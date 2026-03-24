দাড়ি কামানোও প্রচারের অঙ্গ, জনগণের মন জিততে ফের ক্ষৌরকারের ভূমিকায় বিজেপি প্রার্থী

দাড়ি কামানোও প্রচারের অঙ্গ, জনগণের মন জিততে ফের ক্ষৌরকারের ভূমিকায় বিজেপি প্রার্থী
নানাভাবে মানুষকে বোঝাচ্ছেন 'পাশে আছি'। মানুষের কাছে পৌঁছতে গেলে এমনটা (চুল-দাড়ি কামানো) করতেই হবে ৷ এই বলে ভোটপ্রচার সারছেন নারায়ণগড়ের বিজেপি প্রার্থী রমাপ্রসাদ গিরি ৷
Published : March 24, 2026 at 10:50 AM IST
নারায়ণগড়, 24 মার্চ: কেউ রান্না করে দিচ্ছেন তো কেউ বাজার ৷ আবার কেউ চুল-দাড়ি কেটে দেওয়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রচার সারছেন । সবটাই সাধারণ মানুষের মন জয়ের উদ্দেশে ৷ প্রচারের এই অভিনবত্ব যেন দিন দিন বেড়েই চলছে ।
দিন দুই আগে বীরভূমের দুবরাজপুরের বিজেপি প্রার্থীও অনুপ সাহা এইভাবে ভোটের প্রচার সেরেছেন । এবার পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ের বিজেপি প্রার্থী রমাপ্রসাদ গিরিও চুল-দাড়ি কেটে নির্বাচনী প্রচার সারলেন । প্রচারে বেরিয়ে সটান ঢুকে পরলেন সেলুনে ৷ তারপরই ক্ষুর হাতে লেগে পড়লেন চুল-দাড়ি কাটতে ৷ শুধু তাই নয়, গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে টপাটপ মুখে ভরলেন জলফুচকা ৷ কখনও দেখা গেল এলাকবাসী তাঁকে ধূপ জ্বেলে বরণ করছেন ৷
শিয়রে রাজ্যের বিধানসভা ভোট ৷ তাই ভোটপ্রচারে কোনও খামতি রাখতে নারাজ তৃণমূল-বিজেপি থেকে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি । ভোট প্রচারে প্রার্থীরা প্রতিদিনই নতুন নতুন পন্থা অবলম্বন করছেন জনতার মণিকোঠায় পৌঁছনোর জন্য ৷
পশ্চিম মেদিনীপুর বিধানসভার শেষপ্রান্ত নারায়ণগড় ৷ এই এলাকায় বিজেপির টিকিটে লড়ছেন রমাপ্রসাদ গিরি । পদ্ম শিবিরের প্রার্থী হওয়ার পর থেকেই এলাকায় এলাকায় প্রচারে ঝড় তুলেছেন । ডোর-টু-ডোর ক্যাম্পেন করার পাশাপাশি, বাজার এলাকাতেও প্রচার করছেন ৷ সেইসঙ্গে কর্মীসভা এবং কর্মী সম্মেলন তো আছেই । এবার কিছুটা এগিয়ে 'ইউনিক' প্রচার করলেন । প্রচারে বেরিয়ে সেলুনে ঢুকে চুল-দাড়ি কেটে দিলেন । যা নিয়ে খানিকটা সমালোচিতও হয়েছেন রমাপ্রসাদ ।
সোমবার রমাপ্রসাদ প্রচারে বেরিয়েছিলেন নারায়ণগড়ের বেলদা এলাকায় । সেখানে যাওয়ার পথে একটি সেলুনে তিনি ঢুঁ মারেন । তখন দাড়ি কামানোর জন্য সবে এক ব্যক্তির গালে সেভিং ক্রিম লাগানো হয়েছে । নাপিতের কাছ থেকে ক্ষুর নিয়ে দাড়ি কামিয়ে দিতে শুরু করেন খোদ বিজেপি প্রার্থী । আর তাতে খুশি প্রার্থী ও ভোটার । অন্যদিকে, রবিবার প্রচারে বেরিয়ে রেজার হাতে ভোটারের দাড়ি কামিয়ে খবরের শিরোনামে এসেছিলেন বীরভূমের দুবরাজপুরের বিজেপি প্রার্থী অনুপ সাহা ।
এ দিন রমাপ্রসাদ বলেন, "আমরা সবদিন সব কাজেই মানুষের পাশে থাকতে চাই । মানুষের সেবা করাই বিজেপির সংস্কৃতি । সবসময় মানুষের পাশে আছি ৷ সাড়া পাচ্ছি প্রচুর ৷ এবার অবশ্যই জিতব ৷ চুল-দাঁড়ি কামানোয় এখন প্রচারের অঙ্গ ৷ এটা নতুন কিছু নয় ৷ মানুষের সঙ্গে মিশতে বা তাঁদের কাছে পৌঁছতে এমনটা তো করতেই হবে ৷"
প্রসঙ্গত, 2021 সালে এই নারায়ণগড় বিধানসভা থেকে লড়াই করেছিলেন বিজেপি নেতা রমাপ্রসাদ গিরি । কিন্তু তিনি এলাকার তৃণমূল প্রার্থী সূর্যকান্ত অট্টর সঙ্গে লড়াই দিয়ে শেষ পর্যন্ত 1800 ভোটে পরাজিত হন । তবে হেরে গেলেও এলাকা ছাড়েননি ৷ দাঁত কামড়ে পড়েছিলেন এলাকায়, ছিলেন এলাকার মানুষের পাশে ৷ ফলস্বরূপ তাই ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনেও তাঁর উপরই আস্থা রেখেছে গেরুয়া শিবির ৷ এমনটাই তিনি এদিন সাংবাদিকদের জানিয়েছেন ৷
উল্লেখ্য, নারায়ণগড় বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী নিয়ে সম্প্রতি বিক্ষোভ দেখিয়েছিল বিজেপির বেশকিছু কর্মী ও সমর্থক । তাঁরা দলীয় অফিসে এক প্রস্থ ভাঙচুরও চালিয়েছিলেন । তবে এদিন কোনও বিশৃঙ্খলার ঘটনা ঘটেনি ৷ এবার এই কেন্দ্রে তৃণমূলের টিকিটে লড়ছেন প্রতিভা রানি মাইতি ৷ বামফ্রন্ট টিকিট দিয়েছে তাপস সিনহা'কে ৷
প্রচারে বেরিয়ে স্নান করিয়েছিলেন হিরণ, এবার ভোটারের দাড়ি কামিয়ে চর্চায় বিজেপি প্রার্থী