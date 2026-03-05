প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে ইন্টারভিউর দিন ঘোষণা শিক্ষা পর্ষদের

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে ইন্টারভিউর দিন ঘোষণা শিক্ষা পর্ষদের
রাজ্যে প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে পঞ্চম থেকে দশম দফার ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া কবে ? তা জানিয়ে দিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ৷
Published : March 5, 2026 at 5:37 PM IST
কলকাতা, 5 মার্চ: রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে এগোচ্ছে ৷ এবার শুরু হতে চলেছে পঞ্চম থেকে দশম দফার ইন্টারভিউ পর্ব। আগামী 10 মার্চ থেকে এই ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে জানিয়েছে রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ৷ সব মিলিয়ে মোট 13,421টি শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগের জন্য এই প্রক্রিয়া চলছে ৷ নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বিভিন্ন জেলার প্রার্থীদের আলাদা আলাদা দিনে ইন্টারভিউ নেওয়া হবে।
পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে, পঞ্চম দফায় নদিয়া জেলার প্রার্থীদের ইন্টারভিউ নেওয়া হবে 10 থেকে 13 মার্চ এবং 18 ও 19 মার্চ ৷ এরপর ষষ্ঠ দফায় পুরুলিয়া জেলার প্রার্থীদের ডাকা হবে 23 থেকে 25 মার্চ এবং 27 থেকে 30 মার্চ পর্যন্ত ৷ এরপর শুরু হবে সপ্তম দফার ইন্টারভিউ ৷ যেখানে বাঁকুড়া জেলার প্রার্থীদের ইন্টারভিউ একাধিক ধাপে অনুষ্ঠিত হবে ৷ প্রথম দফা হবে 6 থেকে 10 এপ্রিল ৷ তারপর 16 ও 17 এপ্রিল ৷ আর শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ 21 থেকে 24 এপ্রিল পর্যন্ত চলবে ওই জেলার প্রার্থীদের ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া।
অষ্টম দফায় আলিপুরদুয়ার এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রার্থীদের ইন্টারভিউ নেওয়া হবে 27 থেকে 30 এপ্রিল পর্যন্ত। এরপর নবম দফায় মালদা ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার প্রার্থীদের ইন্টারভিউ হবে 5 থেকে 8 মে এবং 12 থেকে 15 মে। সবশেষে দশম তথা শেষ দফায় বীরভূম জেলার প্রার্থীদের ইন্টারভিউ নেওয়া হবে 19 থেকে 22 মে এবং 28 থেকে 29 মে পর্যন্ত। এর মাধ্যমে এই পর্যায়ের ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷
উল্লেখ্য, এর আগেই নিয়োগ প্রক্রিয়ার তৃতীয় পর্যায়ে শিলিগুড়ি, হাওড়া ও উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকরিপ্রার্থীদের ইন্টারভিউ 9 থেকে 13 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে ৷ পরে চতুর্থ পর্যায়ে কোচবিহার জেলার প্রার্থীদের ইন্টারভিউ 24 থেকে 27 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে ৷
পর্ষদ সূত্রে খবর, নির্ধারিত সূচি মেনেই ধাপে ধাপে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে ৷ সবক'টি পর্যায়ের ইন্টারভিউ শেষ হলে পরবর্তী ধাপে মেধা তালিকা প্রকাশ এবং নিয়োগের পরবর্তী প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে পর্যদের তরফে জানানো হয়েছে ৷
সাধারণত ভোট ঘোষণা হলে আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হয় ৷ তার মধ্যে নতুন ঘোষণা বা নিয়োগ প্রক্রিয়া চালানো নিষিদ্ধ থাকে ৷ অনেকেই ভেবেছিলেন, ভোট ঘোষণা হয়ে গেলে ইন্টারভিউ স্থগিত রাখবে পর্ষদ। তবে এমনটা নাও হতে পারে ৷ কারণ শিক্ষা আধিকারিকরা মনে করছেন, এই ইন্টারভিউ আগে থেকেই শুরু হয়েছিল ৷