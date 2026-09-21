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ভুয়ো ডাক্তার ধরতে 17 বছরের রেজিস্ট্রেশন অডিট, তথ্য চাইল রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল

মেডিক্যাল কাউন্সিল সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার থেকেই মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশন অডিটের কাজ শুরু হওয়ার কথা।

audit to identify fake doctors
ভুয়ো ডাক্তার ধরতে 17 বছরের রেজিস্ট্রেশন অডিট (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 21, 2026 at 4:28 PM IST

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কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: ভুয়ো চিকিৎসকদের চিহ্নিত করতে আরও কড়া পদক্ষেপের পথে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল। চিকিৎসকদের মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশন অডিটের জন্য এবার গত 17 বছরের তথ্য চাওয়া হল সংশ্লিষ্ট সংস্থার কাছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নথিভুক্ত চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে ‘ইনোভা ইউনিফায়েড ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড’-কে চিঠি দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিল।

মেডিক্যাল কাউন্সিল সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার থেকেই মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশন অডিটের কাজ শুরু হওয়ার কথা। দীর্ঘ 17 বছরের রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্য খতিয়ে দেখে ভুয়ো বা অসঙ্গতিপূর্ণ রেজিস্ট্রেশনের কোনও ঘটনা সামনে আসে কি না, তা যাচাই করা হবে। ভুয়ো চিকিৎসকের সন্ধান মিললে তাঁর এমবিবিএস রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পাশাপাশি এফআইআর করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশের কাছে আবেদন করা হবে। 17 সেপ্টেম্বরের চিঠিতে কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন বিভাগ সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে গত 17 বছরের তথ্য 'Excel' ফরম্যাটে পাঠানোর অনুরোধ করেছে।

সেই তালিকায় চিকিৎসকদের নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, বাবার নাম, লিঙ্গ, বর্তমান ঠিকানা, প্রাথমিক শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং এমবিবিএস ডিগ্রি প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম রাখতে বলা হয়েছে। এর পাশাপাশি কোনও চিকিৎসকের অতিরিক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে তার বিবরণ এবং সেই যোগ্যতা প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামও উল্লেখ করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, শুধু রেজিস্ট্রেশন নম্বর বা চিকিৎসকের নাম নয়, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্যও মিলিয়ে দেখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

কাউন্সিলের চিঠিতে তথ্যগুলি নির্দিষ্ট ক্রমে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রথমে থাকবে ক্রমিক নম্বর, এরপর চিকিৎসকের নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, বাবার নাম, লিঙ্গ, বর্তমান ঠিকানা, প্রাথমিক শিক্ষাগত যোগ্যতা, এমবিবিএস প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম, অতিরিক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং সেই অতিরিক্ত যোগ্যতা প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম। এই তথ্যের ভিত্তিতেই রেজিস্ট্রেশন অডিটে চিকিৎসকদের নথি যাচাই করা হবে। দীর্ঘ সময়ের রেজিস্ট্রেশন তথ্য একসঙ্গে খতিয়ে দেখে চিকিৎসকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও রেজিস্ট্রেশনের মধ্যে কোনও অসঙ্গতি রয়েছে কি না, তা চিহ্নিত করাই এই অডিটের অন্যতম উদ্দেশ্য।

TAGGED:

ভুয়ো ডাক্তার ধরতে অডিট
রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল
WEST BENGAL STATE MEDICAL COUNCIL
FAKE DOCTORS
AUDIT TO IDENTIFY FAKE DOCTORS

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