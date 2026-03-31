600 কোটি টাকার সাইবার প্রতারণার মামলায় গ্রেফতার শিল্পপতি পবন রুইয়া

600 কোটি টাকার সাইবার প্রতারণার মামলায় গ্রেফতার শিল্পপতি পবন রুইয়া
প্রায় 600 কোটি টাকার সাইবার প্রতারণা মামলা জিজ্ঞাসাবাদ এবং তল্লাশি অভিযান হয়েছিল আগেই। মঙ্গলবার নিউটাউন থেকে গ্রেফতার শিল্পপতি পবন রুইয়া৷
Published : March 31, 2026 at 9:12 PM IST
কলকাতা, 31 মার্চ: রাজ্যে সাইবার অপরাধের মামলায় এবার নাম জড়াল শিল্পপতি পবন রুইয়ার৷ জিজ্ঞাসাবাদ এবং তল্লাশি অভিযানের পর প্রায় 600 কোটি টাকার সাইবার প্রতারণা মামলায় মঙ্গলবার নিউটাউন থেকে পবন রুইয়াকে গ্রেফতার করল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সাইবার অপরাধ দমন শাখা। 2024 সালে বিধাননগরের ইকো পার্ক থানায় স্বপন কুমার মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ বলে পুলিশ সূত্রে খবর।
তদন্তকারীদের দাবি, দেশজুড়ে বিভিন্ন অনলাইন প্রতারণার টাকা ঢুকেছে বাংলার এই শিল্পপতি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে প্রাথমিকভাবে 315 কোটি টাকার হদিস পান সাইবার অপরাধের তদন্তকারীরা। তার পরেই গত নভেম্বরে রাজ্য পুলিশের সাইবার অপরাধ বিভাগ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পবন রুইয়া ও প্রতারণায় জড়িত তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছিল। তারপর দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ এবং তল্লাশি অভিযান পেরিয়ে জেসপ ও ডানলপ কাণ্ডের পর এবার সাইবার জালিয়াতির ঘটনাতেও জড়িয়ে গেল পবন রুইয়ার নাম৷
West Bengal Police have arrested Pawan Ruia in connection with a major interstate cyber fraud case. Ruia allegedly defrauded senior citizens, including one who lost ₹93 lakhs via a fraudulent mobile app. The racket, involving cryptocurrencies, is linked to 1,379 cyber frauds… pic.twitter.com/l3GSTASzl7— ANI (@ANI) March 31, 2026
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই প্রতারণার শিকার হন স্বপন কুমার মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি। অভিযোগ, উচ্চ মুনাফার প্রলোভন দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে প্রায় 93 লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করানো হয়। প্রথমদিকে সবকিছু স্বাভাবিক মনে হলেও, কিছুদিন পর থেকেই বিনিয়োগের টাকা ও তার রিটার্ন নিয়ে অস্পষ্টতা তৈরি হতে শুরু করে। বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়ায় সন্দেহ দানা বাঁধে। এরপরই বিধান নগর সাইবার সেলের দ্বারস্থ হন অভিযোগকারী। লিখিত অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর তদন্তে নামে গোয়েন্দারা।
তদন্তকারীদের দাবি, পবন রুইয়া ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে অসংখ্য ‘শেল কোম্পানি’ বা ভুয়ো সংস্থা রয়েছে। সাইবার প্রতারণার মাধ্যমে হাতানো টাকা এই সমস্ত সংস্থার অ্যাকাউন্টে জমা হতো। ক্রিপ্টোকারেন্সির সঙ্গে জড়িত এই চক্রটি ভারতজুড়ে 1,379টি সাইবার জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত। বালিগঞ্জের সৈয়দ আমির আলি অ্যাভিনিউয়ের ‘রুইয়া সেন্টার’ থেকেই এই সমস্ত সন্দেহভাজন অ্যাকাউন্টগুলি পরিচালিত হত বলে অভিযোগ।
প্রসঙ্গত, 2016 সালে জেসপ কারখানা থেকে রেলের সরঞ্জাম চুরির মামলায় পবন রুইয়াকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তারপর রুইয়ার মালিকানাধীন ডানলপ ও জেসপ কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সেগুলি অধিগ্রহণের চেষ্টা করেছিল রাজ্য সরকার। 2024 সালে বিধাননগরের ইকো পার্ক থানায় স্বপন কুমার মণ্ডলের করা অভিযোগে 1900-এর বেশি ভুক্তভোগী এনসিআরপি-র মাধ্যমে রুইয়া পরিবারের বিরুদ্ধে সাইবার প্রতারণার অভিযোগ জানিয়েছিলেন। সব মিলিয়ে জালিয়াতির মোট অঙ্ক প্রায় 600 কোটি টাকা৷
এর আগে এই মামলায় পবন রুইয়া ও তাঁর সন্তানরা কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন। গত ডিসেম্বরে আদালত শর্তসাপেক্ষে সেই আবেদন মঞ্জুর করে তাঁদের পাসপোর্ট জমা রাখার নির্দেশ দিয়েছিল। তবে ইকো পার্ক থানায় দায়ের হওয়া মামলার তদন্তে অসহযোগিতা এবং নতুন তথ্যের ভিত্তিতে এদিন তাঁকে নিউ টাউন থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পবন রুইয়া ছাড়াও এই মামলায় নাম জড়িয়েছে তাঁর ছেলে রাঘব এবং মেয়ে পল্লবীর।