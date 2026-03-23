পরপর দু'দিন উত্তাল বরানগর, প্রচারে মন্ত্রীর সামনেই 'চোর-চোর' স্লোগান

সুকান্ত'র ভোটের প্রচার লক্ষ্য করে 'জয় বাংলা' স্লোগান তৃণমূলের । পাল্টা 'চোর-চোর' স্লোগান বিজেপি কর্মীদের।স্লোগান যুদ্ধে আবারও উত্তাল বরানগর। শাসকদলকে নিশানা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর ৷

বরানগরে বিজেপির প্রচার (ইটিভি ভারত)
Published : March 23, 2026 at 9:19 AM IST

বরানগর, 23 মার্চ: পরপর দু'দিন ৷ 24 ঘণ্টা কাটতে না-কাটতে ভোট প্রচারকে কেন্দ্র করে বরানগরে ফের সম্মুখসমরে তৃণমূল ও বিজেপি । রবিবার সন্ধ্যায় দু'পক্ষের স্লোগান-যুদ্ধে আবারও উত্তাল হয়ে উঠল বরানগর । চলল বচসা, ধাক্কাধাক্কি । পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাওয়ার আগেই আসরে নামে বিজেপি নেতৃত্ব । তাদের হস্তক্ষেপে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় এলাকার পরিস্থিতি । ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন থাকলেও গণ্ডগোল থামাতে তারা এগিয়ে আসেনি বলে অভিযোগ ।

এই নিয়ে প্রশ্ন তুলে পুলিশের ভূমিকায় সরব হয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও বিজেপির প্রাক্তন রাজ‍্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার । রবিবার সন্ধ্যায় তিনি দলীয় প্রার্থী সজল ঘোষের সমর্থনে ভোটের প্রচার করতে এসেছিলেন বরানগরের গোপাল লাল ঠাকুর রোডে । সেই প্রচারে ছিলেন বিজেপির আরেক প্রার্থী তাপস রায়ও । অভিযোগ, তখনই তৃণমূলের কয়েকজন কর্মী রাস্তার এক পাশ থেকে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে থাকেন । পাল্টা, তাঁদের লক্ষ্য করে 'চোর-চোর' স্লোগান দিতে থাকেন সুকান্ত'র প্রচার-মিছিলে সামিল হওয়া গেরুয়া শিবিরের কর্মী-সমর্থকেরাও ।

সুকান্ত'র ভোটের প্রচার লক্ষ্য করে 'জয় বাংলা' স্লোগান তৃণমূলের (ইটিভি ভারত)

যুযুধান দু'দলের স্লোগান, পাল্টা স্লোগানে কার্যত এদিন সরগরম হয়ে ওঠে গোপাল লাল ঠাকুর রোড এলাকা । তারই মধ্যে বিজেপির কয়েকজন কর্মী এগিয়ে এসে 'জয় বাংলা' স্লোগানের প্রতিবাদ করলে বাকবিতণ্ডা বেঁধে যায় তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে । সেই সময় তাঁদের ধাক্কাও মারা হয় বলে অভিযোগ ।ঘটনা ঘিরে রীতিমতো এদিন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি । পরে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে আবারও শুরু হয় প্রচার ৷

এদিকে, প্রচার চলাকালীন হ‍্যান্ড মাইকে ভোটারদের উদ্দেশ্যে বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষকে বলতে শোনা যায়, "বরানগরে প্রত্যেকেই সুযোগ পেয়েছেন । এবার অন্তত আমাকে একবার সুযোগ দিন । এখানকার মা-বোন, গুরুজনদের কাছে আমার আবেদন, চাকরি চুরি, কিংবা আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদ জানাতে আপনারা ইভিএম-কে অস্ত্র করুন । যাতে নির্বাচিত হতে পারেন বিজেপি প্রার্থী ।"

এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, "সজল ঘোষ কাজের মানুষ, কাছের মানুষ । তিনি জিতলে মানুষ সব সময় তাঁকে কাছে পাবেন । দলীয় প্রার্থীকে জেতাতে কর্মীদের ভোটের ময়দানে কোমর বেঁধে লড়াইয়ের বার্তাও দিয়েছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ‍্য সভাপতি ।

সুকান্ত মজুমদারের কথায়, "তৃণমূলকে ঠেকাতে দলের কর্মীরা প্রস্তুত রয়েছেন । এবারের লড়াই বিজেপির সরকার গঠনের । তাই, কোমর বেঁধে সকলে ভোটের ময়দানে নামুন । যাতে বিজেপি প্রার্থী এখান থেকে বেশি ভোটে জয়ী হতে পারেন ।" বরানগর কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষ কমপক্ষে 20 হাজার ভোটে জয়ী হবেন বলেও দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ।

বরানগরে বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষের সমর্থনে প্রচারে সুকান্ত মজুমদার (ইটিভি ভারত)

বরানগরে ভোট প্রচারে এসে এদিন প্রতিপক্ষ রাজ‍্যের শাসকদল তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি দিতেও ভোলেননি বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার ।তাঁর মতে, "হামলা হলে পাল্টা প্রতিরোধও হবে । তৃণমূল যদি ভেবে থাকে হামলা করে বিজেপিকে ভয় দেখাবে, এবার আর তা হবে না । ওরা হামলা করলে পাল্টা ওদের মেরে ঠান্ডা করে দেব ।"

অন‍্যদিকে, এদিনের ঘটনার জন্য পুলিশের একাংশকে দায়ী করে নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণও করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার । এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "পুলিশ সব জায়গায় সক্রিয় ভূমিকা নিলে গণ্ডগোলই হয় না । এখানকার পুলিশ কাপুরুষ । তৃণমূলের কেনা গোলাম । এই সমস্ত পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে কমিশনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত । পুলিশ না-বললে কেন্দ্রীয় বাহিনী আগ বাড়িয়ে কিছু করতে পারে না । কারণ, তাঁদের পরিচালনাতেই কেন্দ্রীয় বাহিনী দায়িত্ব পালন করে থাকে নির্বাচনে ।"

প্রসঙ্গত, নির্বাচনী প্রচারকে কেন্দ্র করে শনিবার সন্ধ্যাতেও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বরানগরের গোপাল লাল ঠাকুর রোড । বিজেপি অভিযোগ করে, তাদের ফ্লেক্স, হোর্ডিং খুলে সেখানে নিজেদের প্রার্থীর হোর্ডিং লাগিয়েছে তৃণমূল । পাল্টা তৃণমূল অভিযোগ করে, তারা শান্তিপূর্ণভাবে এলাকায় ভোটের প্রচার করছিল । বিজেপি পরিকল্পিতভাবে অশান্তি পাকাচ্ছে । খবর পেয়ে এলাকার বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষ এবং তৃণমূল প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে এলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ।

কার্যত সম্মুখ সমরে চলে আসে যুযুধান দুই প্রার্থী । মাইক হাতে তৃণমূল প্রার্থী সায়ন্তিকার বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে দেখা যায় বিজেপি প্রার্থী সজলকে । 'সায়ন্তিকা গো-ব‍্যাক', 'চোর এমএলএ গো-ব‍্যাক' ধ্বনি দিতে দেখা যায় সজল-অনুগামীদের । পাল্টা,' জয় বাংলা' ধ্বনি দেন সায়ন্তিকা-অনুগামীরাও ।তৃণমূল-বিজেপির তীব্র বাক-যুদ্ধে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে পুলিশকেও যথেষ্ট বেগ পেতে হয় ।

সেই ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতে রবিবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের ভোটের প্রচার চলাকালীন আবারও স্লোগান, পাল্টা স্লোগানে এবং যুযুধান দু'পক্ষের বাকবিতণ্ডায় উত্তাল হয়ে উঠল বরানগর বিধানসভা এলাকা । যদিও,তৃণমূল কর্মীদের দাবি, শনিবারের হামলার ঘটনার প্রতিবাদ জানাতেই এদিন তাঁরা 'জয় বাংলা' স্লোগান দেন বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে হওয়া প্রচার লক্ষ্য করে । বরানগরের মাটিতে 'বহিরাগত' সজল ঘোষের জায়গা হবে না বলেও দাবি করেন শাসকদলের কর্মীরা ।

