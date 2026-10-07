অবলুপ্ত হচ্ছে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন, সমস্ত শিক্ষক নিয়োগ করবে SSC

অবলুপ্ত হচ্ছে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন, সমস্ত শিক্ষক নিয়োগ করবে SSC
SSC ON WBMSC: শীঘ্রই এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে চলেছে রাজ্য সরকার । বিধানসভায় বিল এনে আইনি জট কাটানোর পরে নয়া নিয়ম কার্যকর হবে ।
Published : October 7, 2026 at 1:45 PM IST
কলকাতা, 7 অক্টোবর: রাজ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় বড়সড় রদবদল ঘটাল সরকার । এবার থেকে রাজ্যে আর অস্তিত্ব রইল না মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের । শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সমতা আনতে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে খবর ।
মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনকে সম্পূর্ণভাবে তুলে দেওয়া হয়েছে । সেটিকে সরাসরি যুক্ত করা হয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন বা এসএসসি-র সঙ্গে । এখন থেকে রাজ্যের সমস্ত মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব সামলাবে একমাত্র এসএসসি । রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন ৷
তিনি বলেছেন, "মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন তুলে দেওয়া হয়েছে । ওটা স্কুল সার্ভিস কমিশনে মার্জ করে দেওয়া হয়েছে ।" মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তার পরেই নিয়োগ প্রক্রিয়ার ভবিষ্যৎ রূপরেখা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে । আলাদা করে মাদ্রাসার জন্য আর কোনও পৃথক পরীক্ষা থাকছে না ।
এই সিদ্ধান্তের নেপথ্য কারণ
এই সিদ্ধান্তের পিছনে একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে । রাজ্য সরকারের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, 2008 সালের আগে মাদ্রাসায় নিয়োগের জন্য আলাদা করে কোনও বোর্ড ও পণ্ডিত ছিল না । 2007 সালে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের 614টি মাদ্রাসাকে প্রথম সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেয় । এরপর 2008 সালে তৈরি হয় মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন আইন । তারপর থেকে সেই আইনের ওপর ভিত্তি করেই মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগ হয়ে আসছিল । কিন্তু বর্তমান সরকার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বদল আনতে চাইছে । সকলের নিয়োগ যাতে একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে হয়, মূলত সেই ভাবনা থেকেই মাদ্রাসা কমিশন তুলে দেওয়ার এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন ।
মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলেও বিস্তর চর্চা রয়েছে । পরিসংখ্যান বলছে, 2008 সাল থেকে এখনও পর্যন্ত রাজ্যে স্বীকৃত মাদ্রাসার সংখ্যা সেই 614-তেই আটকে রয়েছে । গত 15 বছর রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার । সেই সময় তৎকালীন শাসকদলের বিরুদ্ধে বারবার সংখ্যালঘু তোষণের অভিযোগ উঠেছে ।
কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, গত দেড় দশকে রাজ্যে স্বীকৃত মাদ্রাসার সংখ্যা একটিও বাড়েনি । সেই পুরনো 614-তেই স্থির থেকেছে সংখ্যাটি । উল্টে বিগত কয়েক বছরে রাজ্যে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা 'খারিজি' বা অনুমোদনহীন মাদ্রাসাগুলি নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন উঠছিল । অনেক ভুয়ো মাদ্রাসার অস্তিত্বও সামনে আসে । সেই বেনিয়ম রুখতেই সরকারের এই কড়া পদক্ষেপ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।
এসএসসি-র অধীনে রাজ্যের সমস্ত শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া চলে আসায় প্রশাসনিক স্তরে একাধিক সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে । প্রথমত, নিয়োগের কাজে অনেক বেশি গতি আসবে । পাশাপাশি গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়ার ওপর কড়া নজরদারি চালানো সম্ভব হবে । রাজ্যের লক্ষ লক্ষ চাকরিপ্রার্থীর কাছেও এটি একটি বড় খবর ।
এতদিন যাঁরা শিক্ষকতার স্বপ্ন দেখতেন, তাঁদের সাধারণ স্কুলের জন্য এসএসসি এবং মাদ্রাসার জন্য আলাদা করে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের প্রস্তুতির দিকে নজর রাখতে হত । দুটি আলাদা পরীক্ষা এবং আলাদা নিয়োগ পদ্ধতির কারণে অনেক সময়ই চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্তি বাড়ত । নয়া নিয়মে সেই সমস্যার পাকাপাকি সমাধান হল ।
এসএসসি-র মাধ্যমেই সমস্ত নিয়োগ হওয়ার ফলে চাকরিপ্রার্থীদের আর আলাদা করে দুটি পর্ষদের দরজায় ঘুরতে হবে না । একটি মাত্র কাঠামোর মাধ্যমেই তাঁরা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ পাবেন । একই সঙ্গে সরকারি অর্থের অপচয় রোধ করাও সম্ভব হবে । আলাদা করে মাদ্রাসা কমিশনের পরিকাঠামো বা কর্মী পরিপোষণের আর কোনও প্রয়োজন পড়বে না । সমস্ত নিয়োগ একটি মাত্র কমিশনের মাধ্যমে হলে দুর্নীতি বা স্বজনপোষণের সুযোগ অনেকটাই কমে যায় । সামগ্রিকভাবে রাজ্যের শিক্ষা পরিকাঠামোয় স্বচ্ছতা ফেরাতে এই পদক্ষেপ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ।
তবে এই প্রশাসনিক সিদ্ধান্তকে আইনি বৈধতা দিতে বিধানসভায় নতুন বিল আনতে হবে রাজ্য সরকারকে । পুরনো মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন আইনকে বাতিল করতে বিধানসভায় বিল পাশ করানো জরুরি । শুধু তাই নয়, স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে এই বাড়তি নিয়োগের আইনি পথ প্রশস্ত করতে এসএসসি আইনেও সংশোধনী আনতে হবে । প্রশাসনিক সূত্রে খবর, শীঘ্রই এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে চলেছে রাজ্য সরকার । বিধানসভায় বিল এনে আইনি জট কাটানোর পরেই এই নতুন নিয়ম পুরোপুরি কার্যকর হবে ।