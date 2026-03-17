ফের বিদায়ী বিধায়ককে টিকিট গেরুয়া শিবিরের, নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়ার ঘোষণা বিজেপি নেতার

ফের বিদায়ী বিধায়ককে টিকিট গেরুয়া শিবিরের, নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়ার ঘোষণা বিজেপি নেতার
বিদায়ী বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়কে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসনে টিকিট দিয়েছে বিজেপি ৷ তাতেই বেঁকে বসেন গেরুয়া শিবিরের নেতা ৷ জানালেন শিখার বিরুদ্ধে নির্দল হিসেবে লড়বেন তিনি ৷
Published : March 17, 2026 at 11:02 AM IST
শিলিগুড়ি, 17 মার্চ: আদি নেতাকে বাদ দিয়ে ফের দলবদলু বিদায়ী বিধায়ককে টিকিট ৷ দলের এহেন কর্মকাণ্ডে বেজায় চটেছেন বিজেপি নেতা ৷ গত বিধানসভা নির্বাচনে দলের কথাই সরে এলেও এবারে তিনি নির্দলে দাঁড়ানোর পণ একপ্রকার পাকা করে নিয়েছেন ৷
সোমবার বিকেলেই প্রথম দফার প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিজেপি । তারপরই জোর চর্চা শুরু ৷ শিলিগুড়ি সংলগ্ন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা আসনে এবারও প্রার্থী করা হয়েছে বিদায়ী বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়কে ৷ খবরটি প্রকাশ্যে আসতে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শিলিগুড়ির রাজনৈতিক মহলে ।2021 বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন শিখা । তারপর ওই আসন থেকে বিজেপির হয়ে টিকিট পান এবং প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম দেবকে প্রায় 35 হাজার ভোটে পরাজিত করেন । এবারও সেই আসনে প্রার্থী অপরিবর্তিত রেখেছে বিজেপি নেতৃত্ব ।
এদিকে ফের একবার শিখা চট্টোপাধ্যায়কে টিকিট দেওয়ায় বিক্ষুব্ধ ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিজেপির একাংশ । তাই এবার শিখার বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করলেন বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলার প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক অলোক সেন ।
ফুলবাড়ি 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা অলোক দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি করে আসছেন । জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপি, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক বিজেপির নানা পদ সামলেছেন । গত বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকেই বিজেপি থেকে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসনে টিকিট দেওয়ার কথা ছিল । কিন্তু আচমকা দলবদলু শিখাকে টিকিট দেয় দলীয় নেতৃত্ব । সেবারও দলের বিরুদ্ধে গিয়ে নির্দল হিসেবে মনোনয়ন জমা করেছিলেন অলোক সেন । পরে রাজ্য ও জেলা নেতৃত্বের আশ্বাসে তিনি মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেন । কিন্তু এবারও ফের ওই বিদায়ী বিধায়ককে টিকিট দেওয়ায় বেঁকে বসেছেন অলোক । তাই এবারও শিখার বিরুদ্ধে নির্দল হিসেবে লড়বেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি ।
আগামী 23 ও 29 এপ্রিল রাজ্যে দু'দফায় ভোটগ্রহণ ৷ ফলপ্রকাশ 4 মে ৷ ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলি তাদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করতে শুরু করেছে ৷ বিজেপির প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পরই দ্বন্দ্ব ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে ৷