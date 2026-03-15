একশোর বেশি আসন বিজেপির, তবে শেষ হাসি মমতারই ; বলছে সমীক্ষা
ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে ফলাফল আগের থেকে বেশ খানিকটা আলাদাই হবে, জানিয়েছে বুথ-ফেরত সমীক্ষা ৷ বিজেপি উল্লেখযোগ্য হারে ভোট পাবে ৷
Published : March 15, 2026 at 9:12 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 মার্চ: রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি-ই শাসকদলের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ হয়ে উঠতে চলেছে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ৷ এবার তাদের আসন সংখ্যাও বেশ কিছুটা বাড়তে পারে ৷ যাই হোক না কেন, চতুর্থবারের জন্য বাংলার মসনদে বসবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরপরই বুথ ফেরত সমীক্ষায় এমনটাই জানিয়েছে IANS-MATRIZE ৷ তাদের হিসেবে বিজেপির আসন সংখ্যা 100-র বেশি হতে পারে ৷ গতবারের থেকে বেশ খানিকটা কমে তৃণমূল থামতে পারে 155 থেকে 170টি আসনের মধ্যে ৷
একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ, আরজি করের চিকিৎসকের ধর্ষণ ও মৃত্যু, বকেয়া ডিএ নিয়ে সরকারি কর্মীদের বিক্ষোভ- গত পাঁচ বছরে সরকার-বিরোধী একাধিক আন্দোলনের সাক্ষী থেকেছে পশ্চিমবঙ্গ ৷ শাসক-বিরোধী ঢেউ উঠেছে বাংলার নানা প্রান্তে ৷ বিরোধী বিজেপি প্রতিবাদের কোনও সুযোগ হাতছাড়া করেনি ৷ অতি সম্প্রতি ঘন ঘন রাজ্যে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷
সমীক্ষা মনে করছে এসব সত্ত্বেও বিজেপি এত সংখ্যক বিধানসভা আসনের দখল নিতে পারবে না যে তৃণমূলকে গদিচ্যুত করা যায় ৷ এই বুথ-ফেরত সমীক্ষা অনুযায়ী, 294 বিধানসভা আসনের মধ্যে 155-170টি আসনে জয়ী হবে ঘাসফুল শিবির ৷ সবমিলিয়ে 43-45 শতাংশ ভোট পাবে তারা ৷ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে ম্যাজিক ফিগার 148 ৷ সেই সংখ্যা পেতে সমস্যায় পড়তে হবে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকে ৷
2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি পেয়েছিল 77টি আসন ৷ শতাংশের হিসেবে ভোট ছিল 38 শতাংশ ৷ পরে অবশ্য উপ-নির্বাচনে কয়েকটি আসন হাতছাড়া হয় ৷ আর তৃণমূলের দখলে ছিল 215টি আসন ৷ এবার বিজেপির আসন সংখ্যা বেড়ে 100-115টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে জানিয়েছে IANS-MATRIZE ৷ গেরুয়া শিবির 41-43 শতাংশ ভোট পাবে ৷
সবমিলিয়ে সমীক্ষা অনুযায়ী, বিজেপি গত বারের তুলনায় অনেকটাই ভালো ফল করবে ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে ৷ 2011 সালের পর থেকে রাজ্যে যতগুলি বিধানসভা ভোট হয়েছে এবার সেই তুলনায় বেশ খানিকটা খারাপ ফলই করবে তৃণমূল ৷
রবিবার ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার ঘণ্টাখানেক আগে মুখ্যমন্ত্রী সোশাল মিডিয়ায় সরকারি কর্মীদের বকেয়া ডিএ মেটানোর কথা ঘোষণা করেন ৷ পুরোহিত ও মুয়াজ্জিমদের ভাতাও বৃদ্ধি করেন ৷ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রাপ্য অর্ আগেই বাড়িয়েছেন ৷ রাজ্যের বেকারদের জন্য শুরু হয়েছে যুবসাথী ৷ ইতিমধ্যে এই প্রকল্পের আওতায় উপভোক্তারা অর্থ পেতে শুরু করেছেন ৷
এদিকে, আগামী 23 ও 29 এপ্রিল- দু'দফায় রাজ্যের 294টি আসনে ভোট হবে বলে ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ ভোটগণনা 4 মে ৷ জানা যাবে, বাংলার মসনদ কার হাতে থাকছে ৷ বিজেপিকে রাজ্যের মানুষ কতটা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করল জানা যাবে সেটাও ৷ ভোট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি বা মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট চালু হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৷
