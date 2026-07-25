পঞ্চায়েতে বড় রদবদল ! প্রধান শুধু অনুমতি দেবেন, সই করবেন সচিব, বিধানসভায় পাশ সংশোধনী বিল

পঞ্চায়েতে বড় রদবদল ! প্রধান শুধু অনুমতি দেবেন, সই করবেন সচিব, বিধানসভায় পাশ সংশোধনী বিল
উপরে ভগবান, আর নীচে প্রধান । এই কারণেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার এত বদনাম..! কাটমানি ইস্যুতে বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ ৷
Published : July 25, 2026 at 8:01 PM IST
কলকাতা, 25 জুলাই: গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনুপস্থিত থাকায় বহু জায়গায় উন্নয়নমূলক কাজ থমকে যাওয়ার অভিযোগ উঠছিল । রাস্তা, পানীয় জল, আবাসন, 100 দিনের কাজ-সহ একাধিক প্রকল্পের বিল অনুমোদন ও অর্থ ছাড়ে জট তৈরি হচ্ছিল । সেই প্রশাসনিক অচলাবস্থা কাটাতেই বড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার । গ্রাম প্রধানদের হাত থেকে আর্থিক নথিতে সইয়ের একচ্ছত্র ক্ষমতা সাময়িকভাবে সরিয়ে দিয়ে সেই দায়িত্ব সচিব ও সহকারী সচিবের হাতে তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে আনা পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (সংশোধনী) বিল শনিবার বিধানসভায় বিপুল ভোটে পাশ হয়ে গেল ।
সরকারের দাবি, এই পরিবর্তনের ফলে প্রধান অনুপস্থিত থাকলেও উন্নয়নমূলক কাজ আর থেমে থাকবে না । অন্যদিকে বিরোধীদের অভিযোগ, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতা খর্ব করে আমলাতন্ত্রের হাতে পঞ্চায়েত তুলে দেওয়া হচ্ছে ।
বিধানসভায় বিলটি পেশ হওয়ার পর তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ভোটাভুটির দাবি জানান । ভোটে বিলের পক্ষে সমর্থন দেন 169 জন বিধায়ক । বিপক্ষে ভোট পড়ে 13টি । ভোটদানে বিরত থাকেন 32 জন । ফলে বিপুল ব্যবধানে পাশ হয়ে যায় সংশোধনী বিল ।
বিলের উপর জবাবি ভাষণে পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বিরোধীদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান । তাঁর অভিযোগ, পঞ্চায়েতের ক্ষমতা নিয়ে বিরোধীদের আপত্তির নেপথ্যে রয়েছে রাজনৈতিক ও আর্থিক স্বার্থ । কটাক্ষের সুরে দিলীপ ঘোষ বলেন, "অনেকে পঞ্চায়েতের টিকিট কিনেছিলেন, পঞ্চায়েত সমিতির টিকিট কিনেছিলেন, জেলা পরিষদের টিকিট কিনেছিলেন । সেই টাকার হিসাব এখনও মেলেনি । তাই দু'বছরের মাথায় ক্ষমতা চলে যাওয়ার ভয় থেকেই এত অস্বস্তি !"
এর পরই দুর্নীতি ও কাটমানি ইস্যুতে আরও আক্রমণাত্মক হন তিনি । দিলীপের কথায়, "বাংলায় একটা কথা চালু হয়েছে, উপরে ভগবান, আর নীচে প্রধান । এই কারণেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার এত বদনাম । সাধারণ মানুষের বাড়ি একতলা, আর অনেক প্রধানের বাড়ি তিনতলা হয়ে গিয়েছে ।"
নতুন আইনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পঞ্চায়েতমন্ত্রী বলেন, "একজন মানুষের সই না-থাকার জন্য পঞ্চায়েতের কাজ আটকে থাকতে পারে না । প্রধান অনুমতি দেবেন, কিন্তু আর্থিক নথিতে সই করবেন সচিব বা সহকারী সচিব । বিডিও, এসডিও কিংবা জেলাশাসক সই করলে সমস্যা হয় না, আর সচিব সই করলেই সমস্যা কেন ?"
বিলের মূল লক্ষ্য যে কাটমানির সংস্কৃতিতে লাগাম টানা, তা-ও স্পষ্ট করে দেন তিনি । মন্ত্রীর বক্তব্য, "কাটমানি না-পেলে অনেক প্রধান সই করেন না । সেই সংস্কৃতির ইতি টানতেই এই সংশোধন । রাস্তা হবে, টেন্ডার হবে, কাজ হবে । কিন্তু কাটমানি নেওয়ার সুযোগ আর থাকবে না ।"
দিলীপ ঘোষের দাবি, দেশের অন্য কোনও রাজ্যে গ্রাম প্রধানদের হাতে পশ্চিমবঙ্গের মতো এত একচ্ছত্র আর্থিক ক্ষমতা নেই । তাঁর কথায়, "পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে সবচেয়ে বেশি হিংসা হয় পশ্চিমবঙ্গে । বিরোধীদের দুঃখ সাধারণ মানুষের জন্য নয়, ক্ষমতা ও টাকার উৎস হারানোর জন্য ।"
অনুপস্থিত প্রধানদের উদ্দেশেও কড়া বার্তা দেন তিনি । "সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলতেই অনেক প্রধান পঞ্চায়েতে আসছেন না । কেউ কেউ বলেছিলেন পঞ্চায়েত ভেঙে দিতে । কিন্তু আমাদের দায়িত্ব ভাঙা নয়, প্রশাসন সচল রাখা । মানুষের কাজ বন্ধ হতে দেওয়া হবে না," বলেন মন্ত্রী ।
তবে বিরোধীদের আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে দিলীপ জানান, এটি স্থায়ী পরিবর্তন নয় । মূল পঞ্চায়েত আইনে কোনও সংশোধন করা হয়নি । দিলীপের কথায়, "এটি শুধুমাত্র সাময়িক প্রশাসনিক ব্যবস্থা । সংবিধান প্রদত্ত কোনও অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়নি । শুধু সই করার পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হন ৷"
একশো দিনের কাজ নিয়েও আশাবাদী সুর শোনা যায় মন্ত্রীর গলায়। তাঁর দাবি, "100 দিনের প্রকল্পের টাকা আবার আসবে । আমরা চাই, সেই টাকা সরাসরি গরিব মানুষের হাতে পৌঁছয় । কোনও প্রধান সই না-করায় যেন একজন শ্রমিকও তাঁর প্রাপ্য অর্থ থেকে বঞ্চিত না হন, সেই লক্ষ্যেই এই সংশোধনী বিল ।"
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই বিল শুধু প্রশাসনিক পরিবর্তন নয়, রাজ্যের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ক্ষমতার ভারসাম্যেও বড় রদবদল আনতে চলেছে । নির্বাচিত প্রধানদের পরিবর্তে প্রশাসনিক আধিকারিকদের হাতে আর্থিক নথিতে সইয়ের ক্ষমতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত আগামী দিনে রাজ্যের গ্রামীণ প্রশাসন ও রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে বলেই মত সংশ্লিষ্ট মহলের ।