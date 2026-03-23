পরপর দু'দিন উত্তাল বরানগর, প্রচারে মন্ত্রীর সামনেই 'চোর-চোর' স্লোগান
সুকান্ত'র ভোটের প্রচার লক্ষ্য করে 'জয় বাংলা' স্লোগান তৃণমূলের । পাল্টা 'চোর-চোর' স্লোগান বিজেপি কর্মীদের।স্লোগান যুদ্ধে আবারও উত্তাল বরানগর। শাসকদলকে নিশানা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর ৷
Published : March 23, 2026 at 9:19 AM IST
বরানগর, 23 মার্চ: পরপর দু'দিন ৷ 24 ঘণ্টা কাটতে না-কাটতে ভোট প্রচারকে কেন্দ্র করে বরানগরে ফের সম্মুখসমরে তৃণমূল ও বিজেপি । রবিবার সন্ধ্যায় দু'পক্ষের স্লোগান-যুদ্ধে আবারও উত্তাল হয়ে উঠল বরানগর । চলল বচসা, ধাক্কাধাক্কি । পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাওয়ার আগেই আসরে নামে বিজেপি নেতৃত্ব । তাদের হস্তক্ষেপে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় এলাকার পরিস্থিতি । ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন থাকলেও গণ্ডগোল থামাতে তারা এগিয়ে আসেনি বলে অভিযোগ ।
এই নিয়ে প্রশ্ন তুলে পুলিশের ভূমিকায় সরব হয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার । রবিবার সন্ধ্যায় তিনি দলীয় প্রার্থী সজল ঘোষের সমর্থনে ভোটের প্রচার করতে এসেছিলেন বরানগরের গোপাল লাল ঠাকুর রোডে । সেই প্রচারে ছিলেন বিজেপির আরেক প্রার্থী তাপস রায়ও । অভিযোগ, তখনই তৃণমূলের কয়েকজন কর্মী রাস্তার এক পাশ থেকে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে থাকেন । পাল্টা, তাঁদের লক্ষ্য করে 'চোর-চোর' স্লোগান দিতে থাকেন সুকান্ত'র প্রচার-মিছিলে সামিল হওয়া গেরুয়া শিবিরের কর্মী-সমর্থকেরাও ।
যুযুধান দু'দলের স্লোগান, পাল্টা স্লোগানে কার্যত এদিন সরগরম হয়ে ওঠে গোপাল লাল ঠাকুর রোড এলাকা । তারই মধ্যে বিজেপির কয়েকজন কর্মী এগিয়ে এসে 'জয় বাংলা' স্লোগানের প্রতিবাদ করলে বাকবিতণ্ডা বেঁধে যায় তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে । সেই সময় তাঁদের ধাক্কাও মারা হয় বলে অভিযোগ ।ঘটনা ঘিরে রীতিমতো এদিন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি । পরে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে আবারও শুরু হয় প্রচার ৷
এদিকে, প্রচার চলাকালীন হ্যান্ড মাইকে ভোটারদের উদ্দেশ্যে বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষকে বলতে শোনা যায়, "বরানগরে প্রত্যেকেই সুযোগ পেয়েছেন । এবার অন্তত আমাকে একবার সুযোগ দিন । এখানকার মা-বোন, গুরুজনদের কাছে আমার আবেদন, চাকরি চুরি, কিংবা আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদ জানাতে আপনারা ইভিএম-কে অস্ত্র করুন । যাতে নির্বাচিত হতে পারেন বিজেপি প্রার্থী ।"
এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, "সজল ঘোষ কাজের মানুষ, কাছের মানুষ । তিনি জিতলে মানুষ সব সময় তাঁকে কাছে পাবেন । দলীয় প্রার্থীকে জেতাতে কর্মীদের ভোটের ময়দানে কোমর বেঁধে লড়াইয়ের বার্তাও দিয়েছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ।
সুকান্ত মজুমদারের কথায়, "তৃণমূলকে ঠেকাতে দলের কর্মীরা প্রস্তুত রয়েছেন । এবারের লড়াই বিজেপির সরকার গঠনের । তাই, কোমর বেঁধে সকলে ভোটের ময়দানে নামুন । যাতে বিজেপি প্রার্থী এখান থেকে বেশি ভোটে জয়ী হতে পারেন ।" বরানগর কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষ কমপক্ষে 20 হাজার ভোটে জয়ী হবেন বলেও দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ।
বরানগরে ভোট প্রচারে এসে এদিন প্রতিপক্ষ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি দিতেও ভোলেননি বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার ।তাঁর মতে, "হামলা হলে পাল্টা প্রতিরোধও হবে । তৃণমূল যদি ভেবে থাকে হামলা করে বিজেপিকে ভয় দেখাবে, এবার আর তা হবে না । ওরা হামলা করলে পাল্টা ওদের মেরে ঠান্ডা করে দেব ।"
অন্যদিকে, এদিনের ঘটনার জন্য পুলিশের একাংশকে দায়ী করে নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণও করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার । এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "পুলিশ সব জায়গায় সক্রিয় ভূমিকা নিলে গণ্ডগোলই হয় না । এখানকার পুলিশ কাপুরুষ । তৃণমূলের কেনা গোলাম । এই সমস্ত পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে কমিশনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত । পুলিশ না-বললে কেন্দ্রীয় বাহিনী আগ বাড়িয়ে কিছু করতে পারে না । কারণ, তাঁদের পরিচালনাতেই কেন্দ্রীয় বাহিনী দায়িত্ব পালন করে থাকে নির্বাচনে ।"
প্রসঙ্গত, নির্বাচনী প্রচারকে কেন্দ্র করে শনিবার সন্ধ্যাতেও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বরানগরের গোপাল লাল ঠাকুর রোড । বিজেপি অভিযোগ করে, তাদের ফ্লেক্স, হোর্ডিং খুলে সেখানে নিজেদের প্রার্থীর হোর্ডিং লাগিয়েছে তৃণমূল । পাল্টা তৃণমূল অভিযোগ করে, তারা শান্তিপূর্ণভাবে এলাকায় ভোটের প্রচার করছিল । বিজেপি পরিকল্পিতভাবে অশান্তি পাকাচ্ছে । খবর পেয়ে এলাকার বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষ এবং তৃণমূল প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে এলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ।
কার্যত সম্মুখ সমরে চলে আসে যুযুধান দুই প্রার্থী । মাইক হাতে তৃণমূল প্রার্থী সায়ন্তিকার বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে দেখা যায় বিজেপি প্রার্থী সজলকে । 'সায়ন্তিকা গো-ব্যাক', 'চোর এমএলএ গো-ব্যাক' ধ্বনি দিতে দেখা যায় সজল-অনুগামীদের । পাল্টা,' জয় বাংলা' ধ্বনি দেন সায়ন্তিকা-অনুগামীরাও ।তৃণমূল-বিজেপির তীব্র বাক-যুদ্ধে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে পুলিশকেও যথেষ্ট বেগ পেতে হয় ।
সেই ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতে রবিবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের ভোটের প্রচার চলাকালীন আবারও স্লোগান, পাল্টা স্লোগানে এবং যুযুধান দু'পক্ষের বাকবিতণ্ডায় উত্তাল হয়ে উঠল বরানগর বিধানসভা এলাকা । যদিও,তৃণমূল কর্মীদের দাবি, শনিবারের হামলার ঘটনার প্রতিবাদ জানাতেই এদিন তাঁরা 'জয় বাংলা' স্লোগান দেন বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে হওয়া প্রচার লক্ষ্য করে । বরানগরের মাটিতে 'বহিরাগত' সজল ঘোষের জায়গা হবে না বলেও দাবি করেন শাসকদলের কর্মীরা ।