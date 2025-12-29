মুখ্যমন্ত্রীর নাম-ছবি ব্যবহার করে ঋণ প্রকল্প ! সাইবার প্রতারণা রুখতে সতর্কতা পুলিশের
সাধারণ মানুষের বিশ্বাস অর্জনের জন্য বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি ৷ প্রতারিত হওয়া থেকে বাঁচতে জনসাধারণকে সতর্ক করল রাজ্য পুলিশ ৷
Published : December 29, 2025 at 8:43 AM IST
কলকাতা, 29 ডিসেম্বর: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ও ছবি ব্যবহার করে প্রতারণার অভিযোগ ! রাজ্যজুড়ে সতর্কতা জারি করল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ । সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক ভুয়ো ঋণ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে পড়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ ও বিশ্বাস অর্জনের জন্য সেই সমস্ত বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি ও নাম ৷ এই ধরনের প্রতারণা থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতেই পুলিশের তরফে কড়া বার্তা দেওয়া হল ।
পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, Facebook, Instagram এবং WhatsApp-এর মতো জনপ্রিয় সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে তৎক্ষণাৎ ঋণ, CIBIL ছাড়াই ঋণ, সরকার অনুমোদিত ঋণ প্রকল্প, কোনও যাচাই ছাড়াই ঋণ—এই ধরনের আকর্ষণীয় শিরোনামে বিজ্ঞাপন দেখানো হচ্ছে । বিজ্ঞাপনগুলি এমনভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যেন তা সরাসরি রাজ্য সরকার বা মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের উদ্যোগ ।
পুলিশ সূত্রে খবর, এই সমস্ত বিজ্ঞাপনে ক্লিক করলেই ব্যবহারকারীদের একটি ভুয়ো মোবাইল অ্যাপ, ওয়েবসাইট কিংবা নির্দিষ্ট WhatsApp নম্বরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে । সেখানে ঋণ দেওয়ার নামে প্রথমে আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত তথ্য এবং OTP চাওয়া হচ্ছে । এরপর বিভিন্ন অজুহাতে প্রসেসিং ফি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ কিংবা ফাইলিং চার্জ-এর নামে অগ্রিম টাকা দাবি করা হচ্ছে ।
একবার টাকা পাঠিয়ে দিলেই প্রতারকরা ফোন বন্ধ করে দেয় বা WhatsApp নম্বর ব্লক করে দেয় বলে অভিযোগ । ইতিমধ্যেই এই প্রতারণার শিকার হয়ে বহু মানুষ আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি নিজেদের ব্যক্তিগত তথ্যের অপব্যবহারের আশঙ্কায় পড়ছেন । সাইবার বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের তথ্য হাতছাড়া হলে ব্যাঙ্ক জালিয়াতি বা পরিচয় চুরির ঝুঁকিও থেকে যায় ।
রাজ্য পুলিশ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ধরনের কোনও ঋণ প্রকল্প ঘোষণা করেনি বা অনুমোদন দেয়নি । সরকারি প্রকল্পের নামে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি ও নাম ব্যবহার করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ । এই বিজ্ঞাপনগুলি সম্পূর্ণ ভুয়ো ও প্রতারণামূলক বলে জানিয়েছে পুলিশ ।
পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে প্রকাশিত সতর্কবার্তায় সাধারণ মানুষকে এই ধরনের বিজ্ঞাপনের ফাঁদে না-পড়ার আবেদন জানানো হয়েছে । পাশাপাশি, কোনও সন্দেহজনক বিজ্ঞাপন, ভিডিয়ো বা বার্তা নজরে এলে তা সঙ্গে সঙ্গে সাইবার ক্রাইম বিভাগে অভিযোগ জানাতে বলা হয়েছে । প্রয়োজনে নিকটবর্তী থানায় গিয়েও অভিযোগ দায়ের করা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ ।
⚠️ PUBLIC ADVISORY— West Bengal Police (@WBPolice) December 28, 2025
MISUSE OF THE NAME OF HON’BLE CHIEF MINISTER OF WEST BENGAL FOR ONLINE LOAN FRAUDS
It has come to the notice of West Bengal Police that fraudsters are circulating misleading advertisements and social-media content, falsely using the name and photograph of…
পুলিশের তরফে আরও বলা হয়েছে, ডিজিটাল মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যন্ত জরুরি । অজানা লিঙ্কে ক্লিক না-করা, কোনও ব্যক্তিগত তথ্য বা OTP কারও সঙ্গে ভাগ না-করা এবং সরকারি প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য শুধুমাত্র সরকারি ওয়েবসাইট থেকেই যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে পুলিশের তরফে । সাইবার অপরাধ রুখতে জনসচেতনতা বাড়ানোই এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছে প্রশাসন । রাজ্য পুলিশের দাবি, সাধারণ মানুষের সচেতনতা ও দ্রুত অভিযোগই এই ধরনের প্রতারণার বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার ৷