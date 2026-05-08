মাধ্যমিকে অষ্টম জয়নগরের মৈনাক, 690 নম্বর পেয়ে নজর কাড়ল শিক্ষক-দম্পতির সন্তান

মাধ্যমিকে অষ্টম জয়নগরের মৈনাক, 690 নম্বর পেয়ে নজর কাড়ল শিক্ষক-দম্পতির সন্তান
2026 সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হয়েছে এদিন ৷ প্রথম দশে জায়গা করে নিয়েছে জয়নগরের মৈনাক ৷
Published : May 8, 2026 at 3:09 PM IST
জয়নগর, 8 মে: মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হতেই আনন্দে মাতল জয়নগর ৷ এবারের মাধ্যমিকে রাজ্যের মেধাতালিকায় অষ্টম স্থান অধিকার করে জয়নগরের মুখ উজ্জ্বল করেছে মৈনাক চক্রবর্তী ৷ জয়নগর জেএম ট্রেনিং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র মৈনাক 690 নম্বর পেয়েছে ৷ ফল প্রকাশের পর থেকেই মৈনাকের বাড়িতে শুভেচ্ছার ঢল নেমেছে ৷ তার স্কুল ও পুরো এলাকায় এখন খুশির আবহ ৷
জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার 7 নম্বর ওয়ার্ডের শিরালি পাড়ার বাসিন্দা মৈনাক ছোট থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত ৷ পড়াশোনার প্রতি তার আগ্রহ এবং নিয়মিত পরিশ্রমের ফলেই সে রাজ্যের প্রথম দশে নিজের জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছে ৷ পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, পড়াশোনার পাশাপাশি সময় মেনে পরিকল্পনা করে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিত মৈনাক ৷ প্রতিদিন নিয়মিত পড়ার অভ্যাসই তাকে এই শিখরে পৌঁছে দিয়েছে ৷
মৈনাকের বাবা মৃন্ময় চক্রবর্তী এবং মা সুবর্ণা চক্রবর্তী দু'জনেই শিক্ষক ৷ ফলে ছোট থেকে বাড়িতে পড়াশোনার একটি সুন্দর পরিবেশ ছিল ৷ বাবা-মায়ের উৎসাহ এবং শিক্ষকদের সহযোগিতাকে নিজের সাফল্যের অন্যতম কারণ বলে মনে করছে মৈনাক ৷
সে জানিয়েছে, পরীক্ষার আগে কোনও অতিরিক্ত চাপ না-নিয়ে শান্তভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিল ৷ নিয়মিত রিভিশন এবং আত্মবিশ্বাস ধরে রাখার দিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে ৷ ফল প্রকাশের পর মৈনাক বলে, "এত ভালো ফল হবে আশা করেছিলাম, কিন্তু রাজ্যের মেধাতালিকায় অষ্টম স্থান পাব ভাবিনি ৷ শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বাবা-মায়ের সহযোগিতা ছাড়া এটা সম্ভব হত না ৷” ভবিষ্যতে বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চস্তরের পড়াশোনা করে গবেষণার জগতে কাজ করতে চায় বলেও জানিয়েছে সে ৷
মৈনাকের এই সাফল্যে অত্যন্ত খুশি জয়নগর জেএম ট্রেনিং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা ৷ স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, “মৈনাক অত্যন্ত শান্ত, ভদ্র এবং পরিশ্রমী ছাত্র ৷ পড়াশোনার প্রতি ওর নিষ্ঠা সবসময়ই চোখে পড়ার মতো ছিল ৷ ওর এই সাফল্যে আমরা গর্বিত ৷” বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারাও মৈনাকের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেছেন ৷
ফল প্রকাশের কিছুক্ষণের মধ্যে মৈনাকের বাড়িতে ভিড় জমান প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুরা ৷ মিষ্টিমুখ করিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয় তাকে ৷ এলাকাবাসীর অনেকেই বলেন, "মৈনাক শুধু নিজের পরিবার নয়, জয়নগরের মুখ উজ্জ্বল করেছে ৷ তার এই সাফল্য আগামী দিনে এলাকার অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদেরও অনুপ্রাণিত করবে ৷"
বর্তমান সময়ে প্রতিযোগিতার চাপের মধ্যে থেকেও ধৈর্য, নিয়মিত পড়াশোনা এবং আত্মবিশ্বাস যে সাফল্যের মূল চাবিকাঠি, মৈনাকের এই কৃতিত্ব যেন সেই বার্তাই তুলে ধরল ৷ জয়নগরের এই মেধাবী ছাত্রের সাফল্যে এখন গর্বিত দক্ষিণ 24 পরগনা ৷