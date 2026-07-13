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বাংলায় লাগু ‘গুন্ডা দমন আইন’, রে রে করে উঠল বিরোধীরা

বিজেপি সরকার এই আইনের মাধ্যমে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করবে দাবি করে সরব হয়েছে বিরোধী দলগুলি ৷ মামলা দায়ের সিপিএমের ৷ একই পথে কংগ্রেসও ৷

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বিজেপি সরকার এই আইনের মাধ্যমে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করবে দাবি করে সরব হয়েছে বিরোধী দলগুলি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 13, 2026 at 7:48 PM IST

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কলকাতা, 13 জুলাই: সোমবার থেকে রাজ্য লাগু হয়েছে ‘গুন্ডা দমন আইন’। তারপরই গরম হতে শুরু করেছে বঙ্গ রাজনীতির হাওয়া ৷ বিজেপি সরকার এই আইনের মাধ্যমে কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করবে বলে দাবি করে সরব বিরোধী দলগুলি ৷ বিরোধীদের মতে, প্রতিবাদের পথ বন্ধ করতেই আনা হয়েছে এই আইন ৷ সংগঠন গুছিয়ে নেওয়ার পর পথে নেমে আইনের বিরোধিতার পরিকল্পনা করছে তৃণমূল এবং অন্য বিরোধী দলগুলি ৷ একইসঙ্গে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূলের নতুন গোষ্ঠী এই সুযোগে দেখে নিতে চায়, তাদের পিছনে কতটা জনসমর্থন রয়েছে ৷

বিরোধীদের রে রে করে ওঠার পিছনে রয়েছে আইনের একটি বিশেষ ধারা ৷ যাতে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র কেউ অশান্তি ছড়াতে পারে বা কারও কার্যকলাপে জনসাধারণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে, এমন সন্দেহ হলেই বিনা বিচারে এক বছর পর্যন্ত ওই ব্যক্তিকে আটক রাখতে পারবে পুলিশ ৷ তাই বিরোধীরা মনে করছে, জনগণের নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে রাজনৈতিক কারণেই বেশি প্রয়োগ হবে এই আইনের ৷ যদিও অভিযোগ উড়িয়ে বিজেপির দাবি, অভিযুক্তদের সুরক্ষা এবং আইনি সাহায্য পাওয়ার অধিকারের বিষয়টিও নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা আছে আইনে ৷

কে কী বলছে ? কেন বলছে ?

আইনের বিরোধিতা করে বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি অধীর চৌধুরী ৷ তিনি বলেন, "গুন্ডা দমন বিলের তীব্র প্রতিবাদ করেছি। এটা গুন্ডা দমন বিল নয়, দমনকারী বিল। এর বিরুদ্ধে হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হব ৷"

গুন্ডা দমন আইনের সাংবিধানিক বৈধতা, মৌলিক অধিকারের উপর প্রভাব এবং অপব্যবহারের সম্ভাবনা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করার আবেদন জানিয়েছেন সিপিএম নেতা তথা আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়। গুন্ডা দমন বিলকে সংবিধান বিরোধী এবং মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

তিনি বিলটিকে 1923 সালের 'কলিকাতা গুন্ডা আইন'-এর পুনরাবৃত্তি এবং উত্তরপ্রদেশের আইনের অনুকরণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। গুন্ডা দমন বিলের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলার প্রতিক্রিয়ায় সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ইটিভি ভারতকে বলেন," আমরা মামলা ফাইল করেছি। বলেছি যে এই আইনটি সংবিধান বিরোধী। এটি সংবিধানের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। আরও বলেছি যে 'কে গুন্ডা' তার সংজ্ঞা যদি রাষ্ট্র নির্ধারণ করে দেয়, তাহলে সেটা বিপজ্জনক ব্যাপার হবে। আমার মনে হল, আমি বলে দিলাম আপনি গুণ্ডা ৷ আপনাকে আমি গ্রেফতার করলাম, এই ক্ষমতাটা ভয়ঙ্কর ! গুন্ডার যদি কোনও সংজ্ঞা না থাকে, তাহলে আইনের অপব্যবহার হবে।"

সরকারের ব্যাখ্যা, আইনের আওতা

শুক্রবার মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে প্রশাসনিক বৈঠক ও জনসভা থেকেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই নয়া আইন চালুর কথা ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রী আশা, এই আইন কার্যকর হওয়ায় রাজ্যে সন্ত্রাস, হিংসা এবং অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা চিরতরে বন্ধ করা যাবে ৷ গত 29 জুন বিধানসভায় ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কন্ট্রোল অব অ্যান্টি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজ বিল-2026’ বিল পাশ হওয়ার পর সেটিতে সই করেছেন রাজ্যপাল আর এন রবি ৷

এই আইনে সন্দেহভাজনদের সর্বোচ্চ এক বছর পর্যন্ত আটক রাখার সংস্থান রয়েছে। অতীতে আন্দোলনের নামে ট্রেন বা বাস পোড়ানো, সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা, এমনকী পুলিশের উপর হামলা চালানোর মতো ঘটনা বারবার ঘটেছে। এবিষয়ে বিল পেশের সময় শুভেন্দু অধিকারীর স্পষ্ট বার্তা ছিল, "রাজ্যে কোনও ধরনের অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা হলে বরদাস্ত করা হবে না। পুলিশ এখন থেকে কঠোরভাবে নতুন আইন প্রয়োগ করবে। বিভিন্ন রাজ্যে এই আইন কার্যকর হয়েছে ৷ ভারতীয় ন্যায় সংহিতা মেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আগের সরকার জনগণের নিরাপত্তার দিকে বিন্দুমাত্র নজর দেয়নি ৷ এবার আমরা সুশাসনের দিকে নজর দিয়েছি ৷ "

সমাজবিরোধী নয় এখন থেকে গুন্ডা

নতুন এই আইনে সমাজবিরোধী কার্যকলাপের সংজ্ঞা অনেকটাই বদলানো হয়েছে। এখন থেকে নিয়মিত সমাজবিরোধী কাজে যুক্তদেরই ‘গুণ্ডা’ বলা হবে। সিন্ডিকেট পরিচালনাকারী এবং বেআইনি কাজে টাকার যোগানদাতারাও পড়বে এই তালিকায়। রেয়াত করা হবে না অপরাধে মদতকারীদেরও। যাদের বিরুদ্ধে অপরাধের তালিকা দীর্ঘ কড়া নজরদারিতে থাকবে তারাও। এই ধরনের অভিযুক্তদের বিচার চলবে নয়া আইনে।
আইনজ্ঞদের একাংশ বলছেন, নতুন আইনে এই ধরনের অপরাধকে জামিন-অযোগ্য বলে গণ্য করা হবে এবং সরাসরি গ্রেফতারের সংস্থানও থাকছে ৷ দোষ প্রমাণ হলে সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং জরিমানা হতে পারে। শুধু মূল অপরাধী নয়, সাহায্যকারীরাও শাস্তির মুখে পড়বে। কেউ যদি দাগী অপরাধীদের আশ্রয় দেন, নেওয়া হবে আইনি ব্যবস্থা। তোলাবাজির মতো ঘটনায় যুক্ত থাকলে সরকার সরাসরি অভিযুক্তের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবে।

TAGGED:

BENGAL LAW AND ORDER SITUATION
LAW AND ENFORCEMENT
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