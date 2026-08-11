কর্মসংস্থানে জোর, পিএসসি-র হাত ধরে রাজ্যে হাজার হাজার শূন্যপদে কর্মী নিয়োগের প্রস্তুতি
পিএসসি'র নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন আমলা অনিল ভার্মা সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, 54টি দফতরে কর্মী নিয়োগের চাহিদাপত্র এসে পৌঁছেছে ৷
Published : August 11, 2026 at 7:27 PM IST
কলকাতা, 11 অগস্ট: দীর্ঘদিনের নিয়োগ জট কাটিয়ে রাজ্যে চাকরির সুযোগ তৈরি করতে চাইছে বিজেপি সরকার ৷ সেই লক্ষ্যে মঙ্গলবার প্রথমবার সাংবাদিক সম্মেলন করলেন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন আমলা অনিল ভার্মা ৷ এদিন তিনি জানান, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আর কোনও ঢিলেমি বরদাস্ত করা হবে না ৷
গত 30 জুলাই রাজ্যের নিয়োগকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনামূলক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । সেই বৈঠকে নিয়োগ ব্যবস্থায় একগুচ্ছ সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ আগে মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন এবং কো-অপারেটিভ সার্ভিস কমিশন নিজেদের মতো করে নিয়োগ করত ৷ কিন্তু এখন থেকে সেই দায়িত্বও বর্তেছে পিএসসি-র কাঁধে ৷
এই বিষয়ে চেয়ারম্যান অনিল ভার্মা বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী এখন থেকে মিউনিসিপ্যাল এবং কো-অপারেটিভ সার্ভিস কমিশনের নিয়োগের বিষয়টিও দেখভাল করবে পিএসসি ৷ সংশ্লিষ্ট দফতরগুলি এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ৷" এর পাশাপাশি যে সমস্ত পরীক্ষার ফলপ্রকাশ দীর্ঘদিন ধরে আটকে রয়েছে, তা অবিলম্বে প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ বকেয়া পরীক্ষাগুলিও দ্রুত সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে ৷
রাজ্যের চাকরিপ্রার্থীদের জন্য এদিন সাংবাদিক বৈঠকে একাধিক সুখবর দিয়েছেন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) চেয়ারম্যান ৷ তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যের 54টি দফতরে কর্মী নিয়োগের জন্য পিএসসি-র কাছে চাহিদাপত্র এসে পৌঁছেছে ৷ এই মুহূর্তে বিভিন্ন স্তরে হাজার হাজার শূন্যপদ পূরণের কাজ চলছে ৷
অনিল ভার্মা বলেন, "গ্রুপ এ ক্যাটাগরিতে জুডিশিয়াল অফিসার, ডাব্লুবিসিএস (এগজিকিউটিভ), পুলিশ, অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিস, লিগ্যাল সার্ভিস এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে মোট 2 হাজার 490টি শূন্যপদ রয়েছে ৷ এছাড়া গ্রুপ বি বা সমতুল্য পদে নিয়োগ করা হবে 2 হাজার 848 জনকে ৷"
সবচেয়ে বড় নিয়োগ হতে চলেছে ক্লারিক্যাল স্তরে ৷ পিএসসি জানিয়েছে, গ্রুপ সি এবং সমতুল্য পদগুলিতে মোট 12 হাজার 376টি শূন্যপদ পূরণ করা হবে ৷ এই বিপুল সংখ্যক শূন্যপদের জন্য ইতিমধ্যে পরীক্ষা দিয়েছেন বহু প্রার্থী ৷ স্ক্রিনিং, প্রিলিমিনারি এবং মেইন— এই তিন স্তরের পরীক্ষার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছেন প্রায় 12 লক্ষ 65 হাজার পরীক্ষার্থী ৷ কমিশন জানিয়েছে, অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে এই বকেয়া ফলাফলগুলি প্রকাশ করা হবে ৷
পুরনো নিয়োগ সম্পন্ন করার পাশাপাশি নতুন করে কর্মসংস্থানের দরজাও খুলে দিচ্ছে কমিশন ৷ চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই বিভিন্ন দফতরে আরও প্রায় 8 হাজার 6টি শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে চলেছে পিএসসি ৷ এর ফলে রাজ্যের এক বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবেন ৷ সরকারি নিয়ম অনুযায়ী এই নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় বিশেষ ছাড়ও দেওয়া হবে ৷ গত 16 মে অর্থ দফতরের জারি করা নির্দেশিকা মেনেই এই ছাড় মিলবে ৷
সম্প্রতি অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতরর ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে একটি সংশোধিত নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে ৷ এই বিষয়ে চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে কিছুটা ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল ৷ তবে এদিন তা দূর করে দিয়েছেন চেয়ারম্যান ৷ তিনি বলেন, "এই সংশোধিত ওবিসি সংরক্ষণের কারণে পূর্বনির্ধারিত পরীক্ষার সূচিতে কোনও প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নেই ৷ কমিশনের নির্ধারিত সূচি মেনেই সমস্ত পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে ৷ তবে সংরক্ষিত ওবিসি পদের ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন থাকলে তা ফলপ্রকাশের সময় প্রতিফলিত হবে ৷"
নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা আনতে এবার ইউপিএসসি-র মডেলে রাজ্যের পরিকাঠামো সাজানো হচ্ছে । প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে গোটা ব্যবস্থায় আমূল বদল আনা হচ্ছে ৷ চেয়ারম্যান অনিল ভার্মা এদিন জোর দিয়ে বলেন, "কমিশন সম্পূর্ণ প্রযুক্তিগত সহায়তা নিয়ে নিয়োগ ব্যবস্থায় পদ্ধতিগত সংস্কার শুরু করেছে ৷ এর মধ্যে রয়েছে নিরাপদ ডিজিটাল প্রসেসিং এবং দ্রুত ফলপ্রকাশ ৷ আমরা ইউপিএসসি-র আদলে পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করব ৷ বার্ষিক পরীক্ষার ক্যালেন্ডার যাতে কঠোরভাবে মেনে চলা হয়, তা নিশ্চিত করা হবে ৷"