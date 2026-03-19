ETV Bharat / state

দেবাংশু পা-ছুঁতেই অসিতের অভিমান গলে জল, কী কথাবার্তা হল ?

নবীন দেবাংশুর সঙ্গে অভিমানী প্রবীণ অসিতের কথাবার্তা ৷ শীর্ষ নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে বরফ গলতেই জোড়াফুলের প্রার্থী বলেন, "অসিত দা যা বললেন ডাইরিতে নোট করেছি ।"

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
অসিত মজুমদারকে জড়িয়ে ধরে দেবাংশু ভট্টাচার্য (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 19, 2026 at 10:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

চুঁচুড়া, 19 মার্চ: কালীঘাট থেকে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর টিকিট না পেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন চুঁচুড়ার বিদায়ী বিধায়ক অসিত মজুমদার ৷ সেইসঙ্গে রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেওয়ার ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন ৷ বুধবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলার পরেই দ্বন্দ্ব অতীত ৷ এবারের প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য প্রথম সাক্ষাৎ করতেই মান ভাঙল অসিতের ৷

মঙ্গলবার তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণা হতেই ভেঙে পড়েছিলেন বর্ষীয়ান নেতা । 2026-সালের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে প্রার্থী করেনি তৃণমূল নেতৃত্ব । সেই কারণের অভিমানের সুরে তিনি দল ছাড়ার ইঙ্গিত দেন । অসিত মজুমদারের অভিমানের কথা কানে যেতেই দেবাংশু বুধবার সন্ধ্যায় প্রিয়নগরে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে যান । পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন ও জড়িয়ে ধরেন । তারপরই তিনবারের বিধায়ক 360 ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে দেবাংশুকে সন্তানের আসনে বসান ৷ প্রচার করারও আশ্বাসও দেন ৷ সেই সঙ্গে অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা হয়েছে বলেও জানান তিনি ।

দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয় দু'জনের মধ্যে । দেবাংশুকে পাশে নিয়ে বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে । দলের যারা কর্মী, জনপ্রতিনিধি তৃণমূলের টিকিট পেয়েছেন তাঁরা আশা করি দলের প্রার্থীকে জেতার জন্য কাজ করবেন । আমিও প্রচার করব । আমার বিরুদ্ধে যারা সোশাল মিডিয়ায় লিখছেন তাঁরা তৃণমূলের কেউ নয় বলে মনে হয় । বিজেপির দালাল নিয়ে কিছু বলতে চাই না । এবারের খেলা আরও বড় হবে ।

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
দেবাংশু পা-ছুঁয়ে প্রণাম করতেই অসিতের অভিমান গলে জল (ইটিভি ভারত)

এরপর তিনি বলেন, "দেবাংশুকে আলাদা করে চেনানোর দরকার নেই ওকে সবাই চেনে । আমাদের লড়াই বিজেপির বিরুদ্ধে । আমি বলেছিলাম কর্মীদের সঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নেব, তৃণমূল করব কি না ।" তবে বর্ষীয়ান নেতা কি এখনও অন্য দলে যাওয়ার কথা ভাবছেন, সে উত্তর অসিতের তরফে মেলেনি ।

এদিকে, অসিত মজুমদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দেবাংশু জানান, চুঁচুড়ার অভিভাবক অসিত দা । তাঁর সঙ্গে কথা বলতে এসেছি । চুঁচুড়াকে হাতের তালুর মতো চেনেন ৷ আমার লড়াইয়ে তাঁকে দরকার । তিনি বলেছেন, আমার পাশে থাকবেন । অসিত দা'র থেকে অনেক পরামর্শ নিয়েছি । সেগুলো ডাইরিতে নোট করেছি ।"

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে দেবাংশুর বক্তব্য, "ট্রেনের দু'টি কামরার সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয় ৷ তাতে কোনও অসুবিধা নেই । ট্রেনের ইঞ্জিনের নাম মমতা বন্দোপাধ্যায় । ট্রেন হল তৃণমূল কংগ্রেস । সুতরাং কোনও অসুবিধা হবে না । এবারেও তৃণমূলের সরকার হবে চতুর্থবারের মতো ।

ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় একাধিক চমক ৷ কোথাও পুরনোকে সরিয়ে নতুন, তো কোথাও তারকারা (তারকা মাত্র চার জন) ব্রাত্য ৷ চুঁচুড়া বিধানসভা কেন্দ্রে অবশ্য নতুন-তারকা বিষয়টি চর্চিত বিষয় নয় ৷ এই কেন্দ্রের সমীকরণটা একটু আলাদা ৷ তিনবারের বিধায়ক তথা বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা অসিত মজুমদারকে সরিয়ে নবীন দেবাংশুকে টিকিট দিয়েছে তৃণমূল ৷ দেবাংশু গত লোকসভা ভোটে (2024) তমলুক থেকে জোড়াফুলের প্রতীকে দাঁড়িয়েও জিততে পারেননি ৷ এবার তিনি চুঁচুড়া কেন্দ্রে টিকিট পেয়েছেন ৷

TAGGED:

DEBANGSHU BHATTACHARYA
ASIT MAZUMDAR
বরফ গলে জল অভিমানী অসিতের
দেবাংশু ভট্টাচার্য
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.