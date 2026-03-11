ETV Bharat / state

বুধ-সন্ধ্যায় কলকাতায় রবির উদয়! লোকভবনে নয়া রাজ্যপাল, বৃহস্পতিতে শপথ

বুধবার সন্ধ্যায় কলকাতা পৌঁছান পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী রাজ্যপাল আরএন রবি৷ বৃহস্পতিবার সকালে তিনি শপথ নেবেন৷

RN Ravi
লোকভবনে নয়া রাজ্যপাল আরএন রবি, কাল শপথ (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 11, 2026 at 9:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 11 মার্চ: বুধবার দুপুরেই কলকাতা ছেড়েছেন বাংলার বিদায়ী রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা বিমান বন্দরে নামলেন নতুন রাজ্যপাল রবীন্দ্র নারায়ণ রবি। সন্ধে 7টার পরে তিনি লোকভবনে প্রবেশ করেন। আগামিকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে 11টা নাগাদ তাঁর বাংলার রাজ্যপাল পদে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে, রাজ্য প্রশাসনের তরফে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

রবীন্দ্র নারায়ণ রবি বা আরএন রবি এর আগে তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত ছিলেন। তারও আগে মেঘালয় ও নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রাক্তন আইপিএস অফিসার আরএন রবির কর্ম-ঝুলি মণিমানিক্যে ভরা। গুপ্তচর হিসাবেও একাধিক কাজ করেছেন। দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গেও তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

RN Ravi
রাজ্যপাল আরএন রবি (নিজস্ব ছবি)

1952 সালের 3 এপ্রিল বিহারের পটনায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি। 73 বছর বয়সী এই প্রাক্তন আমলা কর্মজীবনের শুরুতে সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে 1976 সালে ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস (আইপিএস) যোগ দেন। গোয়েন্দা দফতরে কাজ করেছেন। 2014 সালে নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর কেন্দ্রের যৌথ গোয়েন্দা কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন রবি। এরপরে 2018 সালে দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের উপদেষ্টা পদে নিয়োগ পান।

তবে, বেশিদিনের জন্যে নয়। কয়েক মাস কাজ করার পর অবসর গ্রহণ করেন। 2019 সালে রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত হন নাগাল্যান্ডে। তারপর মেঘালয়ের রাজ্যপাল পদে কাজ করেছেন। সেখান থেকে তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল হন। এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের আমলে বাংলার রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হলেন।

রাজ্যপাল হিসেবে বিতর্কেও জড়িয়েছেন তিনি। তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হওয়ার পর একাধিকবার ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের সরকারের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন তিনি। তামিলনাড়ুর বিধানসভায় পাস হওয়া বিভিন্ন বিলের সম্মতি না-দেওয়ায় স্ট্যালিন তাঁকে স্বৈরাচারী বলে সমালোচনা করেছেন। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মামলা সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছয়।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পূর্বের রাজ্যপালদের সংঘাতের ইতিহাসও কম নয়। এখন দেখার বাংলার রাজ্যপাল হিসেবে নবান্নের সঙ্গে কোনোরকম সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন কি না।

আরও পড়ুন -

  1. রাজ্যপালের পদ থেকে ইস্তফা সিভি আনন্দ বোসের, দায়িত্বে আরএন রবি
  2. শুধু বাংলা নয়, দেশজুড়ে রাজ্যপাল ও উপ-রাজ্যপাল পদে রদবদল
  3. 'পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে আমার পথচলা এখানেই শেষ নয়', বিদায়বেলায় খোলা চিঠি আবেগঘন আনন্দের

TAGGED:

WEST BENGAL NEW GOVERNOR
লোকভবন
সিভি আনন্দ বোস
LOK BHAVAN
RN RAVI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.