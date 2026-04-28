দ্বিতীয় দফার ভোটে সীমান্তে বাড়ল নজরদারি, 'সিল' করে দেওয়া হল পেট্রাপোল বর্ডার

মঙ্গলবার রাত 12টার পর থেকে বুধবার রাত 12টা পর্যন্ত সীমান্তে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ থাকবে ৷ দু'দেশের মধ্যে পণ্যবাহী কোনও গাড়ি যাতায়াত করবে না।

'সিল' করে দেওয়া হল পেট্রাপোল বর্ডার
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 28, 2026 at 5:50 PM IST

পেট্রাপোল, 28 এপ্রিল: দ্বিতীয় দফার ভোট গ্রহণে নজরদারি আরও বাড়াল সীমান্তরক্ষী বাহিনী ৷ মঙ্গলবার রাত 12টা থেকে বুধবার রাত 12টা পর্যন্ত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের পেট্রাপোল বন্দরে বাণিজ্যে ও যাত্রী পারাপার পুরোপুরি বন্ধ থাকছে ৷ বন্ধ থাকবে দু'দেশের মধ্যে পণ্য আমদানি-রফতানিও ৷ উত্তর 24 পরগনার জেলাশাসক শিল্পা গৌরীসরিয়া সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে ভোটগ্রহণের সময় চূড়ান্ত সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।

বুধবার সকাল 7টা থেকে উত্তর 24 পরগনা-সহ রাজ্যের ছ'টি জেলায় দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ হবে। প্রথম দফার ভোটগ্রহণ মোটের উপর শান্তিপূর্ণ হয়েছে ৷ দ্বিতীয় দফাতেও নির্বাচন কমিশন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ করার ব্যাপারে সক্রিয় বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ৷ তার মধ্যে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিশেষ নজরদারি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে ৷

সরকারি বিজ্ঞপ্তি

উত্তর 24 পরগনা জেলায় সুন্দরবন থেকে বাগদা পর্যন্ত প্রায় 230 কিলোমিটার বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে ৷ তার মধ্যে বেশ কিছু জায়গায় কাঁটাতার নেই ৷ অতীতে ভোটের দিন বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা চোরাপথে ভারতীয় ভূ-খণ্ডের মধ্যে ঢুকে গোলমাল করে আবার ফিরে যাওয়ার নজির আছে ৷ এবার যাতে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা ভারতীয় ভূ-খণ্ডে ঢুকে কোনও রকম অশান্তি করতে না-পারে, তার জন্য বেশ কিছু কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ৷

ভারত-বাংলাদেশে পেট্রাপোল সীমান্ত

জেলাশাসক শিল্পা গৌরীসরিয়া পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে সম্প্রতি সীমান্তবর্তী বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন করেছেন ৷ তারপর গত 26 এপ্রিল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নজরদারি বাড়াবার জন্য জেলাশাসক সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন ৷ 29 এপ্রিল ভোট গ্রহণের আগের রাত থেকে মানে মঙ্গলবার রাত থেকে বনগাঁর পেট্রাপোল ও বসিরহাটের ঘোজাডাঙা সীমান্ত পুরোপুরি সিল করে দেওয়া হচ্ছে ৷

এদিন রাত 12টার পর থেকে বুধবার রাত 12টা পর্যন্ত সীমান্তে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পুরোপুরি বন্ধ থাকবে ৷ দু'দেশের মধ্যে পণ্যবাহী কোনও গাড়ি যাতায়াত করবে না। বন্ধ থাকবে যাত্রী পারাপারও । তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কোনও ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশে গিয়ে থাকলে ভোট দেওয়ার জন্য সন্ধ্যা 6টার আগে তিনি বাড়ি ফিরতে পারবেন।

সীমান্তে বাড়ল নজরদারি

পেট্রাপোল বর্ডার ক্লিয়ারিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী বলেন, "26 এপ্রিল থেকে সীমান্তে নজরদারি বাড়ানোর জন্য জেলাশাসক নির্দেশ দিয়েছেন। 29 তারিখ ভোটের দিন বর্ডার পুরোপুরি সিল করে দেওয়া হচ্ছে। মঙ্গলবার রাত 12টার পর থেকে দু'দেশের মধ্যে পণ্য আমদানি রপ্তানি পুরোপুরি বন্ধ থাকবে। বিশেষ ক্ষেত্রে ভারতীয় নাগরিক ভোট দেওয়ার জন্য দেশে প্রবেশ করতে পারবেন।" এই কারণে মঙ্গলবার সকাল থেকে বনগাঁর পেট্রাপোল সীমান্ত সড়ক ছিল পুরোপুরি শুনশান। ছিল না যাত্রী পারাপার। যানবাহনও দেখা যায়নি।

