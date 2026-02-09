পরীক্ষা কেন্দ্রে সঙ্গে মোবাইল ফোন ! মাধ্যমিকে বাতিল 8 পরীক্ষার্থীর অঙ্ক পরীক্ষা
Published : February 9, 2026 at 8:56 PM IST
কলকাতা, 9 ফেব্রুয়ারি: একদিন ছুটির পর সোমবার ছিল মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষা। সেই অঙ্ক পরীক্ষাতেও বাতিল হল আটজনের পরীক্ষা। তার মধ্যে একজন মধ্য কলকাতার পরীক্ষার্থী। এছাড়াও পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হুগলি, আলিপুরদুয়ার, পুরুলিয়া, কোচবিহারের একজন করে পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল হয়েছে।
পর্ষদ সূত্রে খবর, এরা প্রত্যেকেই সেদিন পরীক্ষায় মোবাইল ফোন নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করেছিল। এছাড়াও, একজনের পরীক্ষা আরে করা হয়েছে। মালদহের এক পরীক্ষার্থী তার প্রশ্নপত্র ছিড়ে শৌচালয় নিয়ে গিয়েছিল। সেই কারণেই ওর পরীক্ষা আরে করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
পূর্ব মেদিনীপুরের চাকদীপা হাইস্কুলে পরীক্ষা দিচ্ছিল বারঘাশিপুর হাই স্কুলের পরীক্ষার্থী। বাঁকুড়ার মুনিনগর রাধাকান্ত বিদ্যাপীঠের পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছিল জয় কৃষ্ণপুর হাই স্কুলে। মধ্য কলকাতার মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট বউবাজার ব্রাঞ্চের পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছিল আদর্শ বিদ্যামন্দির স্কুলে। দক্ষিণ 24 পরগনার সোনারপুর শিক্ষা সদন হাই স্কুলের পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছিল গ্রিন পার্ক শিক্ষা সদন হাই স্কুলে। হুগলির জিরাট কলোনি হাই স্কুলের পরীক্ষার্থী নটাগড় হাই স্কুলে পরীক্ষা দিচ্ছিল। আলিপুরদুয়ারের রঙ্গলিবাজনা মোহান শিং হাইস্কুলের পরীক্ষা পরীক্ষা দিচ্ছিল মাদারি হাট গার্লস হাই স্কুল বেঙ্গলি মিডিয়ামে পরীক্ষা দিচ্ছিল। পুরুলিয়ার মালতী শ্যামনগর জিলপালয়া হাই স্কুলের পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছিল বলরামপুর ললিমাটি গার্লস হাই সেকেন্ডারি স্কুল। কোচবিহারের পুটিমারি হাই স্কুলের পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছিল কুশিয়ার বাড়ি হালিশর হাই স্কুলে পরীক্ষা দিচ্ছিল। এদের সকলের কাছ থেকেই পরীক্ষার শেষ মুহূর্তে মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছেন পরিদর্শক। পর্ষদের এক কর্তার কথায়, এদের সকলের পরীক্ষা এই বছর বাতিল করা হয়েছে।
প্রসঙ্গত, পর্ষদের তরফে এই বছর পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইল ফোন রোখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছিল। পর্ষদের দেওয়া টেস্ট পেপারে কী কী নিয়ে পরীক্ষার হলে যাওয়া বারণ আছে, সে কথা স্পষ্ট জানিয়ে দেয়া হয়েছিল আগে ভাগেই । পাশাপাশি, পরীক্ষা শুরুর হওয়ার আগেও পর্ষদের তরফে নির্দেশিকা জারি করে বলা হয়েছিল, পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার হলে কী কী নিয়ে যেতে পারবে না। নিয়ম অনুযায়ী সেন্টারের সেক্রেটারি অফিসার ইনচার্জ এবং ভেন্যু সুপারভাইজার ছাড়া কেউ মোবাইল নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারেন না ৷ কিন্তু, তার পরেও মাত্র তিন দিনের পরীক্ষাতে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে মোবাইল ফোন নিয়ে ধরা পড়ল ৷
এর আগে মাধ্যমিকের দ্বিতীয় দিনে বাতিল হয় 5 জনের পরীক্ষা৷ ওই দিন ছিল মাধ্যমিকের ইংরেজি পরীক্ষা৷ মাধ্যমিকের ইতিহাস পরীক্ষার দিনও পরীক্ষা কেন্দ্রে 13 জনের কাছ থেকে মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয় এবং একই কারণে তাদের এই বছরের জন্য মাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিল করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ৷ সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত প্রায় 25-26 জনের মাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিল হয়েছে পরীক্ষা কেন্দ্রে সঙ্গে মোবাইল ফোন রাখার কারণে৷