দু'বারের বিধায়কের বিপরীতে জয়নগরে বামপ্রার্থী অপূর্ব, মৌলিক সমস্যা সমাধানের আশ্বাসে চলছে প্রচার

দু'বারের বিধায়কের বিপরীতে জয়নগরে বামপ্রার্থী অপূর্ব, মৌলিক সমস্যা সমাধানের আশ্বাসে চলছে প্রচার
প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই এলাকায় সক্রিয় অপূর্ব প্রামাণিক ৷ তৃণমূল থেকে এই কেন্দ্রে লড়ছেন দু'বারের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস ৷ অন্যদিকে, বিজেপির প্রার্থী অলোক হালদার ৷
Published : March 22, 2026 at 12:15 PM IST
জয়নগর, 22 মার্চ: জয়নগর বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী লড়াইয়ে জোরদারভাবে নেমে পড়েছেন অপূর্ব প্রামাণিক । তরুণ এই সিপিএম প্রার্থীকে ঘিরে ইতিমধ্যেই আশাবাদী বাম নেতৃত্ব । প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকেই তিনি মাঠে নেমে প্রচার শুরু করেছেন এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করছেন । স্থানীয় সমস্যাগুলি শুনে সেগুলির সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন ।
অপূর্ব প্রামাণিকের দাবি, এই নির্বাচন শুধুমাত্র প্রার্থী বা দলভিত্তিক নয়, এটি মূলত নীতির লড়াই । তাঁর কথায়, "তৃণমূল বা বিজেপি, এই দুই শক্তির মধ্যে যেই জিতুক, যদি বামপন্থী শক্তি পরাজিত হয়, তবে সেটাই বাংলার পরাজয় । গত পনেরো বছরে রাজ্যের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছেন, বামপন্থী শক্তি দুর্বল হওয়ার ফলে শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রভাব পড়েছে ।"
তিনি আরও অভিযোগ করেন, বর্তমান শাসকদল এবং প্রধান বিরোধী দল, দু'পক্ষই মানুষের মৌলিক সমস্যাগুলি সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে । শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতি, বেকারত্বের বৃদ্ধি এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে সাধারণ মানুষ চরম সমস্যার মুখে পড়েছেন । অথচ এই বিষয়গুলিতে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার বদলে ধর্মীয় ইস্যু সামনে এনে রাজনীতি করা হচ্ছে, যা বাংলার ঐতিহ্যগত সম্প্রীতির পক্ষে ক্ষতিকর বলেই মনে করেন তিনি ।
অপূর্ব প্রামাণিক জানান, বামপন্থীরাই একমাত্র শক্তি যারা সারা বছর মানুষের পাশে থেকে তাদের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করে । তাঁর কথায়, "আমরা শুধু ভোটের সময় নয়, সারা বছর মানুষের সঙ্গে থাকি । মানুষের অধিকার, জীবিকা ও সামাজিক নিরাপত্তার প্রশ্নে আমরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি ।"
আসন্ন নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী এই তরুণ নেতা । তাঁর বিশ্বাস, মানুষ এবার সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন এবং উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পক্ষে রায় দেবেন । তাঁর কথায়, "বামপন্থী প্রার্থীদের জয় মানে শুধু একটি দলের জয় নয়, তা বাংলার মানুষের জয় ।"
এদিকে, জয়নগর কেন্দ্র থেকে তৃণমূল প্রার্থী করেছে টানা দু'বারের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস'কে ৷ প্রার্থী হিসাবে তাঁর নাম ঘোষণা হতেই তিনিও মাঠে নেমে পড়েছেন । কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে তিনিও এলাকায় গিয়ে গিয়ে জোরকদমে শুরু করেছেন ভোটের প্রচার ৷ নিজে হাতে করছেন দেওয়াল লিখনও ৷ তাঁর লক্ষ্য একটাই, জয়ের হ্যাটট্রিক। অন্যদিকে, এই জয়নগর (এসসি) কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করেছে অলোক হালদার'কে ৷