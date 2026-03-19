দেবাংশু পা-ছুঁতেই অসিতের অভিমান গলে জল, কী কথাবার্তা হল ?
নবীন দেবাংশুর সঙ্গে অভিমানী প্রবীণ অসিতের কথাবার্তা ৷ শীর্ষ নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে বরফ গলতেই জোড়াফুলের প্রার্থী বলেন, "অসিত দা যা বললেন ডাইরিতে নোট করেছি ।"
Published : March 19, 2026 at 10:48 AM IST
চুঁচুড়া, 19 মার্চ: কালীঘাট থেকে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর টিকিট না পেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন চুঁচুড়ার বিদায়ী বিধায়ক অসিত মজুমদার ৷ সেইসঙ্গে রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেওয়ার ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন ৷ বুধবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলার পরেই দ্বন্দ্ব অতীত ৷ এবারের প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য প্রথম সাক্ষাৎ করতেই মান ভাঙল অসিতের ৷
মঙ্গলবার তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণা হতেই ভেঙে পড়েছিলেন বর্ষীয়ান নেতা । 2026-সালের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে প্রার্থী করেনি তৃণমূল নেতৃত্ব । সেই কারণের অভিমানের সুরে তিনি দল ছাড়ার ইঙ্গিত দেন । অসিত মজুমদারের অভিমানের কথা কানে যেতেই দেবাংশু বুধবার সন্ধ্যায় প্রিয়নগরে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে যান । পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন ও জড়িয়ে ধরেন । তারপরই তিনবারের বিধায়ক 360 ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে দেবাংশুকে সন্তানের আসনে বসান ৷ প্রচার করারও আশ্বাসও দেন ৷ সেই সঙ্গে অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা হয়েছে বলেও জানান তিনি ।
দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয় দু'জনের মধ্যে । দেবাংশুকে পাশে নিয়ে বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে । দলের যারা কর্মী, জনপ্রতিনিধি তৃণমূলের টিকিট পেয়েছেন তাঁরা আশা করি দলের প্রার্থীকে জেতার জন্য কাজ করবেন । আমিও প্রচার করব । আমার বিরুদ্ধে যারা সোশাল মিডিয়ায় লিখছেন তাঁরা তৃণমূলের কেউ নয় বলে মনে হয় । বিজেপির দালাল নিয়ে কিছু বলতে চাই না । এবারের খেলা আরও বড় হবে ।
এরপর তিনি বলেন, "দেবাংশুকে আলাদা করে চেনানোর দরকার নেই ওকে সবাই চেনে । আমাদের লড়াই বিজেপির বিরুদ্ধে । আমি বলেছিলাম কর্মীদের সঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নেব, তৃণমূল করব কি না ।" তবে বর্ষীয়ান নেতা কি এখনও অন্য দলে যাওয়ার কথা ভাবছেন, সে উত্তর অসিতের তরফে মেলেনি ।
এদিকে, অসিত মজুমদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দেবাংশু জানান, চুঁচুড়ার অভিভাবক অসিত দা । তাঁর সঙ্গে কথা বলতে এসেছি । চুঁচুড়াকে হাতের তালুর মতো চেনেন ৷ আমার লড়াইয়ে তাঁকে দরকার । তিনি বলেছেন, আমার পাশে থাকবেন । অসিত দা'র থেকে অনেক পরামর্শ নিয়েছি । সেগুলো ডাইরিতে নোট করেছি ।"
গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে দেবাংশুর বক্তব্য, "ট্রেনের দু'টি কামরার সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয় ৷ তাতে কোনও অসুবিধা নেই । ট্রেনের ইঞ্জিনের নাম মমতা বন্দোপাধ্যায় । ট্রেন হল তৃণমূল কংগ্রেস । সুতরাং কোনও অসুবিধা হবে না । এবারেও তৃণমূলের সরকার হবে চতুর্থবারের মতো ।
ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় একাধিক চমক ৷ কোথাও পুরনোকে সরিয়ে নতুন, তো কোথাও তারকারা (তারকা মাত্র চার জন) ব্রাত্য ৷ চুঁচুড়া বিধানসভা কেন্দ্রে অবশ্য নতুন-তারকা বিষয়টি চর্চিত বিষয় নয় ৷ এই কেন্দ্রের সমীকরণটা একটু আলাদা ৷ তিনবারের বিধায়ক তথা বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা অসিত মজুমদারকে সরিয়ে নবীন দেবাংশুকে টিকিট দিয়েছে তৃণমূল ৷ দেবাংশু গত লোকসভা ভোটে (2024) তমলুক থেকে জোড়াফুলের প্রতীকে দাঁড়িয়েও জিততে পারেননি ৷ এবার তিনি চুঁচুড়া কেন্দ্রে টিকিট পেয়েছেন ৷