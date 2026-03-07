বৃহস্পতিতে বিদায় আনন্দের, বুধে কলকাতায় উদয় রবির! তামিলনাড়ু থেকে চিঠি এল নবান্নে
Published : March 7, 2026 at 10:07 PM IST
কলকাতা, 7 মার্চ: হঠাৎ করেই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন সিভি আনন্দ বোস । আর সেই সিদ্ধান্তের জেরে রাজ্যের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে তৈরি হয়েছে ব্যাপক চাঞ্চল্য । তাঁর ইস্তফার পরই বঙ্গের অস্থায়ী অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আরএন রবিকে । ইতিমধ্যেই নতুন রাজ্যপালের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ঘিরে প্রস্তুতি শুরু করেছে রাজ্য প্রশাসন ।
নবান্ন সূত্রে খবর, আগামী 11 মার্চ কলকাতায় পৌঁছবেন আরএন রবি । পরের দিন, অর্থাৎ 12 মার্চ লোকভবনের থ্রোন হলে তাঁর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে । সেই অনুষ্ঠানকে ঘিরে যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ ইতিমধ্যেই রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরে পাঠানো হয়েছে ৷ তামিলনাড়ুর লোকভবনের তরফে রাজ্যের মুখ্য সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী-সহ প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের কাছে এ সংক্রান্ত চিঠি পাঠানো হয়েছে বলেই জানা গিয়েছে ।
সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি, ওই চিঠিতে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি বিষয় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন, কীভাবে আমন্ত্রণপত্র তৈরি হবে— সব কিছু নিয়েই স্পষ্ট নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে । সেখানে বলা হয়েছে, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অথবা তাঁর অনুপস্থিতিতে হাইকোর্টের সবচেয়ে প্রবীণ বিচারপতির উপস্থিতিতেই শপথ গ্রহণ সম্পন্ন হবে ।
এ ছাড়াও আমন্ত্রিতদের তালিকা তৈরি করে তাঁদের নামে আমন্ত্রণপত্র ছাপানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে । সেই আমন্ত্রণপত্রে নতুন রাজ্যপাল আরএন রবির নাম এবং পদবি স্পষ্টভাবে উল্লেখ রাখার কথাও বলা হয়েছে ।
শুধু তাই নয়, শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ঘিরে নিরাপত্তা ও অন্যান্য প্রশাসনিক প্রস্তুতির বিষয়েও বিস্তারিত নির্দেশ পৌঁছেছে । রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর, রাজ্য পুলিশ, কলকাতা পুলিশ, দমকল এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর— প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বিভাগকেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । লোকভবনের উত্তর দরজার কাছে একটি অ্যাম্বুল্যান্স প্রস্তুত রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি পুলিশ ব্যান্ডের তরফে জাতীয় সংগীত বাজানোর ব্যবস্থাও রাখতে বলা হয়েছে ।
উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আচমকাই নিজের পদ থেকে ইস্তফা দেন সিভি আনন্দ বোস । শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দিলেও তাঁর বিমান শেষ পর্যন্ত দিল্লিতে পৌঁছয় । সেখানেই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি ।
পদত্যাগের পর আনন্দ বোস এক বিবৃতিতে জানান, "পশ্চিমবঙ্গে আমার ইনিংস শেষের দিকে । বাংলার মহান মানুষের ভালোবাসা ও সমর্থনের জন্য আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ । এখন বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে কাজ করতে আমি কেরালায় যাচ্ছি । জাতীয় নেতৃত্বের নির্দেশনায় এই নতুন দায়িত্ব পালন করব ।"
