল্পে জোয়ার আসবে। বিদেশি পর্যটকদের কাছেও রাজ্যের আকর্ষণ কয়েক গুণ বেড়ে যাবে। নদী এবং রেলের এই যুগলবন্দি বাংলার পর্যটন অর্থনীতিতে নতুন দিশা দেখাবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। নিছক ভ্রমণ নয়, বাংলার মাটিতে ইউরোপের ইতিহাস ছুঁয়ে দেখার এই সুযোগ পর্যটন মানচিত্রে রাজ্যকে এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেবে।

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BENGAL TOURISM
গঙ্গায় প্রমোদতরীতে ভ্রমণ
BENGAL RIVER TOURISM

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